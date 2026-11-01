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Galatasaray yönetiminde bir istifa daha

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Galatasaray yönetiminde bir istifa daha
Başlık ResmiGalatasaray yönetiminde bir istifa daha

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk'ün istifasının ardından Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Sarı kırmızılılarda yönetim cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından bir istifa haberi daha geldi. İkinci Başkan Metin Öztürk'ün ardından Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da görevinden ayrıldığını duyurdu.

ÖZTÜRK İLE KAVUKCU ARASINDA TARTIŞMA

Galatasaray'da 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısının ardından Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında yaşanan sözlü tartışma gündeme gelmişti. Tartışmanın sosyal medyada farklı ve abartılı bir şekilde yansıtıldığını dile getiren Kavukcu, istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.

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"GÖREVİMDEN İSTİFA ETME KARARI ALDIM"

Abdullah Kavukcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.

Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray’ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.

Galatasaray’a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Galatasaray’a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim." ifadelerine yer verdi.

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