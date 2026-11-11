Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı canlı yayın bilgileri netleşti. EuroLeague'in 11. haftasında Fransa temsilcisine konuk olacak sarı lacivertli ekip, Avrupa'daki sekizinci galibiyetini almak için mücadele edecek. Karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalı ve internet üzerinden nereden izlenebileceği araştırılıyor.

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında Paris Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa'da geride kalan 10 maçta 7 galibiyet elde eden sarı lacivertliler, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Fransa'da oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu, maçın yayın programı ve mücadeleye ilişkin ayrıntılar belli oldu.

PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 11. haftasında oynanacak Paris Basketbol ile Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 22.45'te S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Juan Carlos Garcia, Eduard Udyanskyy ve Franko Gracin hakem olarak görev yapacak. Sarı lacivertli ekip, EuroLeague'de geride kalan 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak haftaya dördüncü sırada giriyor.

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Paris Basketbol ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus'ın resmi internet sitesi veya uygulamasından yararlanabilecek. Fenerbahçe Tarfin, Paris Basketbol ile organizasyonda daha önce oynadığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

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