Cuma günü yapılacaklar

Hatib efendinin cuma hutbesini kısa kesmesi sünnettir. Uzatması mekrûhtur.

Sual: Cuma gününe mahsus yapılacak sünnet ve müstehaplar nelerdir?

Cevap: Bu konuda Eyyühel veled kitabının cuma günü bahsinde şu bilgiler verilmektedir:

Cumayı perşembeden karşılamalı, yeni ve temiz elbiseyi hazırlamalı, işleri bitirip cumayı ibadetle geçirmeye gayret etmeli. Perşembe ikindiden sonra tesbih ve istiğfar eylemeli. Cuma günü, cuma namazı için gusül abdesti almalıdır. Başı tıraş etmeli. Sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmeli. Cuma namazına mümkin olduğu kadar erken gitmelidir. Camide namaz kılanın önünden geçmemeli. Camiye erken gidip birinci safta yer almalıdır.

Hatib efendi minbere çıktıktan sonra hiçbir şey söylememeli, ezanı da tekrarlamamalıdır. Hatib efendinin de konuşması ve hutbeden başka şeyler söylemesi haram olduğu gibi, hutbe de, fasid olur. Hutbe bozulduğu için cuma namazı da kabul olmaz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

(Hutbe, iki rekat namaz demektir.) Hutbeyi, kısa kesmek sünnettir. Uzatmak mekrûhtur. Hutbede dört halîfenin ismlerini yüksek sesle okumak Ehl-i sünnet alâmetidir. Cuma namazdan sonra, Fâtiha, Kâfirûn, İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini yedi kerre okumalıdır. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından anlatan âlimlerin dersinde bulunmalıdır. Böyle salih bir hocanın dersinde bir saat bulunmak, bin rekat nafile namazdan efdaldir.

Cuma günü duanın kabul olduğu vakti aramalı, bunun için hep ibadet etmelidir.

Cuma günü çok salevât-ı şerife getirmelidir.

Cuma günü Kur’ân-ı kerîm ve Kehf suresini okumalıdır.

Cuma günü az veya çok sadaka vermelidir.

Cuma günü ana-babayı veya bunların ve salih Müslümanların ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmelidir.

Cuma günü ailesinin yemeklerini bol ve tatlı yapmalıdır.

Cuma günü çok namaz kılmalı, namaz borcu olanlar kaza namazlarını kılmalı, namaz borcu olmayanlar nafile niyyeti ile kılmalıdır.

Cuma günü ikindiden sonra, seccade üzerinde elinden geldiği kadar (yâ Allah, yâ Rahman, yâ Rahîm, yâ Kavî, yâ Kadir) deyip, sonra dua etmelidir.

Cuma günü güzel ve yeni elbise giymeli, güzel koku sürünerek cumaya gitmelidir.

Cuma günü mümkünse boy abdesti alarak camiye gitmeli, hutbe okunurken, kimse ile konuşmamalı! Zira, hutbe okunurken konuşmak günahtır. Yürüyemeyen ihtiyarın ve hastanın, cuma namazını kılması farz değildir.

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