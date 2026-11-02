Galatasaray'da krizin fitilini 'Barış Göktürk' ateşledi

2. Başkan Metin Öztürk ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu istifa etti. Yönetim toplantısında yaşanan fikir ayrılıkları sinirleri gerdi. Kavukcu ile hararetli bir tartışma yaşayan 2. Başkan Öztürk, istifa etti. Peşinden Kavukcu da bıraktı…

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Galatasaray yönetiminde yaşanan tartışma istifaları getirdi! Derbi sonrasında yapılan yönetim kurulu toplantısında Abdullah Kavukcu ile tartışan 2. Başkan Metin Öztürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Disiplin Kuruluna sevki gündemde olan Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak’la ilgili fikir ayrılığına düşen ikiliden Kavukcu, Öztürk’ü derbide protokolde Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ile yan yana oturması sebebiyle sert şekilde eleştirdi. Göktürk’ün geçmişte hem kendisini hem de Galatasaray’ı hedef alan açıklamalarını hatırlatan Kavukcu, Öztürk’e büyük tepki gösterdi.

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Abdullah Kavukcu-Dursun Özbek-Metin Öztürk

SARIGÜL, GÜNEŞ, ÖZTÜRK…

Bu tartışma, bardağı taşırdı. İkilinin yaşadığı tartışma fiziksel müdahaleye kadar varınca Metin Öztürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peşinden Kavukcu da konunun abartılı şekilde kamuoyuna yansıtıldığını söyleyip istifasını açıkladı. Yönetici Ömer Sarıgül, kara para aklama soruşturmasında tutuklu yargılanırken Maruf Güneş’in adı da bahis soruşturmasında geçmiş, daha sonra Güneş serbest bırakılmıştı. İki ismin daha istifa etmesinin ardından camianın önde gelen isimlerinden Başkan Dursun Özbek’e “Güçlü liste yap, erken seçime git” baskısı gelmeye başladı...

ANNEME HAKARET ETTİ

Metin Öztürk, “Toplantıda gerçekleşen fiilî saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme terbiyem izin vermez” açıklamasını yaparken Kavukcu “Camiamızın birliğine zarar vermek istemem” diyerek istifasını açıkladı.

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