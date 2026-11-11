Bursa elektrik kesintisi 12, 13, 14 Kasım 2026 tarihli programıyla vatandaşların gündemine geldi. UEDAŞ tarafından duyurulan planlı çalışmalar kapsamında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Mudanya, Gemlik ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

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Bursa'da 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. UEDAŞ tarafından paylaşılan çalışma programına göre il genelinde trafo bakımı, hat yenileme, ağaç kesimi ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yapılacak. Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yıldırım ve Yenişehir'de kesintiden etkilenecek mahalleler, sokaklar ve çalışmaların tamamlanacağı saatler açıklandı.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13-14 KASIM

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 01.00 ile 03.00

Mahalleler: Mahmudiye, Hamidiye

Mahmudiye sokakları: Eren, Lider, Edep Ali, Şimşek, 1. Karanfil, Simge, Giriş, Yaman, Koca, İkram, Döner, Çeşme, 1. Kaya, Cenon, Desteğül, Üstün, Anafartalar, Yaman Çıkmazı, Arslanlar, Koca Macır, Suyolu

Hamidiye sokakları: 1. Murat, Esen, Kutlu, Edep Ali

Kesinti nedeni: AG pano değişimi

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalleler: Esenköy, Sulhiye

Esenköy sokakları: Pelitli Çayır, 6006

Sulhiye sokakları: Sulhiye

Kesinti nedeni: Abone bağlama ve talep açma kesme çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Kemalpaşa

Sokaklar: Ece, Güler, Mert, Gülçiçek, Hicran, Demirel, Şehit Er Yılmaz Güneş, Batuhan, Sarı, Şanlı, Ali Ağa Deresi, Hocaköy Yolu, Ahmet Türkel, Demirci Ahmet Usta, 1. Dürüst, Ulus, Efsane, Terazi Kavak, Kartal, Konak

Kesinti nedeni: AG pano değişimi

Saat: 11.00 ile 13.00

Mahalle: Yeniceköy

Sokaklar: 467

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

13 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 10.30

Mahalle: Mahmudiye

Sokaklar: Diriliş, İmar, Sanayi Mevlana, Bereket, 1. Yunusemre, 1. Akasya, Destan, Mücit, Müjdeler

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalle: Çayyaka

Sokaklar: 5088, 5074

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Saat: 10.15 ile 14.15

Mahalleler: Mesudiye, Yeni, Ertuğrulgazi

Mesudiye: Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Yeni sokakları: Sarp, Öncü, Selen, Sunay

Ertuğrulgazi sokakları: Adanur, Dirican, Meşale, Mimoza, İkbal, Sümer, Işın, Ünver, Akpınar, Asır

Kesinti nedeni: AG pano değişimi

Saat: 11.00 ile 13.00

Mahalle: Yeni

Sokaklar: Fener, Mevsim, Gülfidan, Pınar, Kazım Karabekir, Sancak, 1. Bilgili, Altınay, İstek, Hisar, Yavuz Sultan Selim, Yeni Ay, Fidan, Işılay, Maden, Hayat, Güllü, Mavi, 71, Ceyda, Esinti, Seçil, İkiz

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 13.00 ile 16.00

Mahalleler: Hamidiye, Mahmudiye

Hamidiye sokakları: Edep Ali, 1. Kutlu, Park, Esen, Bodur, Türkmen, Güngören, Şehit Toygun Aydemir, Kurtuluş, Yeşil Barış, Sipahi, Filiz, Dışbudak

Mahmudiye sokakları: Simge, Edep Ali

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

14 Kasım Cumartesi

Saat: 01.00 ile 03.00

Mahalleler: Yenice, Mahmudiye

Yenice sokakları: 1. Ay, Hacı Mustafa, Eski Sanayi, Tüfekçi, Küçük Mustafa Bey, Şehitler, Bektaş, Kökçü, Halilbey Camii, Orta, Abdaş Ağa, Aşağı Çayır, Karayel, 1. Çayır, Nizam, Hacı Mahmut Çıkmazı, Dr. Halil Bey, 2. Kökçü, Osmanbey, Molla Mansur Efendi Çıkmazı, Softalı Mehmet Bey, 1. Can

Mahmudiye sokakları: Osmanbey, Hasan Koyuncu

Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi

Saat: 09.00 ile 15.00

Mahalle: İsaören

Sokaklar: Karakadı Köyyolu, İsaören, 4967, Deydini Eryolu

Kesinti nedeni: AG direk deplase çalışması

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Yeniceköy

Sokaklar: 609, Kemal Atatürk, 605, 603, 604, 515, 513, Balkan

Kesinti nedeni: AG pano değişimi

Saat: 12.00 ile 15.00

Mahalleler: Ertuğrulgazi, Şipali, Mesudiye, Bilalköy, Kulaca

Ertuğrulgazi sokakları: Tunaboyu

Şipali sokakları: İnegöl Şipali

Mesudiye sokakları: Hayvan Pazarı Arkası, Sınırtaş Arkası, Şipali Yolu

Bilalköy sokakları: Bilalköy Ankara Karayolu, 2315

Kulaca: Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Kesinti nedeni: OG fiziki irtibat çalışması

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Hamidiye

Kesinti nedeni: AG hat bakımı

13 Kasım Cuma

Saat: 10.00 ile 15.00

Mahalle: Narlı

Sokaklar: 15 Nolu Narlı, 5 Nolu Narlı, Armutlu Yolu, 17 Nolu Narlı, 12 Nolu Narlı, 7 Nolu Narlı, 4 Nolu Narlı, 16 Nolu Narlı, 13 Nolu Narlı, 1 Nolu Narlı, 14 Nolu Narlı, 18 Nolu Narlı, 10 Nolu Narlı, 20 Nolu Narlı, 9 Nolu Narlı, 19 Nolu Narlı, 11 Nolu Narlı, 3 Nolu Narlı, 2 Nolu Narlı

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

15 Kasım Pazar

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Cihatlı

Sokaklar: 9 Nolu Cihatlı, Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı, 10 Nolu Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı, 2 Nolu Cihatlı

Kesinti nedeni: AG hat bakımı

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Umurbey

Sokaklar: Eski Orhangazi Yolu, 14 Nolu, 11 Nolu, 12 Nolu, 15 Nolu

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

Saat: 09.00 ile 16.00

Mahalle: Engürücük

Sokaklar: Yalova Yolu, 58 Nolu Engürücük

Kesinti nedeni: OG müşteri talebi

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Kasım Cuma

Saat: 11.00 ile 12.00

Mahalle: Kurtuluş

Sokaklar: Toprak

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 12.00 ile 14.00

Mahalle: Kurtuluş

Sokaklar: Altun

Kesinti nedeni: AG müşteri talebi

14 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 10.30

Mahalle: İstiklal

Sokaklar: Koşuyolu OSB, Evliya

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalle: Kutluca

Sokaklar: Kutluca/13, Kutluca

Kesinti nedeni: AG hat bakımı

13 Kasım Cuma

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalle: Kutluca

Sokaklar: Kutluca

Kesinti nedeni: AG hat bakımı

14 Kasım Cumartesi

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalle: Kutluca

Sokaklar: Kutluca/13, Kutluca

Kesinti nedeni: AG hat bakımı

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Çavuş, Dağkadı

Kesinti nedeni: ENH bakımı

13 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Seyran

Sokaklar: Seyran

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

14 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Harmanlı, Esentepe, Hayırlar, Canbaz, Seyran

Sokaklar: Harmanlı, Hayırlar, Seyran

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Kasım Cumartesi

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalle: Cuma

Sokaklar: Hoca Ahmet Yasevi, Hüda Verdigar, Dede, Tahir Hoca, Karakol, Atatürk, Nesim, Karaçavuş, Ethem Yaman, Korkmaz, Adnan Menderes, Dikkaldırım, Keskin Pınar

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalle: Yenice

Sokaklar: Katırcıoğlu, Stadyum, Uzun, Bursa, Bursa/3, Orhanbey, Tuğrulbey, Çalık, Yemişen

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Kasım Cuma

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: Kale

Sokaklar: Kurtuluş, Mecidiye

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

14 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 10.30

Mahalleler: Ahmetvefikpaşa, Yeni

Ahmetvefikpaşa sokakları: Tepe Dibi, Hakim Aytekin Baysal, Değirmen, Şehit Namık Asutay, Ortaokul, PTT, Hal, Çıkmaz, Nadir, Kurtoğlu, Okul, Leylak, Bursa, Beypınarı, Bahçe, Turgut Özal, Işıklar, Çetiner, Meriç, Efe, Güler, Fidan, 1. Bahar, Esenler, Tuna, Kartopu, Sıla, Konserve, Edizer, Aktaş, Ören, Park, Kooperatif, Fevzi Çakmak, Pazar Yeri, Pazar, Defne, Arı, Gönül, Erdem, Cuma, Oya, Hanımeli, Satıcı, Mehmet Akif Ersoy, Yıldız, İnce, Bahar, Gültekin, Lise, Düz, Pınar, Manolya, Kitabe, Merdivenli, Papatya, Gazi, Laleli, Sardunya, Tunca, Didem, Kocataş, Çınar

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 11.00 ile 19.00

Mahalleler: Söğütpınar, Tirilye

Söğütpınar sokakları: Söğütpınar 26, Söğütpınar 27, Söğütpınar 25, Söğütpınar 16

Tirilye sokakları: Kabristan

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

13 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalle: Güzelyalı Yalı

Sokaklar: 29, 33, Uzun, Atatürk, Pazar, 27, 31

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalle: Mesudiye

Sokaklar: Mesudiye 27, 21, 31, 28, 25, 26, 16, 40, 11, 29, 55, 19, 18, 37

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalle: Halitpaşa

Sokaklar: 2. Zeytinlik, Mustafa Kemal Paşa, Münir Paşa

Kesinti nedeni: SDK değişimi

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalle: Çağrışan

Sokaklar: 2. Sümbül, Bursa Yolu, Yaprak, Tepe, Begonya

Kesinti nedeni: SDK değişimi

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: Güzelyalı Siteler

Sokaklar: Bilim, Efeler

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 13.00 ile 15.00

Mahalleler: Mesudiye, Hasanbey, Mütareke, Halitpaşa

Mesudiye sokakları: Mesudiye 31, 48, 16, 36, 17, 35, 33, 30, 32, 29, 38, 34, 21

Hasanbey sokakları: 1. Harmanlar, Osman Elgör, Evkuran, Zeytinlikler, 2. Camii, Kuyu

Mütareke sokakları: Harmanlar

Halitpaşa sokakları: 123, Başak

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 13.00 ile 17.00

Mahalle: Halitpaşa

Sokaklar: 2. Zeytinlik, Mustafa Kemal Paşa

Kesinti nedeni: SDK değişimi

Saat: 15.00 ile 17.30

Mahalleler: Halitpaşa, Ömerbey, Hasanbey, Şükrüçavuş

Halitpaşa sokakları: Yamaç, 123, 112, 111

Ömerbey: Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Hasanbey sokakları: Kesik Selvi, Engin Adıyaman, 300, 1. Çamlık, Turgutbey, Şehit Osman Doğanbey, 1. Lale, Bayramyeri, Rüştiye Mektebi, Namazgah, Selvilik, Karakuşdere, 1. Harmanlar, 2. Camii

Şükrüçavuş sokakları: İnci Villaları, Su Deposu, Başak, 2. Özgür, 2. Sevgi, 1. Çamlık, Engin Adıyaman, Rıfat Efendi, Parti, 1. Harmanlar, Yokuş Çeşme, Meydancık, İğneci, Tahir Paşa Köşk, Rüştiye Mektebi, 2. Camii, Sağır Kamil, 3. Camii, Selvillik

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 15.30 ile 17.00

Mahalle: Mesudiye

Sokaklar: Mesudiye 43, 52, 44, 54, 46, 53

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

14 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalleler: Işıklı, Yeni, Ömerbey

Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalle: Esence

Sokaklar: Esence 38, 28, 27, 48, Harapbağlar, Esence 15, 42, 1, 34, 12, 31, 6, 10, 47, 23, 17, 9, Karacabey, Esence, Esence 8, Düzler, Esence 43, 40, 22, 45, 26, 14, 13, 21, 16, Böceklik, Esence 37, 44, 32, 24, 30, 7, 11, Sahil Kıyısı, Esence 29, 5, 41, 19, 33, 39, 36, 35, 3, Taşpınar, Esence 18, 2, 4, 46, 25

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Saat: 11.30 ile 13.00

Mahalleler: Ömerbey, Hasanbey

Ömerbey sokakları: Camidibi, Körfez, Fidandibi, Yeşil, Çiğdem, 2. Dik Yamaç, Şehit Hakan Tamaç

Hasanbey sokakları: Selvilik, Dikbayır, Kesik Selvi

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 14.00 ile 15.30

Mahalleler: Ömerbey, Hasanbey

Ömerbey sokakları: Deniz, Bahçıvan Hasan, Bursa Asfaltı, Şehit Küçük Ahmet, Özen, Göçmen, Abidin Özmen, 1. Poyraz, 1. Camii, Şehit Hakan Tamaç, Bostan, Cumhuriyet, Üstün, İpar, Emniyet, Halit Paşa

Hasanbey sokakları: Halitpaşa

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 15.30 ile 17.00

Mahalle: Ömerbey

Sokaklar: Sanayi, Deniz, 1. Eğitim

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalleler: Hamidiye, Yunus Emre

Hamidiye sokakları: Şehit Mehmet Turan, 26 Nolu, 21 Nolu, 38 Nolu, Alparslan Türkeş, 36 Nolu, 33 Nolu, Rüştiye, Yalıntaş, 15 Nolu, 25 Nolu, Rauf Denktaş, 40 Nolu, 23 Nolu, 29 Nolu, 32 Nolu, 27 Nolu, 17 Nolu

Yunus Emre sokakları: 44 Nolu, Rüştiye, 14 Nolu, 50 Nolu, 52 Nolu, 5 Nolu, 31 Nolu, 49 Nolu, 64 Nolu, 37 Nolu, 68 Nolu, 47 Nolu, 39 Nolu, 51 Nolu, 58 Nolu, 43 Nolu, 41 Nolu, 45 Nolu, 8 Nolu, 48 Nolu, 35 Nolu, Şehit Kemal Çeven, 46 Nolu, Rauf Denktaş, 42 Nolu, 62 Nolu, Şehit Cevat Turan, Şehit Mustafa Girgin, Alparslan Türkeş, 60 Nolu

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Üçbeyli, Demireli

Sokaklar: Üçbeyli, Demireli

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Saat: 11.00 ile 17.00

Mahalleler: Yukarıbalı, Aşağıbalı

Sokaklar: Yukarıbalı, Aşağıbalı

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

13 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalle: Yunus Emre

Sokaklar: 2 Nolu, Fevzipaşa

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Yunus Emre

Sokaklar: 16 Nolu, Alparslan Türkeş, 14 Nolu, Fevzipaşa, 12 Nolu

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

Saat: 10.00 ile 12.00

Mahalleler: Yalıntaş, Tatkavaklı, Yunus Emre, Dallıca, Demirdere, Sünlük, Kayabaşı, Karapınar, Çömlekçi, Yenikızılelma, Kapaklıoluk, Kestelek, Çaltılıbük, Keltaş, Demireli, Kabullbaba, Melik, Aralık, Güller, Çamlıca, Çamandar, Züferbey, Hisaraltı, Lalaşahin, Işıklar, Hamidiye, Şapçı, Devecikonağı, Kömürcükadı, Alpagut, Yenice, Bahariye, Güvem, Hamidiyeköyü, Karaorman, Kösehoroz, Lütfiye, Yoncağaç, Güveçdere, Bük, Çakallar, Akarca, Gündoğdu, Döllük, Eskibalçık, Çardakbelen, Sarımustafalar, Derekadı, Çavuş, Orhaniye, Fındıcak, Soğucak, Yaylaçayır, Tırnova

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

Yalıntaş sokakları: 537, 517, 515, 546, 27, Gölet, 207, 131, 147, 206

Tatkavaklı sokakları: 18

Yunus Emre sokakları: 53 Nolu

Lalaşahin sokakları: Musa Uzel

Gündoğdu sokakları: Gündoğdu 1

Çavuş sokakları: Çavuş 1

Hamidiyeköyü sokakları: Hamidiye

Diğer mahallelerde kesinti listesinde mahalle adıyla aynı sokaklar yer alıyor veya ayrıca sokak bilgisi belirtilmiyor.

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

Saat: 18.00 ile 19.00

Mahalle: Atariye

Sokaklar: Kuzey

Kesinti nedeni: Talep açma ve kesme

14 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Üçbeyli, Demireli

Sokaklar: Üçbeyli, Demireli

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Saat: 10.30 ile 12.30

Mahalle: Demireli

Sokaklar: Demireli

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: İhsaniye, Beşevler

İhsaniye sokakları: 2. Er, İdil, 2. Vatan, Volkan, Görkem

Beşevler sokakları: Gardenya, Büyük, Güven, Gülcan, Bayır, Afacan, Beydağ, Nilüfer, Bahriyeli, Seyran, Yurt, Bağcılar, Maral, Bal, Papatya, Boztepe, Sevgi, Büyük, Başarı, Balkanlı, Güneş

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 09.00 ile 14.00

Mahalle: İhsaniye

Sokaklar: Dörtyıldız, İzmir Yolu, Barbaros, Ahmet Vefik Paşa, Kültür

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: Kayapa

Sokaklar: 187

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 12.00 ile 13.00

Mahalle: 30 Ağustos Zafer

Sokaklar: Sırt Yol

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 13.00 ile 16.00

Mahalle: İhsaniye

Sokaklar: Nilüfer, Asma, Kanuni, İzci, İpekçiler, İsmetiye, Emniyet, Lefkoşe

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 13.00 ile 17.00

Mahalle: Beşevler

Sokaklar: Selvi, Cenk, Beste, Bağcı, Beşevler, Ece, Özgül, Güneş, Benim, Atam, Şimşek

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 14.00 ile 17.00

Mahalle: İhsaniye

Sokaklar: Dörtyıldız, İzmir Yolu, Ahmet Vefik Paşa, Kültür, Barbaros

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Saat: 16.00 ile 17.30

Mahalle: İhsaniye

Sokaklar: Cami, Yekta, Dönmez, Çıkrıkçı, Kanuni, Komşucular, Kıbrıs, Ova Çıkmazı, Erkal, Özdoğan, Derin, İlkeli, Çeyiz, Bayır

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

13 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 10.00

Mahalle: Demirci

Sokaklar: Dar, Dilek, Dilay, Durak

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalle: 19 Mayıs

Sokaklar: Gülgonca

Kesinti nedeni: SDK değişimi

Saat: 09.30 ile 10.30

Mahalle: Demirci

Sokaklar: Bozyer

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 13.00 ile 14.00

Mahalle: Büyükbalıklı

Sokaklar: 329. İsimsiz, 331. İsimsiz, 341. İsimsiz

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 14.00 ile 15.30

Mahalle: 19 Mayıs

Sokaklar: Tekin

Kesinti nedeni: SDK değişimi

Saat: 14.00 ile 17.00

Mahalleler: Dumlupınar, Görükle

Dumlupınar sokakları: Erdem, Çetin Emeç, Ada, Emek, Fidan, Çağdaş, Yukarı Harmanlık, Gürçay, Seryan, Fevzi Çakmak, Akın, Sergen

Görükle sokakları: Kartal, Selvi, Fevzi Çakmak

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

14 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 10.00

Mahalle: Gümüştepe

Sokaklar: 832

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalleler: Fethiye, Yolçatı

Fethiye sokakları: Fidanlar

Yolçatı sokakları: Gariplik, 22

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 12.00 ile 13.00

Mahalle: Yolçatı

Sokaklar: Elmalı, 1126, 1141, Cevizli, 1102, Yıldırım Beyazıt, Çınar, 1138

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 11.30 ile 17.00

Mahalle: Yeniköy

Sokaklar: 20 Nolu, Çalılık Mevkii, 1 Nolu, 11 Nolu, 10, Çalılık Mevkii, 1 Nolu

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

13 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Yeniköy

Sokaklar: Şehit Kadir Yeşil, Hürriyet

Kesinti nedeni: AG hat ilavesi

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

14 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Yenigürle, Gürle

Sokaklar: Yenigürle, Gürle

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 08.30 ile 16.30

Mahalle: Geçit

Sokaklar: 9. Aslan, 5. Güney, Güldeste, 1. Yahya, 341, 336, 7. Başak, 1. Çiftçi, 738, 544, 7. Dere, Turgut Özal, 869, Torul, 4. Açelya, Adak, 331, 8. Çimen, Gebze, 3. Beyaz, 332, Ahenk, 531, Giray, Gülseven, 3. Elmas, 338

Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi

Saat: 10.00 ile 15.00

Mahalleler: Soğanlı, Panayır

Soğanlı sokakları: Hobi Bahçeleri, 3. Albay, İstanbul, 1. Aydın, 5. Akgün

Panayır: Sokak bilgisi belirtilmemiş.

Kesinti nedeni: OG müşteri talebi

Saat: 12.00 ile 14.00

Mahalle: İsmetiye

Sokaklar: Baraj Yolu, 575

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

13 Kasım Cuma

Saat: 08.30 ile 16.30

Mahalleler: Emek Zeki Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Emek Adnan Menderes

Emek Zeki Gümüşdiş sokakları: 1. Afacanlar, Şehit Bayraktar, 7. Çam, Turgut Özal, 11. Çağlayan, Yıldırım, Dadaş, Şht. Saim Tuna, Emir Sultan, 13. Huzur

Emek Fatih Sultan Mehmet sokakları: 23. Okul, Emir Sultan, Mavi, Kaya, 7. Bal, 12. Uğur, Osman Gazi, 14. Sümbül, Eğitim, 16. Ceylan, Kaya, Şht. Kom. Er Ramazan Okur, Mevlana, Emir Sultan, 421, Oruç, 1. Duml u, Başar, 1. Karabağ, Elvan, Anlam, Genç Osman, 8. Açelya, 12. Kanarya, 8. Güvercin, 7. Nar, 1. Bahçeler, Köşe, Mavi, 1. Yunus Emre, Başak, Yenier, 10. Zambak, Yalçın

Emek Adnan Menderes sokakları: 1. Selviler, Turgut Özal, Kaplan, Kadir, Akgün, 1. Mete, Bedir, Çağlar, 1. Kandil

Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalleler: Nilüferköy, Geçit

Nilüferköy sokakları: Nilüfer Ünsal

Geçit sokakları: Sanayi

Kesinti nedeni: SDK değişimi

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

Saat: 12.00 ile 17.00

Mahalleler: Hamitler, Akpınar, Yenikaraman, Adalet

Hamitler sokakları: 2. Erim, Başyayla, 2. Harman, Haz, Yağmur, 2. Helvacı, 2. Hatip, 3. Ahlat, 1. Hünkar, 1. Halay, 1. Hasır, 3. Amaç, 2. Hale, 1. Heybeli, Haziran, 3. Hünkar, 1. Hisar, 5. Hakan, Esra, 1. Havacı, 1. Vatan, 1. Halat, Hırkalıtepe, 1. Hatay, Aka, 1. Hekim, 1. Hali, Habib, 1. Hizmet, 1. Hereke, 1. Beşik, 1. Hoş, Elçi, Hamidiye, 1. Hasret, 3. Hancı, Hurma, Başkal, Hırka, 2. Haber, 1. Hayırlı, Hurmadalı, 1. Dolunay, 5. Havuz, 2. Haliç

Akpınar sokakları: 360, Huzur, 350, Sanayi, 9. Bölü, 4. Çamlık, 5. Selvili, 1. Hülya, Çifte, 776, 4. Hakim, 2. Çevre, Abdülkadir Geylani, 367, Şht. Er Uğur Kural, Çayeli, Samedi, Şht. Mümin Mutlu, 507, 6. Çilek

Yenikaraman sokakları: 12. Eren, 5. Özkan, 4. Öztürk, 7. Gülşen, 6. Yıldırım, Ziraat, 12. Akasya, 5. Eser, 4. Seyhan, 2. Yaman, Tüten, 1. Hürriyet, Yanti, 13. Doğan, Yankı, 3. Tunca, 6. Sezgin, 2. Ergün, Turan Mehmet, 20. Şen, Karaoğlanoğlu

Adalet sokakları: 1. Hürriyet, Şafak, 1. Çeşme, Ertuğrul Bey

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 09.30 ile 15.30

Mahalleler: Alaylı, Karabahadır, Afşar

Sokaklar: Alaylı, Karabahadır, Afşar

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalle: Yolören

Sokaklar: Yolören

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

13 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalle: Hayriye

Sokaklar: Hayriye

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 14.00 ile 18.00

Mahalle: Çayır

Sokaklar: Bursa, Yavuzlar Arkası Küme

Kesinti nedeni: OG sehim alma

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 10.00

Mahalle: Vatan

Sokaklar: Berber, 14. Şahin, 3. Özgün, 10. Yıldırım, 10. Özen

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 09.00 ile 11.00

Mahalleler: Umurbey, Mollaarap

Umurbey sokakları: 11. Yayla, Çobanbey

Mollaarap sokakları: Çobanbey, Kuleliler

Kesinti nedeni: 3. şahıs ağaç kesim çalışması

Saat: 10.00 ile 13.00

Mahalle: Eğitim

Sokaklar: 2. Narlı, Eşkel, Menteş, 2. Nişan

Kesinti nedeni: AG hat bakımı

Saat: 11.00 ile 13.30

Mahalle: Cumalıkızık

Sokaklar: 2. Sevimli

Kesinti nedeni: OG manevra için kesinti

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

13 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalle: Arabayatağı

Sokaklar: Kırmızı Çıkmaz, Gülşan, 1. Özkan, 15. Gülsüm, Arpalı, Şehit Polis İlyas Kaygusuz, 1. Çorlu, Ayla, 1. Çamlı, Same, 3. Coşkun, 1. Turan, 1. Menekşe, Yeşilcami, Abanoz

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Hacivat

Sokaklar: B107, C105, 12, A129, A137, C115, C108, C104, C111, A132, C113/1, B124, B130, C109, A134, C101, Ankara Yolu, A133, C106/2, B120, A135, C116, B119, A136, A125, B126, A127, D204, C110, C118, B128, C114, B122, C106/1, B117, C113, D206, A123, C106, C103, C112, D203, A121

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalle: Vatan

Sokaklar: 2. Erikli, 5. Asmalı, 1. Selam, Kitap, 5. Narlı, 21. Bahçe, 12. Yeni, 3. Vatansever, 9. Çetin Çıkmaz, 3. Ayaz

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

Saat: 11.00 ile 12.00

Mahalle: Vatan

Sokaklar: 7. Kent, 3. Özgün, 10. Yıldırım, 10. Özen, Kısmet, 3. Çamlı, 2. Avkar, 12. Yeşil, 2. Topçu, 14. Şahin, Berber

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Saat: 14.00 ile 15.00

Mahalle: Vatan

Sokaklar: 7. Elmas, 14. Şahin, 5. Dutlu, 14. Bayır, 2. Vatan, 2. Van, 18. Akasya, 2. Erikli, 5. Yonca, 1. Selam, Gezgin, 2. Valide, Altınpınar, 1. Uçurluoğlu, 4. Özcan, Sultansu, Ara Çıkmaz, 6. Bayram, Güvenli, 1. Arpacı

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, Osmangazi, İnegöl, Kestel...)

14 Kasım Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalle: Mehmet Akif Ersoy

Sokaklar: 1. Mera, 7. Temiz, Şahinler Çıkmaz, 8. Güzel, Tezgeler, Bilgiç, 2. Kutlu, Bilgiç Çıkmaz, Spor Aralığı, Şifa, 1. Şimşir, Şaşmaz, 5. Yayla

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

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