İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım GDZ Elektrik (Buca, Bornova, Ödemiş Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı)
İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. GEDİZ Elektrik planlı kesinti programına göre Buca, Bornova, Ödemiş, Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı, Konak, Menemen, Aliağa, Çeşme, Bergama, Menderes, Urla, Tire, Seferihisar, Dikili, Foça, Narlıdere, Güzelbahçe, Bayındır, Kiraz, Karaburun ve Beydağ başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı kesintilerden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.
İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım listesi belli oldu. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan programa göre kent genelinde şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Buca, Bornova, Ödemiş, Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Torbalı, Konak, Menemen, Aliağa, Çeşme, Bergama, Menderes, Urla, Tire, Seferihisar, Dikili, Foça, Narlıdere, Güzelbahçe, Bayındır, Kiraz, Karaburun ve Beydağ ilçelerinde kesintiden etkilenecek mahalleler ile planlanan çalışma saatleri açıklandı. İşte GEDİZ Elektrik 10, 11 ve 12 Kasım planlı elektrik kesintisi programı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11-12 KASIM
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3858789
Bozköy, Çakmaklı, Şehitkemal (Aliağa Cd.)
Planlandı
12.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3864498
Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği, Samurlu (24/1. Sk., 24/13. Sk., 24/18. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Köyiçi Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.), Siteler
Planlandı
12.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3864501
Samurlu (Aliağa Cd.), Siteler
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3860126
Fatih
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861534
Fatih (Çayiçi Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861539
Fatih (İkinci Malal Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861541
Fatih (Çayiçi Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3861543
Fatih (İkinci Malal Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri)
10.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3862109
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3862111
Yeşilova (Konak Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026
11:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858952
Yukarıbey (Yanık Küme Evleri)
Planlandı
10.11.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3860245
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
Planlandı
11.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3860250
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
11.11.2026
10:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3862081
Barbaros (5216. Sk., 5225. Sk., 5230. Sk.)
Planlandı
11.11.2026
09:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3862113
Rafet Paşa (5145. Sk., 5146. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5149. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5152. Sk., Burak Reis Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.)
Planlandı
12.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864203
Barbaros (5233. Sk., 5234. Sk., 5328/1. Sk., 5329. Sk., 5329/1. Sk., 5332. Sk., 5454. Sk.), Gazi Osman Paşa (5454. Sk., 5454/1. Sk., 5454/2. Sk., 5455. Sk.)
Planlandı
12.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864206
Rafet Paşa (5146. Sk., 5153. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk.)
Planlandı
12.11.2026
02:00 - 02:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864356
Atatürk (867. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 874. Sk., 876. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 916/1. Sk., 916/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 925/3. Sk., 927. Sk., 928/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 976. Sk., 981. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Özdar Cd.)
12.11.2026
18:00 - 18:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864357
Atatürk (867. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 874. Sk., 876. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 916/1. Sk., 916/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 925/3. Sk., 927. Sk., 928/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 976. Sk., 981. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Özdar Cd.)
Planlandı
12.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864384
İnönü (954. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)
Planlandı
12.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3864386
Evka 4 (Barbaros Cd.), İnönü (959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 976. Sk., 981. Sk., Barbaros Cd.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
10.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3862011
Germiyan (20001. Sk., 20002. Sk., 20003. Sk., 20004. Sk., 20005. Sk., 20006. Sk., 20006/1. Sk., 20007. Sk., 20008. Sk., 20009. Sk., 20009/1, 20010, 20011. Sk., 20012. Sk., 20013. Sk., 20014. Sk., 2009/1, 20300. Sk., 20310. Sk., Çümen Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Germiyan Atatürk Cd., Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., İc Yol, İcyol, Kösedağ Mevkii Küme Evleri, KÖYALTI, Lale Köyü Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Yaka Küme Evleri), Karaköy
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026
10:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3860991
Kabakum (584/1. Sk., Bankacılar 22. Sk., Bankacılar 23. Sk., Bankacılar 24. Sk., Bankacılar 25. Sk., Bankacılar 25/1. Sk., Bankacılar 26. Sk., Bankacılar 27. Sk., Bankacılar 28. Sk., Bankacılar 29. Sk., Bankacılar 30. Sk., Bankacılar 31. Sk., Bankacılar 43. Sk., Bankacılar 44. Sk., Bankacılar 46. Sk.)
Planlandı
10.11.2026
13:30 - 19:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3860993
Salihler (800. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 814. Sk., Salihler Altı Cd.)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3861015
Salihler (Töyko 15. Sk., Töyko 17. Sk., Töyko 19. Sk., Töyko 21. Sk., Töyko 23. Sk., Töyko 36. Sk., Töyko 38. Sk., Töyko 44. Sk., Töyko 48. Sk., Töyko 50. Sk., Töyko 52. Sk., Töyko 54. Sk., Töyko 56. Sk., Töyko 58. Sk., Töyko 60. Sk., Töyko 62. Sk., Töyko 64. Sk., Töyko 66. Sk.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3858901
Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3858904
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3862036
Hasseki (Hasseki Küme Evleri, Sakiztepe Sitesi Iç Yolu Sk., Tenha, Yatak Küme Evleri), Küçükbahçe (8100. Sk., 8107. Sk., Eğriliman Küme Evleri, Küçükbahçe Denizgiren Küme Evleri, Küçükbahçe Küme Evleri), Merkez, Parlak (Burunucu Küme Evleri, Çardak Tepesi Küme Evleri, Çullu Yüzü Küme Evleri, Ören Deresi Küme Evleri, Ovaiçi Küme Evleri, PARLAK TARLA İÇİ, Tarlaiçi Küme Evleri, Zeytinlik Küme Evleri), Salman (Başöğretmen Atatürk Küme Evleri, Salman Denizgiren Küme Evleri, Salman Köyü), Sarpıncık (Sarpıncık Küme Evleri), Tepeboz (Yeni Liman Küme Evleri), Yayla (Yayla Küme Evleri)
Planlandı
11.11.2026
11:35 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Plansız Kesinti Müdahale
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3864210
Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1125. Sk., Akçekilise Küme Evleri, Bozköy Köyü İç Yolu, Çamlık Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Kolca Küme Evleri, Kuyucak Cd.), Hasseki (Hasseki Küme Evleri, Yeniliman Köprüsü), Merkez (1100. Sk., 1145, 1155. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1166, 1170. Sk., 1175. Sk., 1178. Sk., 1181. Sk., 1185, 1189. Sk., 1215. Sk., Kuyucak Cd.), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri, Yeni Liman Küme Evleri, yeniliman küme evler)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862191
Bahçelievler (1841. Sk., 1841/1. Sk., 1841/2. Sk., 1841/3. Sk., Cevdet Bilsay Cd., Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv., Şehit Bersan Doğantekin Parkı İçi Yolu, Şehit Mustafa Tunçbilek Sk., Zübeyde Hanım Cd.)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862193
Bahçelievler (1851/10. Sk., 1851/11. Sk., 1851/14. Sk., 1851/15. Sk., 1851/16. Sk., 1851/7. Sk., 1851/8. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862196
Bahçelievler (1671. Sk., 1671/1. Sk., 1671/3. Sk., 1671/5. Sk., 1851/10. Sk., Cevdet Bilsay Cd.)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862199
Bahçelievler (1671. Sk., 1671/4. Sk., 1849/6. Sk., 1853. Sk., 1853/2. Sk., 1853/3. Sk., Şehit Mustafa Tunçbilek Sk.)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3862200
Bahriye Üçok (1764. Sk., 1827. Sk., 1835/1. Sk., 1843/3. Sk., Atatürk Blv., Rüştü Sardağ Cd.)
Planlandı
12.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3864383
Bahçelievler (1831/13. Sk., 1831/14. Sk., 1831/15. Sk., Anadolu Cd., Gonca Parkı İçi Yolu)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3861946
Yeşildere (Bayraklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)
Planlandı
11.11.2026
09:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Manevra
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3862000
Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, YEŞİLOVA), Haliller (Davulcular Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri), Umurcalı (Gölcük Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri), Yeniköy (Avunduruk Koyu İç Yolu, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Çınarlı Küme Evleri, Gölcük Küme Evleri, Kırlıova Küme Evleri, Uluçay Küme Evleri, Yeni Köy Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk., Yenıkoy Koyu İç Yolu), Yenişehir (Doğa Sk., İşmeci Sk., Kocaova Küme Evleri, Umurcalı Küme Evleri, Yenişehir Küme Evleri)
Planlandı
11.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3862009
Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, YEŞİLOVA), Haliller (Yesilova Küme Evleri), Yeniköy (Avunduruk Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk.)
Planlandı
11.11.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3862014
Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, YEŞİLOVA), Haliller (Davulcular Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri), Umurcalı (Gölcük Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri), Yeniköy (Avunduruk Koyu İç Yolu, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Çınarlı Küme Evleri, Gölcük Küme Evleri, Kırlıova Küme Evleri, Uluçay Küme Evleri, Yeni Köy Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk., Yenıkoy Koyu İç Yolu), Yenişehir (Doğa Sk., İşmeci Sk., Kocaova Küme Evleri, Umurcalı Küme Evleri, Yenişehir Küme Evleri)
12.11.2026
09:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3864311
Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3862382
Uğur Mumcu (1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026
10:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861418
Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)
Planlandı
10.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861426
Büyükavulcuk, Yolüstü
Planlandı
10.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861433
Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy
Planlandı
11.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861485
Üzümlü (Üzümler Küme Evleri)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3861490
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
12.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3864295
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
Planlandı
19.11.2026
10:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3864565
Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri), Horzum (Çalı Sk., Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sk., Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz, Taşlı Sk., Yakup Fidan Sk.)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3862083
Çamtepe (Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri, Efem Çukuru Köyü Yolu), Gödence (4001. Sk., 4002. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., Kuruçeşme Küme Evleri, Turşu Gediği Küme Evleri), Gölcük (14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14004. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 14006. Sk., Çeşmebeleni Küme Evleri, Sakız Ağacı Küme Evleri)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
10.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3860126
Akkoyunlu (Akkoyunlu Köyü İç Yolu, Akkoyunlu Yolu, AZMAKALTI, Çavdar Tepe Küme Evleri, Eğercili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Kemal Atatürk Sk., Yol Üstü Küme Evleri), Alacalı (5252. Sk., Alacalı Atatürk Sk., Alacalı Köyü İç Yolu, Dostluk Sk., Güpdere Sk., Harmantepe Sk.), Ayaklıkırı (Ayaklıkırı Hürriyet Sk., Ayaklıkırı İnkılap Sk., Ayaklıkırı İstiklal Sk., Ayaklıkırı Köyü İç Yolu, Ayaklıkırı Menekşe Sk., Hasançavuşlar Yolu, Koca Çeşme Küme Evleri), Eskioba (Akın Sk., Çevre Yolu Sk., Cumhuriyet Sk., Dar Geçit Sk., Eskioba Köyü İç Yolu, İkizler Sk., İzmir Asfaltı Köy Çevresi Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karataş Sk., Kavak Sk., Kemal Atatürk Sk., Kuyulu Sk., Sağlık Ocağı Sk.), İbni Melek (Nazilli Kuyusu Küme Evleri), Işıklar (Demirler Küme Evleri, Doğanlar Küme Evleri, Hasançavuşlar Yolu, Işıklar Köyü İç Yolu, Işıklar Okul Küme Evleri), Karateke (1. Sk., 5. Sk., 6. Yol Sk., 6.Sokak, AZMAKALTI, Azmakalti Küme Evleri, Eğri Azmak Küme Evleri, Hacı Mehmet Sk., Halil Halil Çulhaoğlu Küme Evleri, İbrahim Öztürk Sk., Işılay Saygın Cd., İzmir Ödemiş Yolu, Kaplan Köyü İç Yolu, Karateke Atatürk Sk., KARATEKE YOLALTI, Karateke Yolüstü Küme Evleri, Nazilli Kuyusu Küme Evleri, Salih Selife Sk., Zihni Tutkaç Sk.), Kurşak, Mahmutlar (Cami Sk., Dolunay Sk., İzmir Ödemiş Yolu, Mahmutlar Köyü İç Yolu), Turgutlu (Yol Altı Küme Evleri, Yol Üstü Küme Evleri), Yenioba (5351 Küme Evleri, Basögretmen Atatürk Sk., Bayar Sk., Davulcuoğlu Sk., Fatih Sultan Sk., Köprübaşı Sk., Köy Civarı Küme Evleri, Toplum Sk., Yavan Kuyu Sk., yeni oba köy içi yol, Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri, Yenioba iç yol)
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3860126
Bülbüldere
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3862232
Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)
Planlandı
12.11.2026
09:30 - 10:29
Çalışma Nedeni:
Manevra
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3864425
İnönü (139. Sk., 140. Sk., 141/2. Sk., 142/1. Sk., 144. Sk., 144/11. Sk., 144/2. Sk., 144/3. Sk., 144/4. Sk., 144/6. Sk., 144/7. Sk., 145. Sk., 145/1. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 147/2. Sk., 147/3. Sk., 147/5. Sk., 147/6. Sk., 147/7. Sk., 147/8. Sk., 148. Sk., 148/2. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 150/2. Sk., 150/3. Sk., 152/1. Sk., 154. Sk., 158. Sk., Ahmet Adaman Cd., Ahmet Özkan Blv., Fatih Sultan Cd.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3862083
Bademler (Gödence Yolu Cd.)
Planlandı
12.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864362
M. Fevzi Çakmak (4105. Sk., 4105/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4120. Sk., 4124. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4135. Sk., 4143. Sk., 4148. Sk., 4150. Sk., 4155. Sk., 4183. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)
BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
11.11.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3862014
Kurudere (Davulcular Küme Evleri, Doğa Sk., İçmece Sk., kurudere iç yol)
Planlandı
12.11.2026
09:15 - 17:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3864300
Aktepe (80 Yıl Cd., Afacan Sk., Aydın Sk., Baraj Çevre Yolu Sk., Çatal Sk., Hacı Kırlı Cd., Hasan Çavuş Cd., Hürriyet Cd., Kırlı Sk., Köprübaşı Mevkii Sk., Özer Sk., Palamut Sk., Stadyum Yolu Sk.), Atatürk (Nazilli Cd.)
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3861713
Fırat (289/31. Sk., 289/32. Sk., 289/33. Sk., 289/44. Sk., 289/45. Sk., 289/47. Sk., 289/48. Sk., 289/60. Sk., 289/63. Sk., 289/67. Sk., 289/70. Sk.), Yeşilbağlar (289. Sk., 289/36. Sk., 289/37. Sk., 289/38. Sk., 289/48. Sk.)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3861715
Cumhuriyet (1252. Sk., 1253. Sk., 1254. Sk., Kazakistan Cd.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3862227
Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
12.11.2026
00:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3861942
Çukuraltı (2067. Sk., 2069. Sk., 2071. Sk., 2073. Sk., 2075. Sk., 2077. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2089. Sk., 2092. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2097. Sk., 2099. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2105/1. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2111/1. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2125. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2130. Sk., 2131. Sk., 2131/1. Sk., 2132. Sk., 2134. Sk., 2138. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2146. Sk., 2150. Sk., 2152. Sk., 2152/1. Sk., 2154. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2176. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2182. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2188. Sk., 2236. Sk., Arif Sinan Cd., Çukuraltı Sevgi Yolu Sk., Efetur Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site İci Yol)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3864192
Atatürk
NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:00 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3862134
Çatalkaya (Aras Sk., Çilek Sk., Tuna Cd.), Narlı (19 Mayıs Sk., Bedrettin Cömert Sk., Çilek Sk., Depo Sk., Diyar Sk., Dostlar Sk., Gediz Sk., Gelincik Sk., ismail hakkı Tonguç, Kanarya Sk.)
Planlandı
11.11.2026
09:30 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3862138
Çatalkaya (Çilek Sk., Demet Sk., Kültür Sk., Maraba Sk., Ozan Sk., Özgür Sk., Şenel Sk.)
Planlandı
11.11.2026
10:00 - 14:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3862144
Narlı (Çilek Sk., Dostlar Sk.)
Planlandı
12.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3864225
Çamtepe (Çağatay Sk., Çelebi Sk., Meydan Sk.), Narlı (Çelebi Sk., Ezgi Sk., Gürağaç Sk., İsmet İnönü Cd., Kaan Sk., Metin Oktay Sk., Özyuva Sk., Umut Sk.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3862083
Payamlı (Arıkdamı Sk., Bayram Sk., Çelebi Sk., Çınar Sk., Dalyan Sk., Dede Mezarı Sk., Elmabelen Sk., Gazi Cd., Gülsüm Pınarı Sk., Huzur Sk., Kaya Pınarı Sk., Kaya Sk., Kısıklar Sk., Küçükkaya Cd., Kuyu Sk., Kuyu Üstü Çk. Sk., Kuzey Sk., Okul Sk., SEYRAN, Tok Sk., Uzunca Harman Sk., Vali Kazımdirik Cd.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
12.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3864140
Org. Nafiz Gürman (7097. Sk., 7098. Sk., 7100. Sk., 7105. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7119. Sk., 7151. Sk., 7151/1. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7155/2. Sk., 7156. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7161. Sk., 7162. Sk., 7163. Sk., 7163/1. Sk., 7164. Sk., 7165. Sk., 7166. Sk., 7166/1. Sk., Şehit Abdullah Eymur Sk.), Yamanlar (7161. Sk., 7354. Sk., 7355. Sk.)
Planlandı
12.11.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3864162
Adalet (Ozan Abay Cd., Salhane Metro İst. Yaya Yolu)
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026
09:30 - 14:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3861712
Cennetoğlu (5693/1. Sk., 5700. Sk., 5702. Sk., 5703. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5706. Sk., 5707. Sk., 5708. Sk., 5709. Sk., 5709/3. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., Yeşillik Cd.)
Planlandı
11.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3862083
Kavacık (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., 10005. Sk., 10006. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., 10011. Sk., 10012. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10016. Sk., 10017. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., 10020. Sk., 10021. Sk., 10022. Sk., 10023. Sk., 10024. Sk., Gazi Cd., Konak Kavacık Asfaltı Cd.)
Planlandı
10.11.2026
15:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3862208
Tahsin Yazıcı (9168/10. Sk., 9168/8. Sk., 9168/9. Sk., 9325. Sk., Enerji Cd., Yunus Emre Cd.)
Planlandı
11.11.2026
08:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3862214
Refet Bele (9139. Sk., 9139/2. Sk., 9143. Sk., 9143/1. Sk., 9143/2. Sk., 9158. Sk., Yurtsever Cd.), Tahsin Yazıcı (9168/10. Sk., 9168/3. Sk., 9168/5. Sk., 9168/6. Sk., Aşıklar Cd., Mevlana Cd., Yurtsever Cd.)
Planlandı
12.11.2026
13:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3864438
Aşık Veysel (5802. Sk., 5807. Sk., 5811. Sk., 5815/1. Sk., 5816. Sk., 5819. Sk., 5820. Sk., 5821. Sk., 5821/1. Sk., 5822. Sk., 5823. Sk., 5828. Sk., 5828/1. Sk., 5829. Sk., 5829/1. Sk., 5833. Sk., 5834. Sk., 5914. Sk.)