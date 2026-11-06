Şeker gibi üç puan eridi gitti

Ön elemelerdeki garip gureba takımları saymazsak Beşiktaş’ın tarihinde bir Avrupa kupası maçında bu kadar baskın, bu kadar rahat, bu kadar üstün olduğu maç yoktur. Üstelik rakip anlı şanlı İskoç devi... Celtic’in kulüp tüzüğünde yer alan bir maddeymişçesine iç saha maçlarına agresif başlama geleneğini bilmeyen yok. Beşiktaş ise geriden kısa paslarla sakin çıkarak, orta alanda kanatların da prese destek vermesiyle sayısal üstünlük kurarak bu baskıyı kırdı.

Osmand tadı kaçırdı

Sadece rakibi değil, her biri maçlarda İskoç savaş kahramanı William Wallace’a dönüşen Celtic seyircisini de sindirdi Beşiktaş. Sanki Beşiktaş çarşısındaymış gibi rakip yarı alanda salınan siyah beyazlı oyuncular buna rağmen kalabalık savunmayı aşamadı ilk yarıda. Rakipte bir şey olmadığını anlayan Beşiktaşlı oyuncular ikinci yarıya eveleyip gevelemekle uğraşmadan gol bularak başladı. Celtic resmen Şekerspor’a dönüşmüşken oyuna girdikten 10 saniye sonra gol atan Osmand tadımızı kaçırdı.

Akıllarında yoktu

Hiç yoktan yere gelen bu gol maçın normal akışını değiştirdi. İskoç ekibi “Acaba yener miyiz?” gibi oynamaya başladı akıllarında bile yokken. Sonrasında Celtic kendine geldi... Beşiktaş bence dün akşam rakibi hafife almamanın cezasını çekti. Siyah beyazlılar eğer böyle bir takımı ligde bulsa ilk yarıda fişi çekerdi. Ancak Avrupa Ligi’nin ve rakip takımın isminin ağırlığı sebebiyle biraz çekimser davranıldı. Orkun skoru dengelese de saçma bir golle mis gibi üç puan elden kaçtı.

Maçın adamı: Olaitan

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