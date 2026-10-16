İtaliano yapıyor bu sporu

Maçtan önce Hoffenheim’da ciddi kriz yaşanıyordu. Ligde ve Avrupa’da dökülen Alman temsilcisinin teknik direktörü için son şans olarak görülen maçta Beşiktaş hem sakatlıklar hem de rakibin durumu sebebiyle ideal kadrosundan uzak şekilde çıktı sahaya. İlk yarıda zayıf rakibinin zaaflarından hızlıca faydalanmak yerine beklemeyi seçti Vincenzo İtaliano... Bu bölümde durdurduğu rakibinin ikinci yarıda alacağı riskleri cezalandırmak üzerine kurdu İtalyan teknik adam planını...

Kazaya rağmen...

Bu plan son derece iyi işledi. Acelesi yoktu Beşiktaş’ın. Dakikalar ilerledikçe İtaliano’nun istediği ortam oluşmaya başladı. İlk fırsatta da öne geçti temsilcimiz. Kalemizi zorlayamayan Alman ekibi bir anlık bulduğu boşluğu değerlendirdi ve skor eşitlendi. Ama bu sadece basit bir kazaydı İtaliano’nun planında... Önceki sezonlarda kolayca dağılıyordu bu tip durumlarda Beşiktaş... Sistem bozulmadı ve rakibin gediklerini yoklamaya devam etti temsilcimiz.

İletişim kusursuz

Baştan sona rakibin zaaflarını değerlendirme amaçlı kurgulanan plan, arada yaşanan beraberlik golüne rağmen tıkır tıkır işledi. Bir teknik adamın takım üzerindeki etkisini en net şekilde gösterdiği bir maç oldu. Bir takım belirlenen planda sekte yaşanmış olmasına rağmen sistemden vazgeçmiyorsa burada teknik heyet ve kadro arasındaki iletişimin kusursuzluğu söz konusu demektir. Beşiktaş çok zorlu bir fikstürde yoluna sistematik şekilde devam ediyor.

Maçın adamı: Oh

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