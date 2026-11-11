Temizlik Benim İşim programı, Kadir Ezildi'nin televizyon ekranlarına dönmesiyle gündeme geldi. NOW TV'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının ardından yeni programıyla izleyici karşısına çıkan Ezildi'nin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Temizlik Benim İşim'in haftanın hangi günleri yayınlandığı ve En Hamarat Benim'in neden ekrana gelmediği araştırılıyor.

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Kadir Ezildi, En Hamarat Benim'in yayın akışından çıkarılmasının ardından Temizlik Benim İşim programıyla yeniden izleyici karşısına çıktı. Yeni yayın dönemine 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayan programın yayın takvimi belli oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği Temizlik Benim İşim programı, hafta içi her gün saat 12.45'te yayınlanıyor. Yeni yayın dönemine 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayan yapım, gündüz kuşağında izleyiciyle buluşuyor.

Temizlik Benim İşim saat kaçta, hangi kanalda? Kadir Ezildi’nin yeni programı başladı

TEMİZLİK BENİM İŞİM HANGİ KANALDA?

Temizlik Benim İşim, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Kadir Ezildi, NOW TV'de sunduğu En Hamarat Benim programının yayın akışından çıkarılmasının ardından yeni projesi için TV8'e geçti.

KADİR EZİLDİ EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

Kadir Ezildi'nin NOW TV ekranlarında sunduğu En Hamarat Benim programı, 23 Ekim 2026 Cuma günü yayınlanan 1105. bölümünün ardından kanalın yayın akışından çıkarıldı. Yarışmanın yeni bölümleri 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren ekrana gelmedi. En Hamarat Benim'in NOW TV'deki yayınlarının sona ermesinin ardından Kadir Ezildi'nin yeni adresi TV8 oldu. Sunucu, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayan Temizlik Benim İşim programıyla ekranlara döndü.

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