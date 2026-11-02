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Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu iddiası: Conceição İstanbul'a davet edildi

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu iddiası: Conceição İstanbul'a davet edildi
Başlık ResmiFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu iddiası: Conceição İstanbul'a davet edildi

İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim içinde yerli ve yabancı teknik direktör konusunda çatlak olduğu belirtilirken, anlaşmaya varılan Portekizli Teknik Direktör Sergio Conceicao'nun İstanbul'a davet edildiği iddia edildi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası ve Göztepe mağlubiyetinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.

Sarı lacivertli yönetim, yeni hoca ve futbol yapılanmasını masaya yatırmak üzere dün toplandı.

CONCEİÇAO İSMİ ÜZERİNDE UZLAŞILDI

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao ismi üzerinde uzlaştı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesinin beklendiği öne sürüldü.

3 İSİM MASADAYDI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için üç isim üzerinde yoğunlaştığı ifade edilmişti. Sarı lacivertlilerin gündeminde Sergio Conceiçao, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu yer alıyordu.

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz’in Coimbra kentinde doğan Sergio Conceiçao futbolculuk döneminde sağ kanatta görev aldı.

Porto ile parladıktan sonra Serie A’da Lazio, Parma ve Inter formaları giydi. Portekiz Milli Takımı ile 56 kez sahaya çıktı ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2002 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil etti.

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SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Teknik adamlık kariyerine 2010 yılında Standard Liege’de yardımcı antrenör olarak başlayan Sergio Conceiçao daha sonra Olhanense, Académica, Braga ve Vitória Guimarães’i çalıştırdı.

Sergio Conceiçao 2016’da Fransa’da Nantes’ın başına geçti. 2017-2024 yılları arasında Porto’nun teknik direktörlüğünü üstlendi ve burada üç lig şampiyonluğu ile toplam 11 kupa kazandı.

Sergio Conceiçao 2024-2025 sezonunda İtalya Serie A ekibi Milan’ı yönetti.

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