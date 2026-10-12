İtaliano dersini almış

Maçtan önce Olaitan yerine Miretti’yi görenler hayıflanmış olabilir ancak Diyarbakır deplasmanında Salih’e baskı yapılması tam üç gole ve mağlubiyete sebep olmuştu. Miretti hücumların daha dengeli olmasını sağlarken, Salih’e de yakın olunca rakip hızlı hücumlarla aradığı boşlukları fazla bulamadı. Kapanan takımlar karşısında Miretti çok daha yerinde bir tercih. Önceki maçlarda Beşiktaş’ın savunma zaafiyetleri Salih’in yalnız kalması sebebiyle ortaya çıkıyordu.

Nübel’in hatası yok

Nübel’n yediği golde ise ihmalkârlık vardı. Bir insanın üç metre mesafeden en az 150 kilometre hızla yüzüne, hem de gözüne top gelirse ne olur? Kısa süreli kafa travması ve bulanık görme... Topu ıskalaması az bile! Adam formasını çıkarıp sahada “Yaşasın Seferoğulları” diye bağırarak koştursa normal derdim... Gözüne damla sıkılıp geri gönderildi oysa en az birkaç dakika daha oturtularak dinlendirilmeliydi sağlık ekibi tarafından.

Stoper farkı

Djalo geldiğinden bu yana en etkili maçını sergiledi. İlk golde müthiş bir anahtar pas attı. İkinci gol öncesi penaltı kazandırdı. Bir de Trossard’a ‘al da at’ dercesine pas vermişti ama Belçikalı yıldız değerlendiremedi. Djalo’nun atağa çıkmak için uygun anı beklemesi, savunma kurgusunun da buna göre yapılması gösteriyor ki İtaliano bu sezon stoperlerden çok daha fazla hücum katkısı alacak. Bu arada Vlahovic’e stoperlerin tokat atması serbest bu ligde, dün yine gördük bunu.

Maçın adamı: Djalo

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