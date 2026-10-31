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Kaka'dan Rafael Leao sözleri: Milan artık onun takımı değil

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Kaka'dan Rafael Leao sözleri: Milan artık onun takımı değil
Başlık ResmiKakadan Rafael Leao sözleri: Milan artık onun takımı değil

Milan'ın efsane isimlerinden Kaka, İtalyan ekibinin yeniden yapılanma sürecini değerlendirirken Rafael Leao'nun geçmişteki rolüne dikkat çekti. Brezilyalı efsane, Modric, Rabiot, Pulisic ve Gonçalo Ramos hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Milan'ın efsane futbolcularından Kaka, İtalyan ekibinin son dönemdeki performansını ve yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi hedefinin altını çizen Brezilyalı eski futbolcu, Rafael Leao'nun takım içindeki eski rolüne dikkat çekerken Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic ve Gonçalo Ramos hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Kaka'dan Rafael Leao sözleri: Milan artık onun takımı değil
Başlık ResmiKaka'dan Rafael Leao sözleri: Milan artık onun takımı değil

"RAFAEL LEAO'NUN TAKIMIYDI"

Milan'daki yeniden yapılanma sürecine de değinen Kaka, takımın geçmişte büyük ölçüde Rafael Leao'nun etrafında şekillendiğini, mevcut kadronun ise farklı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Kaka, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, "Milan yeniden yapılanma aşamasında. Bu takım, 7 yıl boyunca ona büyük bir güven duyulan ve harika bir oyuncu olan Rafael Leao'nun takımıydı. Şu anda durum farklı. Takım, yeni yüzlerden oluşan bir kolektif ve iki ustaya sahip: Modric hâlâ beyin rolünü üstleniyor, Rabiot da var. Ramos ise bir golcü. Takımdaki düzeni oturtmak biraz zaman alacak. Önemli olan her zaman, Avrupa Ligi'nde bile yüksek hedefler koymak." ifadelerini kullandı.

Kaka'dan Rafael Leao sözleri: Milan artık onun takımı değil
Başlık ResmiKaka'dan Rafael Leao sözleri: Milan artık onun takımı değil

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİNE VURGU YAPTI

Milan'ın geçen sezonun son bölümünde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesini değerlendiren Kaka, takımın yaşadığı düşüşün fiziksel ve zihinsel nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Brezilyalı efsane, "Bence tüm taraftarlar bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı bekliyordu. Fiziksel mi yoksa zihinsel bir düşüş mü yaşadık, belki her ikisinden de biraz. Ancak şimdi Avrupa'nın en iyileri arasına geri dönmeyi hedeflemeliyiz." dedi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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