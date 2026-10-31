"Kulüp içinden engellendi" dedi, Batrakov iddiası gündeme oturdu: Yazıklar olsun

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservisle Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Konyaspor'a karşı 4-0 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Rus 10 numara hakkında maç sonu çok konuşacak bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın genç yeteneği Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında fileleri havalandırdıktan sonra Süper Lig'de Konyaspor müsabakasını da boş geçmedi. 21 yaşındaki yıldız adayıyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da 11 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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"KİM ENGELLEDİYSE YAZIKLAR OLSUN"

A Spor'da 4-0 sonuçlanan karşılaşmayı değerlendiren Levent Tüzemen, "Batrakov, Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelecekti ancak kulübün içinden birileri bu transferi engelledi! Kim engellediyse yazıklar olsun! Galatasaray'a daha erken gelebilir ve Mertens'in yerini doldurabilirdi" ifadelerini kullandı.

Rus 10 numaranın, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Spor yazarı Tüzemen, sarı-kırmızılılarda son haftaların forma ismi Batrakov'un transferini engelleyenler hakkında, "Net olarak kulübün içinden" sözlerini vurguladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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