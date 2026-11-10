Yıldız oyuncu, Arda Güler şaşkınlığını açıkladı: Real Madrid'in en iyisi
Marc Cucurella, "Real Madrid'in en iyi futbolcusu kim?" sorusuna Arda Güler cevabını verdi. 21 yaşındaki milli yıldız sahada olduğunda takım olarak daha iyi oynadıklarını belirten İspanyol sol bek, "Beni en çok şaşırtan oyuncu Arda" dedi.
Real Madrid forması giyen Marc Cucurella, takım arkadaşı Arda Güler'e övgü yağdırdı. İspanyol oyuncu, güncel piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar euro olan kadroda tercihini milli futbolcudan yana kullandı.
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"ARDA SAHADAYKEN DAHA İYİ OYNUYORUZ"
Real Madrid'in en iyi oyuncusunun kim olduğu sorulan 28 yaşındaki futbolcu, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois gibi isimlerin de seçilebileceğini vurgulayarak, "Mbappe, Bellingham veya Courtois diyebilirdim. Ancak biraz gözden kaçan bir isim söyleyeceğim; Arda Güler. O sahadayken takım daha iyi oynuyor. Beni en çok şaşırtan oyuncu o oldu" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ TAKIM BİZİZ"
Sporx'te yer alan habere göre; Avrupa'nın en iyi takımının hangisi olduğu sorusuna ise Cucurella, "Biziz. Çok iyi bir dönemden geçiyoruz ve takım oldukça ciddi" cevabını verdi.
PSG-REAL MADRİD KIYASLAMASI
Fransız devi Paris Saint-Germain ile Real Madrid arasında seçim yapması istenen İspanyol futbolcu, "PSG'nin maçlarını çok fazla izlemiyorum. Çok iyi bir takım olduğu doğru ancak şu anda Real Madrid" sözlerini sarf etti.