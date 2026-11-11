Eskişehirspor maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. Nesine 3. Lig'de oynanacak mücadelede Eskişehirspor, aynı şehrin takımlarından Eskişehir Anadolu SF ile karşı karşıya gelecek. Peki, Eskişehir Anadolu SF-Eskişehirspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Eskişehir Anadolu SF ile Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 11. haftasında karşılaşacak. Mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın programı ve oynanacağı stat belli oldu. Başlangıç saati yeniden düzenlenen maçın canlı yayın bilgileri, karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar tarafından merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 11. haftasında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaşacak. Eskişehir Anadolu SF ile Eskişehirspor arasındaki mücadele saat 13.00'te başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanacak.

Eskişehirspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Eskişehir Anadolu SF ile karşılaşacak

ESKİŞEHİR ANADOLU SF-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Eskişehir Anadolu SF ile Eskişehirspor arasındaki karşılaşma, Tivibu Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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