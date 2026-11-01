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Galatasaray'da Okan Buruk'un yüzünü güldüren tablo

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Galatasaray'da Okan Buruk'un yüzünü güldüren tablo
Başlık ResmiGalatasaray'da Okan Buruk'un yüzünü güldüren tablo

Farklı Konya galibiyeti Galatasaray için 3 puandan fazlasıydı. Hücum oyuncuları skora katkı verdi, Leao’nun gol atması değerliydi, Batrakov üzerine koymaya devam etti. Singo geri döndü. Okan Buruk, gol yemeden kazanmalarına daha çok sevindi.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Serisine Konya’yı da ekleyen Galatasaray’da keyifler yerinde. Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 3 puan ve moralden çok daha fazlasını kazanmış görünüyor. Teknik direktör Okan Buruk, gol dağılımının hücum oyuncularına yayılmasına ayrıca sevindi. Kalelerinde gol görmeden kazanmalarının önemine değinen Buruk, özellikle yeni transferlerden Rafael Leao’nun siftah yapmasının ilerleyen haftalara olumlu yansıyacağı görüşünde.

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KULÜBEYİ TEST ETTİ

Son maçların formda oyuncusu Aleksey Batrakov’un bir asist yapıp bir de gol atması, sarı kırmızılıların artı hanesine yazıldı. Sakatlıktan dönen Singo’nun performansı da beğenildi. Yedek kalan Gabriel Sara’nın iki asistle ön plana çıkması, Okan Buruk’u ayrıca mutlu etti. Fazla süre alamayan oyuncuları da görme şansı bulan Galatasaray’ın hocası, bir anlamda kulübesini test etme imkânı buldu. Özetle liderliğini sürdüren Cimbom, Konya deplasmanında zoru kolaya çevirerek döndü.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

TUTMAYIN ARTIK LEAO’YU!

Sarı kırmızılılarda büyük umutlarla transfer edilen Rafael Leao, şu ana kadar beklenen patlamayı yapamamıştı. Sakatlıktan yeni çıkan Portekizli oyuncu, Konya deplasmanında gol şanssızlığını kırmasının kendisi için önemli bir dönüm noktası olacağını gösterdi. Attığı golle birlikte, “Beni bundan sonra görün” mesajı verdi.

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