Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

İtaliano böyle istedi!

Murad Tamer
Murad Tamer murad.tamer@tg.com.tr
Kaydet
|

Galatasaray, Trabzonspor hatta Amed alıp başını gitmişken Kasımpaşa maçında yaşanacak puan kaybı, siyah beyazlıların şampiyonluk motivasyonunu ciddi şekilde etkileyebilirdi. Üstelik Beşiktaş’ın karşısında elde edebileceği galibiyetle Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı yüksek sesle söylenecek olan Emre Belözoğlu da vardı. Beşiktaş inanılmaz şekilde çok iyi başladığı maçta hocasının anlamsız hamleleriyle çok kritik iki puan kaybetti.

Bambaşka Beşiktaş

İlk yarıda kusursuza yakın bir Beşiktaş izledik. Bunun en önemli sebebi Orkun ve Miretti’nin yokluğunda kanat oyuncularının yoğun prese katkıda bulunması ve Kasımpaşa’nın orta alandaki zaafı değerlendirmesine izin verilmemesiydi. İkinci yarıda ise hem saha dışında hem de saha kenarında inanılmaz yanlışlar yapıldı Beşiktaş adına. Her iki golde asist yapan bekler ikinci yarıda maçı bitirmiş hâldeydi. Yetmedi, Vincenzo İtaliano orta alandan Olaitan’ı çıkardı ve Oh’u oyuna alarak çift santrfora geçti.

Neydi ne oldu?

Böylece Kasımpaşa orta alanı yürüyerek geçmeye başladı. İlk yarıdaki pres üstünlüğü yerini orta alanda eksik kalmaya bıraktı. Rakibin geri dönüşüne davetiye çıkaran bu hatalar Beşiktaş’ın çok önemli iki puanı bırakmasına yol açtı. İtaliano çok rahat galip bitireceği maçtan anlamsız Olaitan-Oh değişikliğiyle bir puanla ayrıldı.

Maçın adamı: Nübel

Murad Tamer’in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.