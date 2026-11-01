Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 21 Artvinli öğrenciyle buluşmasında minik bir taraftarın Victor Osimhen'i Borçka Spor'a transfer etme teklifini aldı. Özbek'in esprili yanıtı salonda kahkahalara neden oldu.

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4. İstanbul Kültür Turu kapsamında İstanbul'da bulunan 21 Artvinli öğrenci, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında minik bir taraftarın Victor Osimhen için yaptığı transfer teklifi ve Özbek'in verdiği esprili cevap, buluşmaya damga vurdu.

Osimhen'i istediler direkt cevap verdi: Teklifini kendisine ileteceğim

BORÇKA SPOR'A OSIMHEN'İ İSTEDİ

Organizasyon sırasında söz alan minik taraftar, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Borçka Spor'a transfer edilmesini istedi. Dursun Özbek'e yönelttiği soruyla dikkat çeken çocuk, "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" ifadelerini kullandı.

Minik taraftarın beklenmedik teklifi karşısında gülümseyen Özbek, "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" diyerek salondakileri güldürdü.

Osimhen'i istediler direkt cevap verdi: Teklifini kendisine ileteceğim

OSIMHEN'E TRANSFER TEKLİFİNİ İLETECEK

Esprili yanıtının ardından konuyu sürdüren Dursun Özbek, minik taraftara dönerek, "Osimhen'e söyleyeyim ben. Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" dedi.

Özbek'in bu sözleri de salonda kahkahalara neden olurken, Artvinli öğrencilerin ziyareti renkli anlara sahne oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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