İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. GEDİZ Elektrik planlı kesinti programına göre Buca, Bornova, Ödemiş, Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı, Konak, Menemen, Aliağa, Çeşme, Bergama, Menderes, Urla, Tire, Seferihisar, Dikili, Foça, Narlıdere, Güzelbahçe, Bayındır, Kiraz, Karaburun ve Beydağ başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı kesintilerden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

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İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım listesi belli oldu. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan programa göre kent genelinde şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Buca, Bornova, Ödemiş, Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı, Konak, Menemen, Aliağa, Çeşme, Bergama, Menderes, Urla, Tire, Seferihisar, Dikili, Foça, Narlıdere, Güzelbahçe, Bayındır, Kiraz, Karaburun ve Beydağ ilçelerinde kesintiden etkilenecek mahalleler ile planlanan çalışma saatleri açıklandı. İşte GEDİZ Elektrik 10, 11 ve 12 Kasım planlı elektrik kesintisi programı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11-12 KASIM

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3858789

Bozköy, Çakmaklı, Şehitkemal (Aliağa Cd.)

Planlandı

12.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3864498

Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği, Samurlu (24/1. Sk., 24/13. Sk., 24/18. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Köyiçi Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.), Siteler

Planlandı

12.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3864501

Samurlu (Aliağa Cd.), Siteler

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3860126

Fatih

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861534

Fatih (Çayiçi Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861539

Fatih (İkinci Malal Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861541

Fatih (Çayiçi Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861543

Fatih (İkinci Malal Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri)

10.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3862109

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3862111

Yeşilova (Konak Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858952

Yukarıbey (Yanık Küme Evleri)

Planlandı

10.11.2026

10:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3860245

Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)

Planlandı

11.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3860250

Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

11.11.2026

10:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3862081

Barbaros (5216. Sk., 5225. Sk., 5230. Sk.)

Planlandı

11.11.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3862113

Rafet Paşa (5145. Sk., 5146. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5149. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5152. Sk., Burak Reis Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.)

Planlandı

12.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864203

Barbaros (5233. Sk., 5234. Sk., 5328/1. Sk., 5329. Sk., 5329/1. Sk., 5332. Sk., 5454. Sk.), Gazi Osman Paşa (5454. Sk., 5454/1. Sk., 5454/2. Sk., 5455. Sk.)

Planlandı

12.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864206

Rafet Paşa (5146. Sk., 5153. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk.)

Planlandı

12.11.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864356

Atatürk (867. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 874. Sk., 876. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 916/1. Sk., 916/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 925/3. Sk., 927. Sk., 928/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 976. Sk., 981. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Özdar Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

12.11.2026

18:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864357

Atatürk (867. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 874. Sk., 876. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 916/1. Sk., 916/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 925/3. Sk., 927. Sk., 928/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 976. Sk., 981. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Özdar Cd.)

Planlandı

12.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864384

İnönü (954. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)

Planlandı

12.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864386

Evka 4 (Barbaros Cd.), İnönü (959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 976. Sk., 981. Sk., Barbaros Cd.)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.11.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3862011

Germiyan (20001. Sk., 20002. Sk., 20003. Sk., 20004. Sk., 20005. Sk., 20006. Sk., 20006/1. Sk., 20007. Sk., 20008. Sk., 20009. Sk., 20009/1, 20010, 20011. Sk., 20012. Sk., 20013. Sk., 20014. Sk., 2009/1, 20300. Sk., 20310. Sk., Çümen Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Germiyan Atatürk Cd., Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., İc Yol, İcyol, Kösedağ Mevkii Küme Evleri, KÖYALTI, Lale Köyü Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Yaka Küme Evleri), Karaköy

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026

10:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3860991

Kabakum (584/1. Sk., Bankacılar 22. Sk., Bankacılar 23. Sk., Bankacılar 24. Sk., Bankacılar 25. Sk., Bankacılar 25/1. Sk., Bankacılar 26. Sk., Bankacılar 27. Sk., Bankacılar 28. Sk., Bankacılar 29. Sk., Bankacılar 30. Sk., Bankacılar 31. Sk., Bankacılar 43. Sk., Bankacılar 44. Sk., Bankacılar 46. Sk.)

Planlandı

10.11.2026

13:30 - 19:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3860993

Salihler (800. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 814. Sk., Salihler Altı Cd.)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3861015

Salihler (Töyko 15. Sk., Töyko 17. Sk., Töyko 19. Sk., Töyko 21. Sk., Töyko 23. Sk., Töyko 36. Sk., Töyko 38. Sk., Töyko 44. Sk., Töyko 48. Sk., Töyko 50. Sk., Töyko 52. Sk., Töyko 54. Sk., Töyko 56. Sk., Töyko 58. Sk., Töyko 60. Sk., Töyko 62. Sk., Töyko 64. Sk., Töyko 66. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3858901

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3858904

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3862036

Hasseki (Hasseki Küme Evleri, Sakiztepe Sitesi Iç Yolu Sk., Tenha, Yatak Küme Evleri), Küçükbahçe (8100. Sk., 8107. Sk., Eğriliman Küme Evleri, Küçükbahçe Denizgiren Küme Evleri, Küçükbahçe Küme Evleri), Merkez, Parlak (Burunucu Küme Evleri, Çardak Tepesi Küme Evleri, Çullu Yüzü Küme Evleri, Ören Deresi Küme Evleri, Ovaiçi Küme Evleri, PARLAK TARLA İÇİ, Tarlaiçi Küme Evleri, Zeytinlik Küme Evleri), Salman (Başöğretmen Atatürk Küme Evleri, Salman Denizgiren Küme Evleri, Salman Köyü), Sarpıncık (Sarpıncık Küme Evleri), Tepeboz (Yeni Liman Küme Evleri), Yayla (Yayla Küme Evleri)

Planlandı

11.11.2026

11:35 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Plansız Kesinti Müdahale

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3864210

Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1125. Sk., Akçekilise Küme Evleri, Bozköy Köyü İç Yolu, Çamlık Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Kolca Küme Evleri, Kuyucak Cd.), Hasseki (Hasseki Küme Evleri, Yeniliman Köprüsü), Merkez (1100. Sk., 1145, 1155. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1166, 1170. Sk., 1175. Sk., 1178. Sk., 1181. Sk., 1185, 1189. Sk., 1215. Sk., Kuyucak Cd.), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri, Yeni Liman Küme Evleri, yeniliman küme evler)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862191

Bahçelievler (1841. Sk., 1841/1. Sk., 1841/2. Sk., 1841/3. Sk., Cevdet Bilsay Cd., Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv., Şehit Bersan Doğantekin Parkı İçi Yolu, Şehit Mustafa Tunçbilek Sk., Zübeyde Hanım Cd.)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862193

Bahçelievler (1851/10. Sk., 1851/11. Sk., 1851/14. Sk., 1851/15. Sk., 1851/16. Sk., 1851/7. Sk., 1851/8. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862196

Bahçelievler (1671. Sk., 1671/1. Sk., 1671/3. Sk., 1671/5. Sk., 1851/10. Sk., Cevdet Bilsay Cd.)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862199

Bahçelievler (1671. Sk., 1671/4. Sk., 1849/6. Sk., 1853. Sk., 1853/2. Sk., 1853/3. Sk., Şehit Mustafa Tunçbilek Sk.)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862200

Bahriye Üçok (1764. Sk., 1827. Sk., 1835/1. Sk., 1843/3. Sk., Atatürk Blv., Rüştü Sardağ Cd.)

Planlandı

12.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3864383

Bahçelievler (1831/13. Sk., 1831/14. Sk., 1831/15. Sk., Anadolu Cd., Gonca Parkı İçi Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861946

Yeşildere (Bayraklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)

Planlandı

11.11.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Manevra

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3862000

Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, YEŞİLOVA), Haliller (Davulcular Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri), Umurcalı (Gölcük Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri), Yeniköy (Avunduruk Koyu İç Yolu, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Çınarlı Küme Evleri, Gölcük Küme Evleri, Kırlıova Küme Evleri, Uluçay Küme Evleri, Yeni Köy Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk., Yenıkoy Koyu İç Yolu), Yenişehir (Doğa Sk., İşmeci Sk., Kocaova Küme Evleri, Umurcalı Küme Evleri, Yenişehir Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

Planlandı

11.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3862009

Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, YEŞİLOVA), Haliller (Yesilova Küme Evleri), Yeniköy (Avunduruk Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk.)

Planlandı

11.11.2026

17:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3862014

Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, YEŞİLOVA), Haliller (Davulcular Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri), Umurcalı (Gölcük Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri), Yeniköy (Avunduruk Koyu İç Yolu, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Çınarlı Küme Evleri, Gölcük Küme Evleri, Kırlıova Küme Evleri, Uluçay Küme Evleri, Yeni Köy Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk., Yenıkoy Koyu İç Yolu), Yenişehir (Doğa Sk., İşmeci Sk., Kocaova Küme Evleri, Umurcalı Küme Evleri, Yenişehir Küme Evleri)

12.11.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3864311

Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3862382

Uğur Mumcu (1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026

10:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861418

Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)

Planlandı

10.11.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861426

Büyükavulcuk, Yolüstü

Planlandı

10.11.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861433

Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy

Planlandı

11.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861485

Üzümlü (Üzümler Küme Evleri)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861490

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

12.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3864295

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

Planlandı

19.11.2026

10:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3864565

Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri), Horzum (Çalı Sk., Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sk., Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz, Taşlı Sk., Yakup Fidan Sk.)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3862083

Çamtepe (Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri, Efem Çukuru Köyü Yolu), Gödence (4001. Sk., 4002. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., Kuruçeşme Küme Evleri, Turşu Gediği Küme Evleri), Gölcük (14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14004. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 14006. Sk., Çeşmebeleni Küme Evleri, Sakız Ağacı Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3860126

Akkoyunlu (Akkoyunlu Köyü İç Yolu, Akkoyunlu Yolu, AZMAKALTI, Çavdar Tepe Küme Evleri, Eğercili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Kemal Atatürk Sk., Yol Üstü Küme Evleri), Alacalı (5252. Sk., Alacalı Atatürk Sk., Alacalı Köyü İç Yolu, Dostluk Sk., Güpdere Sk., Harmantepe Sk.), Ayaklıkırı (Ayaklıkırı Hürriyet Sk., Ayaklıkırı İnkılap Sk., Ayaklıkırı İstiklal Sk., Ayaklıkırı Köyü İç Yolu, Ayaklıkırı Menekşe Sk., Hasançavuşlar Yolu, Koca Çeşme Küme Evleri), Eskioba (Akın Sk., Çevre Yolu Sk., Cumhuriyet Sk., Dar Geçit Sk., Eskioba Köyü İç Yolu, İkizler Sk., İzmir Asfaltı Köy Çevresi Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karataş Sk., Kavak Sk., Kemal Atatürk Sk., Kuyulu Sk., Sağlık Ocağı Sk.), İbni Melek (Nazilli Kuyusu Küme Evleri), Işıklar (Demirler Küme Evleri, Doğanlar Küme Evleri, Hasançavuşlar Yolu, Işıklar Köyü İç Yolu, Işıklar Okul Küme Evleri), Karateke (1. Sk., 5. Sk., 6. Yol Sk., 6.Sokak, AZMAKALTI, Azmakalti Küme Evleri, Eğri Azmak Küme Evleri, Hacı Mehmet Sk., Halil Halil Çulhaoğlu Küme Evleri, İbrahim Öztürk Sk., Işılay Saygın Cd., İzmir Ödemiş Yolu, Kaplan Köyü İç Yolu, Karateke Atatürk Sk., KARATEKE YOLALTI, Karateke Yolüstü Küme Evleri, Nazilli Kuyusu Küme Evleri, Salih Selife Sk., Zihni Tutkaç Sk.), Kurşak, Mahmutlar (Cami Sk., Dolunay Sk., İzmir Ödemiş Yolu, Mahmutlar Köyü İç Yolu), Turgutlu (Yol Altı Küme Evleri, Yol Üstü Küme Evleri), Yenioba (5351 Küme Evleri, Basögretmen Atatürk Sk., Bayar Sk., Davulcuoğlu Sk., Fatih Sultan Sk., Köprübaşı Sk., Köy Civarı Küme Evleri, Toplum Sk., Yavan Kuyu Sk., yeni oba köy içi yol, Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri, Yenioba iç yol)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3860126

Bülbüldere

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3862232

Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)

Planlandı

12.11.2026

09:30 - 10:29

Çalışma Nedeni:

Manevra

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3864425

İnönü (139. Sk., 140. Sk., 141/2. Sk., 142/1. Sk., 144. Sk., 144/11. Sk., 144/2. Sk., 144/3. Sk., 144/4. Sk., 144/6. Sk., 144/7. Sk., 145. Sk., 145/1. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 147/2. Sk., 147/3. Sk., 147/5. Sk., 147/6. Sk., 147/7. Sk., 147/8. Sk., 148. Sk., 148/2. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 150/2. Sk., 150/3. Sk., 152/1. Sk., 154. Sk., 158. Sk., Ahmet Adaman Cd., Ahmet Özkan Blv., Fatih Sultan Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3862083

Bademler (Gödence Yolu Cd.)

Planlandı

12.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864362

M. Fevzi Çakmak (4105. Sk., 4105/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4120. Sk., 4124. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4135. Sk., 4143. Sk., 4148. Sk., 4150. Sk., 4155. Sk., 4183. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

11.11.2026

17:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3862014

Kurudere (Davulcular Küme Evleri, Doğa Sk., İçmece Sk., kurudere iç yol)

Planlandı

12.11.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3864300

Aktepe (80 Yıl Cd., Afacan Sk., Aydın Sk., Baraj Çevre Yolu Sk., Çatal Sk., Hacı Kırlı Cd., Hasan Çavuş Cd., Hürriyet Cd., Kırlı Sk., Köprübaşı Mevkii Sk., Özer Sk., Palamut Sk., Stadyum Yolu Sk.), Atatürk (Nazilli Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3861713

Fırat (289/31. Sk., 289/32. Sk., 289/33. Sk., 289/44. Sk., 289/45. Sk., 289/47. Sk., 289/48. Sk., 289/60. Sk., 289/63. Sk., 289/67. Sk., 289/70. Sk.), Yeşilbağlar (289. Sk., 289/36. Sk., 289/37. Sk., 289/38. Sk., 289/48. Sk.)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3861715

Cumhuriyet (1252. Sk., 1253. Sk., 1254. Sk., Kazakistan Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3862227

Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

12.11.2026

00:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3861942

Çukuraltı (2067. Sk., 2069. Sk., 2071. Sk., 2073. Sk., 2075. Sk., 2077. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2089. Sk., 2092. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2097. Sk., 2099. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2105/1. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2111/1. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2125. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2130. Sk., 2131. Sk., 2131/1. Sk., 2132. Sk., 2134. Sk., 2138. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2146. Sk., 2150. Sk., 2152. Sk., 2152/1. Sk., 2154. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2176. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2182. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2188. Sk., 2236. Sk., Arif Sinan Cd., Çukuraltı Sevgi Yolu Sk., Efetur Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site İci Yol)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12.11.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3864192

Atatürk

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3862134

Çatalkaya (Aras Sk., Çilek Sk., Tuna Cd.), Narlı (19 Mayıs Sk., Bedrettin Cömert Sk., Çilek Sk., Depo Sk., Diyar Sk., Dostlar Sk., Gediz Sk., Gelincik Sk., ismail hakkı Tonguç, Kanarya Sk.)

Planlandı

11.11.2026

09:30 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3862138

Çatalkaya (Çilek Sk., Demet Sk., Kültür Sk., Maraba Sk., Ozan Sk., Özgür Sk., Şenel Sk.)

Planlandı

11.11.2026

10:00 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3862144

Narlı (Çilek Sk., Dostlar Sk.)

Planlandı

12.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3864225

Çamtepe (Çağatay Sk., Çelebi Sk., Meydan Sk.), Narlı (Çelebi Sk., Ezgi Sk., Gürağaç Sk., İsmet İnönü Cd., Kaan Sk., Metin Oktay Sk., Özyuva Sk., Umut Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3862083

Payamlı (Arıkdamı Sk., Bayram Sk., Çelebi Sk., Çınar Sk., Dalyan Sk., Dede Mezarı Sk., Elmabelen Sk., Gazi Cd., Gülsüm Pınarı Sk., Huzur Sk., Kaya Pınarı Sk., Kaya Sk., Kısıklar Sk., Küçükkaya Cd., Kuyu Sk., Kuyu Üstü Çk. Sk., Kuzey Sk., Okul Sk., SEYRAN, Tok Sk., Uzunca Harman Sk., Vali Kazımdirik Cd.)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

12.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3864140

Org. Nafiz Gürman (7097. Sk., 7098. Sk., 7100. Sk., 7105. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7119. Sk., 7151. Sk., 7151/1. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7155/2. Sk., 7156. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7161. Sk., 7162. Sk., 7163. Sk., 7163/1. Sk., 7164. Sk., 7165. Sk., 7166. Sk., 7166/1. Sk., Şehit Abdullah Eymur Sk.), Yamanlar (7161. Sk., 7354. Sk., 7355. Sk.)

Planlandı

12.11.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3864162

Adalet (Ozan Abay Cd., Salhane Metro İst. Yaya Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026

09:30 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3861712

Cennetoğlu (5693/1. Sk., 5700. Sk., 5702. Sk., 5703. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5706. Sk., 5707. Sk., 5708. Sk., 5709. Sk., 5709/3. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., Yeşillik Cd.)

Planlandı

11.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3862083

Kavacık (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., 10005. Sk., 10006. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., 10011. Sk., 10012. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10016. Sk., 10017. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., 10020. Sk., 10021. Sk., 10022. Sk., 10023. Sk., 10024. Sk., Gazi Cd., Konak Kavacık Asfaltı Cd.)

Planlandı

10.11.2026

15:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3862208

Tahsin Yazıcı (9168/10. Sk., 9168/8. Sk., 9168/9. Sk., 9325. Sk., Enerji Cd., Yunus Emre Cd.)

Planlandı

11.11.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3862214

Refet Bele (9139. Sk., 9139/2. Sk., 9143. Sk., 9143/1. Sk., 9143/2. Sk., 9158. Sk., Yurtsever Cd.), Tahsin Yazıcı (9168/10. Sk., 9168/3. Sk., 9168/5. Sk., 9168/6. Sk., Aşıklar Cd., Mevlana Cd., Yurtsever Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)

Planlandı

12.11.2026

13:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3864438

Aşık Veysel (5802. Sk., 5807. Sk., 5811. Sk., 5815/1. Sk., 5816. Sk., 5819. Sk., 5820. Sk., 5821. Sk., 5821/1. Sk., 5822. Sk., 5823. Sk., 5828. Sk., 5828/1. Sk., 5829. Sk., 5829/1. Sk., 5833. Sk., 5834. Sk., 5914. Sk.)

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