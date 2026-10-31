Ruslar, Süper Lig'i konuşuyor: Galatasaraylı yıldız manşetleri süsledi

Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan ve 1 asist yaptı. Rus 10 numaranın performansı, 21 yaşındaki oyuncunun ülkesinde geniş yankı buldu.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille'e karşı attığı gollerin ardından Süper Lig'de Konyaspor fileleri havalandırdı. Konya'da 4-0 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistle skora önemli katkı sunan genç yeteneğin performansı, Rus basınında manşetlere çıktı.

Aleksey Batrakov'un, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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HT Spor'un Rus basınından aktardığına göre manşetler şöyle:

SPORTS.RU: "Aleksey Batrakov, Türkiye Şampiyonası'nda ilk golünü attı. Rus oyuncu, Konyaspor'a karşı oynanan 10'uncu hafta maçında (4-0) ilk 11'de sahaya çıktı. 28'inci dakikada Yunus Akgün'e asist yaptı ve 49'uncu dakikada bir kontra atakta topu alıp sahanın yarısını koşarak yakın köşeye şutunu gönderdi."

CHAMPIONAT: "Batrakov'un golü ve asistiyle Galatasaray, Süper Lig maçında Konyaspor'u mağlup etti. Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un forma giydiği Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Süper Ligi'nin 10'uncu hafta maçı sona erdi. Maç, Konya'daki Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı. Maç, konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı."

SOCCER.RU: "Galatasaray, Konyaspor'u ezdi: Batrakov gol attı ve bir asist yaptı. Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Konyaspor'u 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etti. Maç, Konya Stadyumu'nda oynandı. Victor Osimhen 12'nci dakikada skoru açtı. 28'inci dakikada Yunus Akgün, Aleksey Batrakov'un pasının ardından skoru ikiye çıkardı. 49'uncu dakikada Batrakov kendisi gol attı ve 55'inci dakikada Rafael Leao penaltıdan skoru belirledi. Atılan bu gol, Rus orta saha oyuncusunun Türkiye Ligi'ndeki ilk golü oldu."

Rus 10 numara, Galatasaray'da 11 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

SPORT MAIL: "Batrakov, Türkiye liginde ilk golünü attı. Sert bir müdahaleyi atlatarak Konyaspor'u şaşkına çevirdi. Bundan önce sadece Şampiyonlar Ligi'nde gol atmıştı. Türkiye'den iyi haber: Aleksey Batrakov nihayet Süper Lig'deki ilk golünü attı. 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu, Konyaspor ile oynanan 10'uncu hafta maçında gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine katkıda bulundu."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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