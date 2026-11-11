Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)
Bursa elektrik kesintisi 12, 13, 14 Kasım 2026 tarihli programıyla vatandaşların gündemine geldi. UEDAŞ tarafından duyurulan planlı çalışmalar kapsamında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Mudanya, Gemlik ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.
Bursa'da 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. UEDAŞ tarafından paylaşılan çalışma programına göre il genelinde trafo bakımı, hat yenileme, ağaç kesimi ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yapılacak. Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yıldırım ve Yenişehir'de kesintiden etkilenecek mahalleler, sokaklar ve çalışmaların tamamlanacağı saatler açıklandı.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13-14 KASIM
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 01.00 ile 03.00
Mahalleler: Mahmudiye, Hamidiye
Mahmudiye sokakları: Eren, Lider, Edep Ali, Şimşek, 1. Karanfil, Simge, Giriş, Yaman, Koca, İkram, Döner, Çeşme, 1. Kaya, Cenon, Desteğül, Üstün, Anafartalar, Yaman Çıkmazı, Arslanlar, Koca Macır, Suyolu
Hamidiye sokakları: 1. Murat, Esen, Kutlu, Edep Ali
Kesinti nedeni: AG pano değişimi
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalleler: Esenköy, Sulhiye
Esenköy sokakları: Pelitli Çayır, 6006
Sulhiye sokakları: Sulhiye
Kesinti nedeni: Abone bağlama ve talep açma kesme çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Kemalpaşa
Sokaklar: Ece, Güler, Mert, Gülçiçek, Hicran, Demirel, Şehit Er Yılmaz Güneş, Batuhan, Sarı, Şanlı, Ali Ağa Deresi, Hocaköy Yolu, Ahmet Türkel, Demirci Ahmet Usta, 1. Dürüst, Ulus, Efsane, Terazi Kavak, Kartal, Konak
Kesinti nedeni: AG pano değişimi
Saat: 11.00 ile 13.00
Mahalle: Yeniceköy
Sokaklar: 467
Kesinti nedeni: Abone bağlama
13 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 10.30
Mahalle: Mahmudiye
Sokaklar: Diriliş, İmar, Sanayi Mevlana, Bereket, 1. Yunusemre, 1. Akasya, Destan, Mücit, Müjdeler
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalle: Çayyaka
Sokaklar: 5088, 5074
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Saat: 10.15 ile 14.15
Mahalleler: Mesudiye, Yeni, Ertuğrulgazi
Mesudiye: Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Yeni sokakları: Sarp, Öncü, Selen, Sunay
Ertuğrulgazi sokakları: Adanur, Dirican, Meşale, Mimoza, İkbal, Sümer, Işın, Ünver, Akpınar, Asır
Kesinti nedeni: AG pano değişimi
Saat: 11.00 ile 13.00
Mahalle: Yeni
Sokaklar: Fener, Mevsim, Gülfidan, Pınar, Kazım Karabekir, Sancak, 1. Bilgili, Altınay, İstek, Hisar, Yavuz Sultan Selim, Yeni Ay, Fidan, Işılay, Maden, Hayat, Güllü, Mavi, 71, Ceyda, Esinti, Seçil, İkiz
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 13.00 ile 16.00
Mahalleler: Hamidiye, Mahmudiye
Hamidiye sokakları: Edep Ali, 1. Kutlu, Park, Esen, Bodur, Türkmen, Güngören, Şehit Toygun Aydemir, Kurtuluş, Yeşil Barış, Sipahi, Filiz, Dışbudak
Mahmudiye sokakları: Simge, Edep Ali
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
14 Kasım Cumartesi
Saat: 01.00 ile 03.00
Mahalleler: Yenice, Mahmudiye
Yenice sokakları: 1. Ay, Hacı Mustafa, Eski Sanayi, Tüfekçi, Küçük Mustafa Bey, Şehitler, Bektaş, Kökçü, Halilbey Camii, Orta, Abdaş Ağa, Aşağı Çayır, Karayel, 1. Çayır, Nizam, Hacı Mahmut Çıkmazı, Dr. Halil Bey, 2. Kökçü, Osmanbey, Molla Mansur Efendi Çıkmazı, Softalı Mehmet Bey, 1. Can
Mahmudiye sokakları: Osmanbey, Hasan Koyuncu
Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi
Saat: 09.00 ile 15.00
Mahalle: İsaören
Sokaklar: Karakadı Köyyolu, İsaören, 4967, Deydini Eryolu
Kesinti nedeni: AG direk deplase çalışması
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Yeniceköy
Sokaklar: 609, Kemal Atatürk, 605, 603, 604, 515, 513, Balkan
Kesinti nedeni: AG pano değişimi
Saat: 12.00 ile 15.00
Mahalleler: Ertuğrulgazi, Şipali, Mesudiye, Bilalköy, Kulaca
Ertuğrulgazi sokakları: Tunaboyu
Şipali sokakları: İnegöl Şipali
Mesudiye sokakları: Hayvan Pazarı Arkası, Sınırtaş Arkası, Şipali Yolu
Bilalköy sokakları: Bilalköy Ankara Karayolu, 2315
Kulaca: Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Kesinti nedeni: OG fiziki irtibat çalışması
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Hamidiye
Kesinti nedeni: AG hat bakımı
13 Kasım Cuma
Saat: 10.00 ile 15.00
Mahalle: Narlı
Sokaklar: 15 Nolu Narlı, 5 Nolu Narlı, Armutlu Yolu, 17 Nolu Narlı, 12 Nolu Narlı, 7 Nolu Narlı, 4 Nolu Narlı, 16 Nolu Narlı, 13 Nolu Narlı, 1 Nolu Narlı, 14 Nolu Narlı, 18 Nolu Narlı, 10 Nolu Narlı, 20 Nolu Narlı, 9 Nolu Narlı, 19 Nolu Narlı, 11 Nolu Narlı, 3 Nolu Narlı, 2 Nolu Narlı
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
15 Kasım Pazar
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Cihatlı
Sokaklar: 9 Nolu Cihatlı, Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı, 10 Nolu Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı, 2 Nolu Cihatlı
Kesinti nedeni: AG hat bakımı
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Umurbey
Sokaklar: Eski Orhangazi Yolu, 14 Nolu, 11 Nolu, 12 Nolu, 15 Nolu
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
Saat: 09.00 ile 16.00
Mahalle: Engürücük
Sokaklar: Yalova Yolu, 58 Nolu Engürücük
Kesinti nedeni: OG müşteri talebi
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Kasım Cuma
Saat: 11.00 ile 12.00
Mahalle: Kurtuluş
Sokaklar: Toprak
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 12.00 ile 14.00
Mahalle: Kurtuluş
Sokaklar: Altun
Kesinti nedeni: AG müşteri talebi
14 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 10.30
Mahalle: İstiklal
Sokaklar: Koşuyolu OSB, Evliya
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalle: Kutluca
Sokaklar: Kutluca/13, Kutluca
Kesinti nedeni: AG hat bakımı
13 Kasım Cuma
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalle: Kutluca
Sokaklar: Kutluca
Kesinti nedeni: AG hat bakımı
14 Kasım Cumartesi
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalle: Kutluca
Sokaklar: Kutluca/13, Kutluca
Kesinti nedeni: AG hat bakımı
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Çavuş, Dağkadı
Kesinti nedeni: ENH bakımı
13 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Seyran
Sokaklar: Seyran
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması
14 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Harmanlı, Esentepe, Hayırlar, Canbaz, Seyran
Sokaklar: Harmanlı, Hayırlar, Seyran
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Kasım Cumartesi
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalle: Cuma
Sokaklar: Hoca Ahmet Yasevi, Hüda Verdigar, Dede, Tahir Hoca, Karakol, Atatürk, Nesim, Karaçavuş, Ethem Yaman, Korkmaz, Adnan Menderes, Dikkaldırım, Keskin Pınar
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalle: Yenice
Sokaklar: Katırcıoğlu, Stadyum, Uzun, Bursa, Bursa/3, Orhanbey, Tuğrulbey, Çalık, Yemişen
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Kasım Cuma
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: Kale
Sokaklar: Kurtuluş, Mecidiye
Kesinti nedeni: Abone bağlama
14 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 10.30
Mahalleler: Ahmetvefikpaşa, Yeni
Ahmetvefikpaşa sokakları: Tepe Dibi, Hakim Aytekin Baysal, Değirmen, Şehit Namık Asutay, Ortaokul, PTT, Hal, Çıkmaz, Nadir, Kurtoğlu, Okul, Leylak, Bursa, Beypınarı, Bahçe, Turgut Özal, Işıklar, Çetiner, Meriç, Efe, Güler, Fidan, 1. Bahar, Esenler, Tuna, Kartopu, Sıla, Konserve, Edizer, Aktaş, Ören, Park, Kooperatif, Fevzi Çakmak, Pazar Yeri, Pazar, Defne, Arı, Gönül, Erdem, Cuma, Oya, Hanımeli, Satıcı, Mehmet Akif Ersoy, Yıldız, İnce, Bahar, Gültekin, Lise, Düz, Pınar, Manolya, Kitabe, Merdivenli, Papatya, Gazi, Laleli, Sardunya, Tunca, Didem, Kocataş, Çınar
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 11.00 ile 19.00
Mahalleler: Söğütpınar, Tirilye
Söğütpınar sokakları: Söğütpınar 26, Söğütpınar 27, Söğütpınar 25, Söğütpınar 16
Tirilye sokakları: Kabristan
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
13 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalle: Güzelyalı Yalı
Sokaklar: 29, 33, Uzun, Atatürk, Pazar, 27, 31
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalle: Mesudiye
Sokaklar: Mesudiye 27, 21, 31, 28, 25, 26, 16, 40, 11, 29, 55, 19, 18, 37
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalle: Halitpaşa
Sokaklar: 2. Zeytinlik, Mustafa Kemal Paşa, Münir Paşa
Kesinti nedeni: SDK değişimi
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalle: Çağrışan
Sokaklar: 2. Sümbül, Bursa Yolu, Yaprak, Tepe, Begonya
Kesinti nedeni: SDK değişimi
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: Güzelyalı Siteler
Sokaklar: Bilim, Efeler
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 13.00 ile 15.00
Mahalleler: Mesudiye, Hasanbey, Mütareke, Halitpaşa
Mesudiye sokakları: Mesudiye 31, 48, 16, 36, 17, 35, 33, 30, 32, 29, 38, 34, 21
Hasanbey sokakları: 1. Harmanlar, Osman Elgör, Evkuran, Zeytinlikler, 2. Camii, Kuyu
Mütareke sokakları: Harmanlar
Halitpaşa sokakları: 123, Başak
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 13.00 ile 17.00
Mahalle: Halitpaşa
Sokaklar: 2. Zeytinlik, Mustafa Kemal Paşa
Kesinti nedeni: SDK değişimi
Saat: 15.00 ile 17.30
Mahalleler: Halitpaşa, Ömerbey, Hasanbey, Şükrüçavuş
Halitpaşa sokakları: Yamaç, 123, 112, 111
Ömerbey: Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Hasanbey sokakları: Kesik Selvi, Engin Adıyaman, 300, 1. Çamlık, Turgutbey, Şehit Osman Doğanbey, 1. Lale, Bayramyeri, Rüştiye Mektebi, Namazgah, Selvilik, Karakuşdere, 1. Harmanlar, 2. Camii
Şükrüçavuş sokakları: İnci Villaları, Su Deposu, Başak, 2. Özgür, 2. Sevgi, 1. Çamlık, Engin Adıyaman, Rıfat Efendi, Parti, 1. Harmanlar, Yokuş Çeşme, Meydancık, İğneci, Tahir Paşa Köşk, Rüştiye Mektebi, 2. Camii, Sağır Kamil, 3. Camii, Selvillik
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 15.30 ile 17.00
Mahalle: Mesudiye
Sokaklar: Mesudiye 43, 52, 44, 54, 46, 53
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
14 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalleler: Işıklı, Yeni, Ömerbey
Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalle: Esence
Sokaklar: Esence 38, 28, 27, 48, Harapbağlar, Esence 15, 42, 1, 34, 12, 31, 6, 10, 47, 23, 17, 9, Karacabey, Esence, Esence 8, Düzler, Esence 43, 40, 22, 45, 26, 14, 13, 21, 16, Böceklik, Esence 37, 44, 32, 24, 30, 7, 11, Sahil Kıyısı, Esence 29, 5, 41, 19, 33, 39, 36, 35, 3, Taşpınar, Esence 18, 2, 4, 46, 25
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Saat: 11.30 ile 13.00
Mahalleler: Ömerbey, Hasanbey
Ömerbey sokakları: Camidibi, Körfez, Fidandibi, Yeşil, Çiğdem, 2. Dik Yamaç, Şehit Hakan Tamaç
Hasanbey sokakları: Selvilik, Dikbayır, Kesik Selvi
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 14.00 ile 15.30
Mahalleler: Ömerbey, Hasanbey
Ömerbey sokakları: Deniz, Bahçıvan Hasan, Bursa Asfaltı, Şehit Küçük Ahmet, Özen, Göçmen, Abidin Özmen, 1. Poyraz, 1. Camii, Şehit Hakan Tamaç, Bostan, Cumhuriyet, Üstün, İpar, Emniyet, Halit Paşa
Hasanbey sokakları: Halitpaşa
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 15.30 ile 17.00
Mahalle: Ömerbey
Sokaklar: Sanayi, Deniz, 1. Eğitim
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalleler: Hamidiye, Yunus Emre
Hamidiye sokakları: Şehit Mehmet Turan, 26 Nolu, 21 Nolu, 38 Nolu, Alparslan Türkeş, 36 Nolu, 33 Nolu, Rüştiye, Yalıntaş, 15 Nolu, 25 Nolu, Rauf Denktaş, 40 Nolu, 23 Nolu, 29 Nolu, 32 Nolu, 27 Nolu, 17 Nolu
Yunus Emre sokakları: 44 Nolu, Rüştiye, 14 Nolu, 50 Nolu, 52 Nolu, 5 Nolu, 31 Nolu, 49 Nolu, 64 Nolu, 37 Nolu, 68 Nolu, 47 Nolu, 39 Nolu, 51 Nolu, 58 Nolu, 43 Nolu, 41 Nolu, 45 Nolu, 8 Nolu, 48 Nolu, 35 Nolu, Şehit Kemal Çeven, 46 Nolu, Rauf Denktaş, 42 Nolu, 62 Nolu, Şehit Cevat Turan, Şehit Mustafa Girgin, Alparslan Türkeş, 60 Nolu
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Üçbeyli, Demireli
Sokaklar: Üçbeyli, Demireli
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Saat: 11.00 ile 17.00
Mahalleler: Yukarıbalı, Aşağıbalı
Sokaklar: Yukarıbalı, Aşağıbalı
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
13 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalle: Yunus Emre
Sokaklar: 2 Nolu, Fevzipaşa
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Yunus Emre
Sokaklar: 16 Nolu, Alparslan Türkeş, 14 Nolu, Fevzipaşa, 12 Nolu
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması
Saat: 10.00 ile 12.00
Mahalleler: Yalıntaş, Tatkavaklı, Yunus Emre, Dallıca, Demirdere, Sünlük, Kayabaşı, Karapınar, Çömlekçi, Yenikızılelma, Kapaklıoluk, Kestelek, Çaltılıbük, Keltaş, Demireli, Kabullbaba, Melik, Aralık, Güller, Çamlıca, Çamandar, Züferbey, Hisaraltı, Lalaşahin, Işıklar, Hamidiye, Şapçı, Devecikonağı, Kömürcükadı, Alpagut, Yenice, Bahariye, Güvem, Hamidiyeköyü, Karaorman, Kösehoroz, Lütfiye, Yoncağaç, Güveçdere, Bük, Çakallar, Akarca, Gündoğdu, Döllük, Eskibalçık, Çardakbelen, Sarımustafalar, Derekadı, Çavuş, Orhaniye, Fındıcak, Soğucak, Yaylaçayır, Tırnova
Yalıntaş sokakları: 537, 517, 515, 546, 27, Gölet, 207, 131, 147, 206
Tatkavaklı sokakları: 18
Yunus Emre sokakları: 53 Nolu
Lalaşahin sokakları: Musa Uzel
Gündoğdu sokakları: Gündoğdu 1
Çavuş sokakları: Çavuş 1
Hamidiyeköyü sokakları: Hamidiye
Diğer mahallelerde kesinti listesinde mahalle adıyla aynı sokaklar yer alıyor veya ayrıca sokak bilgisi belirtilmiyor.
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
Saat: 18.00 ile 19.00
Mahalle: Atariye
Sokaklar: Kuzey
Kesinti nedeni: Talep açma ve kesme
14 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Üçbeyli, Demireli
Sokaklar: Üçbeyli, Demireli
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Saat: 10.30 ile 12.30
Mahalle: Demireli
Sokaklar: Demireli
Kesinti nedeni: Abone bağlama
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: İhsaniye, Beşevler
İhsaniye sokakları: 2. Er, İdil, 2. Vatan, Volkan, Görkem
Beşevler sokakları: Gardenya, Büyük, Güven, Gülcan, Bayır, Afacan, Beydağ, Nilüfer, Bahriyeli, Seyran, Yurt, Bağcılar, Maral, Bal, Papatya, Boztepe, Sevgi, Büyük, Başarı, Balkanlı, Güneş
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 09.00 ile 14.00
Mahalle: İhsaniye
Sokaklar: Dörtyıldız, İzmir Yolu, Barbaros, Ahmet Vefik Paşa, Kültür
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: Kayapa
Sokaklar: 187
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 12.00 ile 13.00
Mahalle: 30 Ağustos Zafer
Sokaklar: Sırt Yol
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 13.00 ile 16.00
Mahalle: İhsaniye
Sokaklar: Nilüfer, Asma, Kanuni, İzci, İpekçiler, İsmetiye, Emniyet, Lefkoşe
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 13.00 ile 17.00
Mahalle: Beşevler
Sokaklar: Selvi, Cenk, Beste, Bağcı, Beşevler, Ece, Özgül, Güneş, Benim, Atam, Şimşek
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 14.00 ile 17.00
Mahalle: İhsaniye
Sokaklar: Dörtyıldız, İzmir Yolu, Ahmet Vefik Paşa, Kültür, Barbaros
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Saat: 16.00 ile 17.30
Mahalle: İhsaniye
Sokaklar: Cami, Yekta, Dönmez, Çıkrıkçı, Kanuni, Komşucular, Kıbrıs, Ova Çıkmazı, Erkal, Özdoğan, Derin, İlkeli, Çeyiz, Bayır
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
13 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 10.00
Mahalle: Demirci
Sokaklar: Dar, Dilek, Dilay, Durak
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalle: 19 Mayıs
Sokaklar: Gülgonca
Kesinti nedeni: SDK değişimi
Saat: 09.30 ile 10.30
Mahalle: Demirci
Sokaklar: Bozyer
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 13.00 ile 14.00
Mahalle: Büyükbalıklı
Sokaklar: 329. İsimsiz, 331. İsimsiz, 341. İsimsiz
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 14.00 ile 15.30
Mahalle: 19 Mayıs
Sokaklar: Tekin
Kesinti nedeni: SDK değişimi
Saat: 14.00 ile 17.00
Mahalleler: Dumlupınar, Görükle
Dumlupınar sokakları: Erdem, Çetin Emeç, Ada, Emek, Fidan, Çağdaş, Yukarı Harmanlık, Gürçay, Seryan, Fevzi Çakmak, Akın, Sergen
Görükle sokakları: Kartal, Selvi, Fevzi Çakmak
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması
14 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 10.00
Mahalle: Gümüştepe
Sokaklar: 832
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalleler: Fethiye, Yolçatı
Fethiye sokakları: Fidanlar
Yolçatı sokakları: Gariplik, 22
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 12.00 ile 13.00
Mahalle: Yolçatı
Sokaklar: Elmalı, 1126, 1141, Cevizli, 1102, Yıldırım Beyazıt, Çınar, 1138
Kesinti nedeni: Abone bağlama
ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 11.30 ile 17.00
Mahalle: Yeniköy
Sokaklar: 20 Nolu, Çalılık Mevkii, 1 Nolu, 11 Nolu, 10, Çalılık Mevkii, 1 Nolu
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
13 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Yeniköy
Sokaklar: Şehit Kadir Yeşil, Hürriyet
Kesinti nedeni: AG hat ilavesi
14 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Yenigürle, Gürle
Sokaklar: Yenigürle, Gürle
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 08.30 ile 16.30
Mahalle: Geçit
Sokaklar: 9. Aslan, 5. Güney, Güldeste, 1. Yahya, 341, 336, 7. Başak, 1. Çiftçi, 738, 544, 7. Dere, Turgut Özal, 869, Torul, 4. Açelya, Adak, 331, 8. Çimen, Gebze, 3. Beyaz, 332, Ahenk, 531, Giray, Gülseven, 3. Elmas, 338
Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi
Saat: 10.00 ile 15.00
Mahalleler: Soğanlı, Panayır
Soğanlı sokakları: Hobi Bahçeleri, 3. Albay, İstanbul, 1. Aydın, 5. Akgün
Panayır: Sokak bilgisi belirtilmemiş.
Kesinti nedeni: OG müşteri talebi
Saat: 12.00 ile 14.00
Mahalle: İsmetiye
Sokaklar: Baraj Yolu, 575
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
13 Kasım Cuma
Saat: 08.30 ile 16.30
Mahalleler: Emek Zeki Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Emek Adnan Menderes
Emek Zeki Gümüşdiş sokakları: 1. Afacanlar, Şehit Bayraktar, 7. Çam, Turgut Özal, 11. Çağlayan, Yıldırım, Dadaş, Şht. Saim Tuna, Emir Sultan, 13. Huzur
Emek Fatih Sultan Mehmet sokakları: 23. Okul, Emir Sultan, Mavi, Kaya, 7. Bal, 12. Uğur, Osman Gazi, 14. Sümbül, Eğitim, 16. Ceylan, Kaya, Şht. Kom. Er Ramazan Okur, Mevlana, Emir Sultan, 421, Oruç, 1. Duml u, Başar, 1. Karabağ, Elvan, Anlam, Genç Osman, 8. Açelya, 12. Kanarya, 8. Güvercin, 7. Nar, 1. Bahçeler, Köşe, Mavi, 1. Yunus Emre, Başak, Yenier, 10. Zambak, Yalçın
Emek Adnan Menderes sokakları: 1. Selviler, Turgut Özal, Kaplan, Kadir, Akgün, 1. Mete, Bedir, Çağlar, 1. Kandil
Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalleler: Nilüferköy, Geçit
Nilüferköy sokakları: Nilüfer Ünsal
Geçit sokakları: Sanayi
Kesinti nedeni: SDK değişimi
Saat: 12.00 ile 17.00
Mahalleler: Hamitler, Akpınar, Yenikaraman, Adalet
Hamitler sokakları: 2. Erim, Başyayla, 2. Harman, Haz, Yağmur, 2. Helvacı, 2. Hatip, 3. Ahlat, 1. Hünkar, 1. Halay, 1. Hasır, 3. Amaç, 2. Hale, 1. Heybeli, Haziran, 3. Hünkar, 1. Hisar, 5. Hakan, Esra, 1. Havacı, 1. Vatan, 1. Halat, Hırkalıtepe, 1. Hatay, Aka, 1. Hekim, 1. Hali, Habib, 1. Hizmet, 1. Hereke, 1. Beşik, 1. Hoş, Elçi, Hamidiye, 1. Hasret, 3. Hancı, Hurma, Başkal, Hırka, 2. Haber, 1. Hayırlı, Hurmadalı, 1. Dolunay, 5. Havuz, 2. Haliç
Akpınar sokakları: 360, Huzur, 350, Sanayi, 9. Bölü, 4. Çamlık, 5. Selvili, 1. Hülya, Çifte, 776, 4. Hakim, 2. Çevre, Abdülkadir Geylani, 367, Şht. Er Uğur Kural, Çayeli, Samedi, Şht. Mümin Mutlu, 507, 6. Çilek
Yenikaraman sokakları: 12. Eren, 5. Özkan, 4. Öztürk, 7. Gülşen, 6. Yıldırım, Ziraat, 12. Akasya, 5. Eser, 4. Seyhan, 2. Yaman, Tüten, 1. Hürriyet, Yanti, 13. Doğan, Yankı, 3. Tunca, 6. Sezgin, 2. Ergün, Turan Mehmet, 20. Şen, Karaoğlanoğlu
Adalet sokakları: 1. Hürriyet, Şafak, 1. Çeşme, Ertuğrul Bey
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 09.30 ile 15.30
Mahalleler: Alaylı, Karabahadır, Afşar
Sokaklar: Alaylı, Karabahadır, Afşar
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalle: Yolören
Sokaklar: Yolören
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
13 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalle: Hayriye
Sokaklar: Hayriye
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 14.00 ile 18.00
Mahalle: Çayır
Sokaklar: Bursa, Yavuzlar Arkası Küme
Kesinti nedeni: OG sehim alma
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 10.00
Mahalle: Vatan
Sokaklar: Berber, 14. Şahin, 3. Özgün, 10. Yıldırım, 10. Özen
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 09.00 ile 11.00
Mahalleler: Umurbey, Mollaarap
Umurbey sokakları: 11. Yayla, Çobanbey
Mollaarap sokakları: Çobanbey, Kuleliler
Kesinti nedeni: 3. şahıs ağaç kesim çalışması
Saat: 10.00 ile 13.00
Mahalle: Eğitim
Sokaklar: 2. Narlı, Eşkel, Menteş, 2. Nişan
Kesinti nedeni: AG hat bakımı
Saat: 11.00 ile 13.30
Mahalle: Cumalıkızık
Sokaklar: 2. Sevimli
Kesinti nedeni: OG manevra için kesinti
13 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalle: Arabayatağı
Sokaklar: Kırmızı Çıkmaz, Gülşan, 1. Özkan, 15. Gülsüm, Arpalı, Şehit Polis İlyas Kaygusuz, 1. Çorlu, Ayla, 1. Çamlı, Same, 3. Coşkun, 1. Turan, 1. Menekşe, Yeşilcami, Abanoz
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Hacivat
Sokaklar: B107, C105, 12, A129, A137, C115, C108, C104, C111, A132, C113/1, B124, B130, C109, A134, C101, Ankara Yolu, A133, C106/2, B120, A135, C116, B119, A136, A125, B126, A127, D204, C110, C118, B128, C114, B122, C106/1, B117, C113, D206, A123, C106, C103, C112, D203, A121
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalle: Vatan
Sokaklar: 2. Erikli, 5. Asmalı, 1. Selam, Kitap, 5. Narlı, 21. Bahçe, 12. Yeni, 3. Vatansever, 9. Çetin Çıkmaz, 3. Ayaz
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Saat: 11.00 ile 12.00
Mahalle: Vatan
Sokaklar: 7. Kent, 3. Özgün, 10. Yıldırım, 10. Özen, Kısmet, 3. Çamlı, 2. Avkar, 12. Yeşil, 2. Topçu, 14. Şahin, Berber
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Saat: 14.00 ile 15.00
Mahalle: Vatan
Sokaklar: 7. Elmas, 14. Şahin, 5. Dutlu, 14. Bayır, 2. Vatan, 2. Van, 18. Akasya, 2. Erikli, 5. Yonca, 1. Selam, Gezgin, 2. Valide, Altınpınar, 1. Uçurluoğlu, 4. Özcan, Sultansu, Ara Çıkmaz, 6. Bayram, Güvenli, 1. Arpacı
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
14 Kasım Cumartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalle: Mehmet Akif Ersoy
Sokaklar: 1. Mera, 7. Temiz, Şahinler Çıkmaz, 8. Güzel, Tezgeler, Bilgiç, 2. Kutlu, Bilgiç Çıkmaz, Spor Aralığı, Şifa, 1. Şimşir, Şaşmaz, 5. Yayla
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması