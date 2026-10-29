Osimhen, Batrakov’u transfer edenleri kutladı: Ödül verilmeli

G.Saray’ın golcüsünün öve öve bitiremediği Rus oyuncuya takım içinde de büyük saygı var. Fransız ve İngiliz kulüplerini peşine takan Batrakov’un formaları da şu anda çok büyük ilgi görüyor.

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Aslan’da yükselen değer Aleksey Batrakov. Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisi sonrası öve öve bitiremediği Rus oyuncuyla ilgili ayrıca “Onu kim transfer ettiyse kulübün ödüllendirmesi gerek” dediği öğrenildi.

SAHA DIŞINDA DA ALKIŞ

2,5 yıl önce scout ekibinin keşfettiği ve Okan Buruk’un da alınması yönünde rapor verdiği 21 yaşındaki 10 numara takım içinde de çok büyük saygı görüyor. Sarı kırmızı kulübün tarihini yakından araştıran ve sürekli bilgi toplayan oyuncunun futbolunun yanı sıra olgun davranışlarıyla da takdir gördüğü öğrenildi.

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O DA ÇOK MUTLU

L. Moskova’dan 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Batrakov’un mukavelesinde 55 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Avrupa’nın devlerine gitmek için G.Saray’ı doğru adres ve önemli bir basamak olarak gören Rus oyuncuyu Monaco başta olmak üzere Fransa’dan başka kulüplerin ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı da dikkati çeken sarı kırmızılı oyuncunun arkadaşlarının yardımı sayesinde uyum problemi yaşamadığı, gerek kulübe gerek İstanbul’a çabuk alıştığı belirtildi.

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