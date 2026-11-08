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Arda Güler şov yaptı, Real Madrid seriyi 8 maça çıkardı

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Arda Güler şov yaptı, Real Madrid seriyi 8 maça çıkardı
Başlık ResmiArda Güler şov yaptı, Real Madrid seriyi 8 maça çıkardı

Milli yıldızımız Arda Güler'in hem gol hem asist katkısı yaptığı maçta Real Madrid, LaLiga'da konuk olduğu Valencia'yı 3-0 mağlup ederek tüm kulvarlarda art arda sekizinci galibiyetini elde etti. Bu sezon eflatun beyazlılarda tüm kulvarlarda 14 maçta görev yapan Arda, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Valencia ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

MADRİD GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadelede Real Madrid, Valencia'yı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Eflatun beyazlıların galibiyet gollerini 28. dakikada Federico Valverde, 36. dakikada Arda Güler ve 75. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

ARDA'DAN 11 GOLLÜK KATKI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve takımının ikinci golüne imza atan Arda Güler, Kylian Mbappe'nin golünde ise asist yaptı. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev alan Arda, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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BAŞKENT EKİBİNİN ZİRVE İNADI

Bu sonuçla tüm kulvarlarda üst üste sekizinci galibiyetini alan Real Madrid, maç fazlasıyla 30 puana ulaşarak lider Barcelona ile puanları eşitledi. Bu sezon kötü günler geçiren Valencia ise 9 puanla 19. sırada kaldı. Real Madrid, milli aranın ardından LaLiga'nın 12. haftasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mourinho'nun ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında ise PSV'yi ağırlayacak. Valencia ise ligde Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

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