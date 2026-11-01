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Galatasaray yönetiminde kriz: Metin Öztürk'ten istifa kararı

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Galatasaray yönetiminde kriz: Metin Öztürk'ten istifa kararı
Başlık ResmiGalatasaray yönetiminde kriz: Metin Öztürkten istifa kararı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu toplantısında yaşandığını öne sürdüğü fiili saldırı ve annesine yönelik hakaretin ardından kulüpteki ve bağlı şirketlerdeki tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti.

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulunda yaşanan gerginliğin ardından görevinden ayrılma kararı aldı. Öztürk, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında yaşanan fiili saldırı ve annesine yönelik hakaret nedeniyle hem kulüp yönetimindeki hem de bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray yönetiminde kriz: Metin Öztürkten istifa kararı
Başlık ResmiGalatasaray yönetiminde kriz: Metin Öztürkten istifa kararı

İSTİFA KARARINI AÇIKLADI

Metin Öztürk, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşananlara tepki gösteren Öztürk, söz konusu olayları kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Toplantıda fiili saldırıya maruz kaldığını ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini ifade eden Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el verir. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."

Galatasaray yönetiminde kriz: Metin Öztürkten istifa kararı
Başlık ResmiGalatasaray yönetiminde kriz: Metin Öztürkten istifa kararı

BAĞLI ŞİRKETLERDEKİ GÖREVLERİNİ DE BIRAKTI

Öztürk'ün kararıyla birlikte Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra kulübün bağlı şirketlerindeki yönetim kurulu üyelikleri de sona erdi. İstifa açıklamasında 27 Ekim'deki toplantıda yaşananları gerekçe gösteren Öztürk, kararının bugünden itibaren geçerli olduğunu bildirdi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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