Beşiktaş’ın önündeki iki maçta alacağı sonuçlar, derbi öncesi moral ve motivasyon açısından çok büyük önem arz ediyor. İlk maç için Konyaspor gibi bir rakip bulunmaz nimet gibiydi. Ev sahibi ekibin hem “ısırmayan” oyun anlayışı hem de savunmadaki çok önemli eksikleri, Beşiktaş’ın ekmeğine yağ süren faktörlerdi. Yine de Orkun’un olmayışı ve savunmadaki kronik hatalar gibi zaaflar vardı Beşiktaş’ta. Bu tip durumlar için yıldızlar boşuna transfer edilmiyor. Önce Vlahovic çıktı sahneye...

Direnç yok

Hücum organizasyonlarının olgunlaşmadığı bir günde bile bulduğu iki fırsatı şipşak gole çevirdi... Buna rağmen savunmadaki sıkıntılar bu maçta bile belirgindi. Beşiktaş’ın savunma hattı, şu anda ligdeki en kötü takımın bile cezalandırabileceği kadar zayıf. Sorun sadece stoperlerde değil. Orta saha ile savunma arasında rakibe karşı direnç gösterilmiyor. Bu kadar eksiği bulunan Konyaspor bile Beşiktaş’ın savunmasını dağıtabiliyor. Ocak ayındaki transfer döneminde bu bölgeye yapılacak takviyede mutlaka “liderlik” özelliği öncelikli olmalı.

Hıza bakınız

Yıldız faktörü yine devreye girdi ve Beşiktaş, Trossard ve Cerny ile üç puanı aldı. Bu arada Vlahovic’in dizindeki kıllar önde olduğu için (!) anında ofsayt kararı verilmesi, VAR’ın da 30 saniye bile sürmeden bunu onaylama becerisi ve hızını her maçta görmek ister futbolseverler! Zira kabak gibi ortada olan durumlarda bile bu ligde 5 dakika bekleniyor. Sözün özü, Beşiktaş’ın sıkıntısı, savunma ile orta alan arasındaki blokta koordinasyonun olmaması. Bunu fark eden, hatta fark edemeyen her takım Beşiktaş’tan bu ligde puan alabilir.

Maçın adamı: Dusan Vlahovic

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