İtaliano böyle istedi!

Galatasaray, Trabzonspor hatta Amed alıp başını gitmişken Kasımpaşa maçında yaşanacak puan kaybı, siyah beyazlıların şampiyonluk motivasyonunu ciddi şekilde etkileyebilirdi. Üstelik Beşiktaş’ın karşısında elde edebileceği galibiyetle Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı yüksek sesle söylenecek olan Emre Belözoğlu da vardı. Beşiktaş inanılmaz şekilde çok iyi başladığı maçta hocasının anlamsız hamleleriyle çok kritik iki puan kaybetti.

Bambaşka Beşiktaş

İlk yarıda kusursuza yakın bir Beşiktaş izledik. Bunun en önemli sebebi Orkun ve Miretti’nin yokluğunda kanat oyuncularının yoğun prese katkıda bulunması ve Kasımpaşa’nın orta alandaki zaafı değerlendirmesine izin verilmemesiydi. İkinci yarıda ise hem saha dışında hem de saha kenarında inanılmaz yanlışlar yapıldı Beşiktaş adına. Her iki golde asist yapan bekler ikinci yarıda maçı bitirmiş hâldeydi. Yetmedi, Vincenzo İtaliano orta alandan Olaitan’ı çıkardı ve Oh’u oyuna alarak çift santrfora geçti.

Neydi ne oldu?

Böylece Kasımpaşa orta alanı yürüyerek geçmeye başladı. İlk yarıdaki pres üstünlüğü yerini orta alanda eksik kalmaya bıraktı. Rakibin geri dönüşüne davetiye çıkaran bu hatalar Beşiktaş’ın çok önemli iki puanı bırakmasına yol açtı. İtaliano çok rahat galip bitireceği maçtan anlamsız Olaitan-Oh değişikliğiyle bir puanla ayrıldı.

Maçın adamı: Nübel

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