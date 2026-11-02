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Arda Güler'den 'Fenerbahçe' jesti: Bayrağı görünce dayanamadı

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Arda Güler'den 'Fenerbahçe' jesti: Bayrağı görünce dayanamadı
Başlık ResmiArda Güler'den 'Fenerbahçe' jesti: Bayrağı görünce dayanamadı

Real Madrid'in Racing Santander'i deplasmanda mağlup ettiği maçta yaptığı asistle takımaına katkıda bulunan Arda Güler, devre arasında tribünde Fenerbahçe bayrağı açan bir taraftara formasını hediye ederek büyük bir mutluluk yaşattı.

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İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Racing Santander'i 3-0 yendiği maçta asistle sahneye çıkan milli futbolcumuz Arda Güler, saha dışında yaptığı jestle gündem oldu.

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FENERBAHÇE BAYRAĞINI GÖRÜNCE KARAR DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin ilk yarısının tamamlanmasının ardından soyunma odasına yönelen Arda Güler'den tribündeki bir taraftar formasını istedi. İlk anda gelemeyeceğini belirten bir işaret yapan milli futbolcu, tribünde açılan Fenerbahçe bayrağını fark edince kararını aniden değiştirdi.

TARAFTAR BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Genç yetenek, üzerindeki formayı çıkararak sarı lacivertli bayrağı tutan taraftara hediye etti. Aldığı hediye karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan taraftar, o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydederken sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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