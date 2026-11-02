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Jose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor

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Jose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor
Başlık ResmiJose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor

Real Madrid'in La Liga 11. hafta mücadelesinde Racing Santander karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli yıldızın performansına vurgu yapan Portekizli çalıştırıcı "İnsanlar bunu neden yaptığımı anlamıyor” dedi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Real Madrid, La Liga 11. hafta mücadelesinde Racing Santander ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Madrid ekibi Mbappe, Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin golleriyle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor
Başlık ResmiJose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor

"İNSANLAR BUNU ANLAMIYO"

Karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan Arda Güler'in performansına dikkat çeken Mourinho, "Arda Güler bunu her maçta yapıyor, yeni bir şey değil. İnsanlar neden onu sağ kanatta oynattığımı sorguluyorlar, oysa çok yönlü bir oyuncu olduğunu anlamıyorlar" dedi.

Jose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor
Başlık ResmiJose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor

"MÜKEMMEL SAYILABİLİR"

Arda Güler'in verdiği görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Arda, neden orada ona ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyor ve görevini asla aksatmıyor. Jude Bellingham ile olan partnerliği mükemmel sayılabilir. Jude'a yaptığı asist çok güzeldi. İyi fırsatlar oluşturdu ve Mbappe'nin değerlendiremediği kilit paslar verdi" şeklinde konuştu.

İleri uçta oynayan oyuncularda daha fazla katkı beklediğini dile getiren Mourinho, "Dürüst olalım, bugün yaptıklarını herkes gördü. Oyun görüşü, pasları, Jude Bellingham'a yaptığı asist… bu çocuk özel. Bu takım için ne kadar önemli olduğunu anlamak için her hafta 90 dakika oynamasına gerek yok" sözlerine yer verdi.

Mourinho, "Bazen bir teknik direktörün verebileceği en iyi karar, en iyi oyuncularını korumaktır. Arda henüz 21 yaşında ve ondan daha çok güzel futbol izleyeceğiz" dedi.

Jose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor
Başlık ResmiJose Mourinho'dan çarpıcı Arda Güler sözleri: İnsanlar neden yaptığımı anlamıyor

İSPANYOL BASININDAN ÖVGÜ

İspanyol basını AS da Arda Güler'in performansını şu sözlerle ele aldı:

"Arda Güler, bu Madrid'de herkesten daha fazla futbol oynuyor: 2. golde oluşturduğu pozisyon harikaydı. Türk oyuncu, ilk dokunuşunda Bellingham'a mükemmel bir asist yaptı ve Bellingham da Sardinero'da beyazların ikinci golünü kolayca attı."

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ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Real Madrid formasını 13 kez giyen Arda Güler, 3 gol-6 asistlik performans sergiledi.

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