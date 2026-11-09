Bursa elektrik kesintisi programı, 9, 10 ve 11 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle araştırılıyor. UEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti listesinde Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Mudanya ve Gemlik başta olmak üzere çok sayıda ilçe yer alıyor. Şebeke bakım, trafo ve tesis çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ile kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri merak ediliyor.

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Bursa'da 9 Kasım Pazartesi, 10 Kasım Salı ve 11 Kasım Çarşamba günlerini kapsayan planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre kent genelinde bakım, onarım, tesis ve şebeke çalışmaları gerçekleştirilecek. Kesintilerin süresi ilçe ve mahallelere göre değişirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman kesileceğini ve saat kaçta yeniden verileceğini araştırıyor.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10-11 KASIM

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Tatkavaklı, Barış

Sokaklar:

Barış: Şehit Ali Özel, 41, 104 Nolu.

09.30 ile 17.30 arası

Mahalleler: Döllük, Osmaniye, Kestelek, Yenikızılelma, Hacıali, Soğukpınar, Camandar, Güller, Çaltılıbük, Çömlekçi, Işıklar, Karacalar.

Sokaklar: Döllük, Osmaniye, Kestelek, Yenikızılelma, Hacıali, Soğukpınar, Camandar, Çaltılıbük, Çömlekçi, Işıklar, Karacalar.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

10 Kasım Salı

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Üçbeyli, Demireli

Sokaklar: Üçbeyli, Demireli.

09.20 ile 09.30 arası

Mahalleler: Çeltikçi, Durumtay, Koşuboğazı

Sokaklar:

Durumtay: Durumtay.

Çeltikçi: İbrahim Şahin, Salkan, Çeltikçi Yılmaz, Erim Çıkmazı, Çeltikçi Lale, Nadir Kocabaş Çıkmazı, Yılmaz Anıl, Halitpaşa, Çeltikçi Erdin Çıkış, Kosovalı, Akaylar, Çeltikçi Balıkesir, Çeltikçi Sanayi, Gündoğdu Çıkmazı, Veli Şaşmaz, Behçet Yaşarlar, Kanal, Arabacı Çıkmazı, Bulut, Sabri Uslu, Gazi Baytekin Çıkmazı, Karaca Çıkmazı, Anıl, Işık, Çeltikçi Şahin, Cevat Akgüneş, Üzmez, Ergin, Yokuş, Çeltikçi Çınar, Çeltikçi Erdem, Uslu Çıkmazı, İsmet İnönü, Mutlu Çıkmazı, Veli Şaşmaz (Yeni), Koşacı, Arif Karadeniz, Akkoyun, Kayıkçılar Çıkmazı, Batak, Kocaali, Dolip Kazım, Nazmi Karabulut, Dervişazmağı Mevkii, Çeltikçi Er, Çeltikçi Şehit Adnan Yıldız, Sanayi (Yeni), Çakırağa Çıkmazı, Çeltikçi Papatya, İbrahim Erdem, İsmail Kocabaş, Çeltikçi Cumhuriyet, Fikret Mutlu, Cinbaşlar, Çeltikçi Çayır, Akdeniz, Çeltikçi Menekşe, İbiş Düş Çıkmazı, Turan, Çeltikçi Barış, Varyemezler Çıkmazı, Arif Dede, Bıçkıcı Hasan, Çakıcı, Çeltikçi Mustafakemalpaşa, Hafız Mehmet Çıkmazı, Beyhanlar Çıkmazı, Bayram, Candan Çıkmazı, Çeltikçi Kanalboyu, Çiftçiler Çıkmazı, Çeltikçi Çerkez, Ceyhan, Mecit, Çeltikçi Yıldız, Zikri Pelvan Çıkmazı.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

11 Kasım Çarşamba

09.00 ile 13.00 arası

Mahalleler: Yunus Emre, Hamidiye, Yalıntaş

Sokaklar:

Yunus Emre: Alparslan Türkeş, 35 Nolu, Şehit Kemal Çeven, Şehit Mustafa Girgin, 42 Nolu, Rüştiye, 8 Nolu, 48 Nolu, 37 Nolu, 31 Nolu, 14 Nolu, Şehit Cevat Turan, 5 Nolu, 44 Nolu, Rauf Denktaş, 46 Nolu.

Hamidiye: 33 Nolu, Rauf Denktaş, Alparslan Türkeş, 17 Nolu, 26 Nolu, Şehit Mehmet Turan, Rüştiye, 23 Nolu, 15 Nolu, 21 Nolu, 32 Nolu, 29 Nolu.

Yalıntaş: Alparslan Türkeş.

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 12.00 arası

Mahalle: Dumlupınar

Sokaklar: Akdeniz.

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Gökçe, İrfaniye

Sokaklar:

İrfaniye: Katip, Civan, 1. Selvi, Ortaçeşme, 1. Arda, 1. Bağlar, 1. Şimşek, 1. Petek, Uzun, 1. Serhat, 1. Damla, 1. Irmak, İzmir Yolu, 1. Meltem, 1. Derya, 142. İsimsiz, Çevik, 1. Çiftlik, 2. Bulut, 1. Başak, 1. Demet, Balkon, 1. Gül, 1. Ayazma, Ambar, 148. İsimsiz, Küplü, 1. Meriç, Yeniköşk, İrfaniye Gökçeköy Yolu, Gelin, Kavakçeşme, 166. İsimsiz, Lalezar, 1. Tuna, 1. Altay (620), Buğdaylı, 1. Güven, 1. Zafer, 1. Tepe, 1. Nehir, 1. Bereket, 160. İsimsiz, 643. İsimsiz, İrfaniye, 1. Zümrüt.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

10 Kasım Salı

09.00 ile 16.00 arası

Mahalle: İhsaniye

Sokaklar: Can (110), Barbaros (110), 2. Er, İzmir Yolu, Çilek.

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: İrfaniye

Sokaklar: İrfaniye Gökçeköy Yolu, 1. Zümrüt, 1. Derya, Çevik, 1. Tepe, 148. İsimsiz, 1. Irmak, 142. İsimsiz, 643. İsimsiz, Ortaçeşme, Civan, 1. Bağlar, Gelin, 160. İsimsiz, İrfaniye, Ambar, 1. Gül, 2. Bulut.

09.00 ile 13.00 arası

Mahalle: Alaaddinbey

Sokaklar: Ayfatma.

10.00 ile 11.00 arası

Mahalle: İrfaniye

Sokaklar: 1. Başak, 1. Meltem, 1. Bereket, 1. Petek, 1. Selvi, İrfaniye, 166. İsimsiz, 1. Ayazma, Katip, 1. Güven, 1. Damla, 1. Altay (620), 1. Demet.

12.00 ile 13.00 arası

Mahalle: Ahmet Yesevi

Sokaklar: Bahçe (310).

13.00 ile 15.00 arası

Mahalle: Ahmet Yesevi

Sokaklar: Bilgin (310), Sanayi, Hemşeri, Hürriyet, Bilim (310), Bahçe (310), Burak (310), Balat, Balkan (310), Başaran.

13.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Yolçatı

Sokaklar: 1156, Gariplik.

14.00 ile 15.30 arası

Mahalle: Barış

Sokaklar: Asır (140), Gönen, Hanımeli (140), Üstün (140), Yıldız (140), Hazar (140), Nilüfer Hatun, Sümer, İkram.

15.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Ahmet Yesevi

Sokaklar: 539. İsimsiz, Piknik, Hülya, Hazar (310), Sapanca, Haziran, Hediye, Denizci.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

11 Kasım Çarşamba

09.00 ile 12.00 arası

Mahalleler: Konak, Dumlupınar, Görükle

Sokaklar:

Konak: Göl, Gonca (120), Olgun (120), İlgi, Karagürgen, Biletçi, Şengül, Uğur (120), Kanun, Beşevler, Hekim (120), Eroğlu, Badem (120), Altay (120), Burak (120), Belgin, Basın (120), Konak, Ay (120), Şehit J. Komd. Er Eyüp Gürsoy, Beyce, Ege (120), Karakaş, Yıldırım.

Dumlupınar: Akın (500), Ada (500), Gürçay, Emek (500), Fidan (500), Sergen, Çetin Emec (500), Yukarı Harmanlık, Erdem (500), Seyran (500), Çağdaş, Fevzi Çakmak.

Görükle: Selvi (490), Kartal (490), Fevzi Çakmak.

13.00 ile 14.00 arası

Mahalle: Konak

Sokaklar: Şenocak, Barış (120), Biletçi, Burgaz, Kurşunlu, Lefkoşe, Olgun (120).

13.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Kültür, Beşevler, Konak

Sokaklar:

Kültür: Bilginler.

Beşevler: Papatya (130), Bilginler, Bilgi (130), Sevgi (130), Güneş, Yurt (130).

Konak: Çağlayan (120), Kır (120), Yeşil (120), Irmak (120), Gemici, Girgin, Cam, Bağış, Hisar (120), Zümrüt (120), Cihan (120), Ecem, Gelir, Konak.

14.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Dumlupınar

Sokaklar: Cemre, Elit, Tutku (500), Mızrak, Karaca (500), Başak (500), Toprak (500), Safir, Konak (500).

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 11.00 arası

Mahalle: Cumhuriyet

09.00 ile 12.00 arası

Mahalleler: Sungurpaşa, Boğazköy

09.00 ile 13.00 arası

Mahalleler: Mesudiye, Ertuğrulgazi

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

10 Kasım Salı

09.00 ile 10.30 arası

Mahalleler: Akhisar, Huzur

09.00 ile 15.00 arası

Mahalle: Cerrah

10.30 ile 12.00 arası

Mahalle: Yeniceköy

13.00 ile 14.00 arası

Mahalle: Kurşunlu

15.00 ile 16.00 arası

Mahalle: Kurşunlu

16.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Kurşunlu

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

11 Kasım Çarşamba

09.00 ile 10.30 arası

Mahalle: Mahmudiye

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Hamamlı

10.30 ile 12.00 arası

Mahalle: Kulaca

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.30 ile 12.00 arası

Mahalle: Çağrışan

10.00 ile 18.00 arası

Mahalleler: Mesudiye, Eğerce

12.00 ile 13.00 arası

Mahalle: Halitpaşa

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

10 Kasım Salı

08.00 ile 10.00 arası

Mahalleler: Işıklı, Yeni, Ömerbey

10.00 ile 11.00 arası

Mahalle: Halitpaşa

10.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Ömerbey

13.00 ile 15.30 arası

Mahalle: Aydınpınar

14.00 ile 15.00 arası

Mahalle: Halitpaşa

15.45 ile 17.30 arası

Mahalleler: Aydınpınar, Bademli, Çağrışan

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

11 Kasım Çarşamba

09.00 ile 10.00 arası

Mahalle: Mütareke

09.00 ile 13.00 arası

Mahalle: Akköy

11.00 ile 12.00 arası

Mahalle: Mütareke

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

08.30 ile 16.30 arası

Mahalleler: Emek Adnan Menderes, Yenibağlar

Sokaklar:

Emek Adnan Menderes: 12. Gazi, 6. Bal, Karanfil, Özkan, Şehit Şenol Şentürk, Gültepe, Kader, Göle, Gürbüz, Fırat, Emek Cumhuriyet, Sezer, Çanak, Altın, Değirmenci, Murat, Ekiz, Mermer, Buğday, Kocatepe, 2067, Oluk, Çaylak, Mekan, Kuru, Sancak, Kaymaz, 1. İncirli, Bekar, 2066, 9. Gümüş.

Yenibağlar: 2. Zeytin, 1. Çağrı, 1. Nil, 4. Dinç, 5. Ardıç, 3. Ömür, Karanfil, 3. Dar, 4. Çalı, 2. Haluk, 1. Gülcan, 3. Nane, 4. Çardak, 2. Demet, 2. Göçmen, Orak, 11. Çiçek, 3. Ender, Ayva, Esma, 9. Güzel, 3. Gündüz, 3. Fulya, 1. Dikmen, Kuş, 5. Aslı, Fethiye, 1. Ünlü.

11.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Hamitler

Sokaklar: 1. Onur, 5. Yeşil, 3. Kır, 3. Mese, 1. Tarım, 2. Petek, 1. Erkan, Asım Ağa, Abdülhamid Han, Tarçın, Bebek, 3. Engin.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

10 Kasım Salı

08.30 ile 16.30 arası

Mahalleler: Yenibağlar, Emek Adnan Menderes, Akpınar

Sokaklar:

Yenibağlar: 5. Bahar, Halim, Adil, 1. Hekimoğlu, Hikmet, Halime, Hepsen, Tahtalı, Horasan, 3. Beste, Hemşin, Hafize, 1. Bakır, 2. Halıcı, Hayriye, 1. Canan, 1. Halep, Harbiye, 1. Hızalan, 1. Cevher, Otağ, Aday, 2. Çiftçi, 1. Denge, Cumhuriyet, Gököz, Hakimiyet, 3. Adalet, Eyüpoğlu, Mısırlı, Bekirağa, 1. Hamle, Papatya, Ziynet, Taşköprü, 1. Hazine, 1. Hüner, 1. Hazar, Esnaf, 1. Hürmüz, 1. Hanedan, 2. Hasbahçe, 6. Zambak, 1. Hızar, 5. Açelya, Hüsrev.

Emek Adnan Menderes: Hoşdere, Hakimiyet, 1. Hamle, Hafize, Yavuz Sultan Selim, Mehmetçik, Bulut, Dinçer, Emek Cumhuriyet, Toprak, Yağlıdere, Güllü, 8. Cami, 2. Beyazıt, Burak, Şehit Yunus Yılmaz, 5. Ceviz, Şehit Er Yakup Buruş, 2. Yonca, 14. Ara, Asır, Aktaş, Yakup Aktaş, Gani, İvaz Paşa, Mevzi, Hendek, Kardeşler, 1. Özcan, Keskin, Yavuz, Güven.

Akpınar: Haber, 2. Ada, 3. Armağan, Altıngül, 1. Ardıç, 412, Gürçay, 1. Akçay, Hakimiyet, 301.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

11 Kasım Çarşamba

08.30 ile 16.30 arası

Mahalleler: Emek Adnan Menderes, Yenibağlar

Sokaklar:

Emek Adnan Menderes: Hudut, Hayrat, Karanfil, 12. Badem, Yasemin, Hoşdere, Sultan, Hasırcı, Ondokuzmayıs, Hamitler, Keklik, Hafize, Bağ, Hoşgör, Hardal, 744, Burak, Taşkaya, 3. Sevinç, Çetin, Alp, Ulu, 5. Nehir, 3. Gamze, Asır.

Yenibağlar: 2. Toprak, Karanfil, 16. Gül, 4. Ege, 1. Halep, 2. Nergis, Hafize, 5. Özen, 1. Halep, 5. Ova, İlkoğretim, 3. Dar, 1. Deste, 3. Ömür, 2. Toprak, 2. Haluk, 346, 6. Arda, 16. Gül, 361, 4. Burçak, Yakut, 4. Ege, Hasköy, Hamak, 2. Sel, 1. Hasanağa, Karanfil, 720.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Katırlı, Feyziye, Muratoba, Fındıcak, Güvenli, Umurbey

09.00 ile 14.00 arası

Mahalle: Umurbey

13.00 ile 15.00 arası

Mahalle: Eşref Dinçer

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

10 Kasım Salı

09.00 ile 12.00 arası

Mahalle: Gençali

Sokaklar: 722, 723, 725, 726, 727, 728 ve 733 Nolu, Merkez.

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Umurbey

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Dışkayaköyü, Ericekköyü

10.00 ile 11.00 arası

Mahalle: Yenidoğan

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

11 Kasım Çarşamba

10.00 ile 11.00 arası

Mahalle: İstiklal

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 12.00 arası

Mahalleler: 75. Yıl, Esenevler, Yiğitler

Sokaklar:

75. Yıl: 51, 68/2, 1. Çaybaşı, 56, 68, 53, 55, 54, 1. Bulut, Esenevler, 68/4, Karagöz, 3. Kardelen, 1. Akide, Erman Taş, Yazıcı, 68/1, Kaktüs.

Esenevler: Esenevler.

09.00 ile 13.00 arası

Mahalle: Karapınar

Sokaklar: D109, C124, B148, B136, B125, B142, B137, B155, C124/1, B144, B138, B123/1, B129, B131, B133, B154, B152, B146, B140, B134, B121, 21, B135, B150, D111, C122, C126, C120, B127.

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Şükraniye, Mehmet Akif Ersoy

Sokaklar:

Şükraniye: 3. Hastane, 8. Çimen, Kütüphane, 6. Derya, 16. Gül, 6. Akın, 7. Yüksel, Yıldır, 4. Şanlı, 6. Engin, 3. Nar, 2. Ağaçlı, 2. Alpay, 3. Nazlı, 13. Pınar, 3. Sema, 9. Işık, 4. Aydınlık.

Mehmet Akif Ersoy: 5. Dikmen, 1. Gündüz Çıkmaz, 1. Malkara, 5. Yayla, 7. Temiz.

10.00 ile 11.00 arası

Mahalle: Demetevler

Sokaklar: A229, B216, B223, B208, B235, B279, B233, B214, B225, B218, B237, B202, B231, A239, İsmet Paşa, B212.

14.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Millet

Sokaklar: 3. Durmaz, 7210, Cengizhan, 2. Adalı, Derya, 7201.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

10 Kasım Salı

09.00 ile 10.00 arası

Mahalleler: Zümrütevler, Yeşilyayla, Maltepe, Yeşil

Sokaklar:

Zümrütevler: 3. Günaydın, Semaver, 7. Narlı, 5. Fırat, 4. İnkılap, 2. Şimşir, Kurtbasan, Zengin, 2. Çinko.

Yeşilyayla: 11. Deniz, 8. Çayır, 6. Narlı, 4. Yörük, Safran, Kurtbasan, 2. Ertuğrul, Günay Çıkmazı, 6. Günay.

Maltepe: Kurtbasan, 1. Bafra.

Yeşil: 2. İnce Aralığı, Emirsultan, Akyokuş.

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Şirinevler

Sokaklar: 40, 15. Gül, Fethiye, 2. Cevher, 99, 39/1, Ramazan, 32, 2. Buluş, 4. Sümer.

10.00 ile 11.00 arası

Mahalleler: Erikli, Esenevler, Zümrütevler

Sokaklar:

Erikli: Eflak, Ezine, 2. Ece, 8. Dere, Erikli, 2. Efe, 1. Emre, Eskici, Eğridere, Aktan, Ersoy, Erik, Eşraf, 3. Adil, 1. Emekli.

Esenevler: Elibol, 4. Afacan, Esence, 5. Tuna, 2. Olgun, 3. Ebru, 8. Çiğdem, 6. Asker, 1. Hür, 10. Gül, 1. Gökbayrak, Erdoğan, 1. Emin, Ahenkli, Erikli, 6. Kader, Ekinci.

Zümrütevler: 5. Çağdaş, 11. Kaya, 7. Papatya, 7. Aksu, 15. Çınar, 4. Demet, 7. Aklım, 6. Altın, 6. Bahar, 2. Altıngül, 4. Kerem, Kocaman, Zeki, Tekgül, Çiçek, 2. Köşeli, 2. Çinko, Zıpkin, 3. Sevgi, 7. Bakır, 16. Cami, 21. Güneş, 7. Tan, 2. İmaret, 3. Seval, 4. Kestane, Sarıçam.

10.00 ile 11.00 arası

Mahalle: Değirmenönü

Sokaklar: D507.

12.00 ile 13.00 arası

Mahalle: Sıracevizler

Sokaklar: 15. Aydın, 1. Özcan, 6. Kale, 5. Günay, 5. Meral, Bağlarbaşı, 1. Gündoğdu, 1. Karlı, 4. Bilge, 3. Akbulut, 3. Sümer, 2. Fındık.

13.00 ile 14.00 arası

Mahalle: Zümrütevler

Sokaklar: 6. Fidan, Zeki, Tanpınar, 12. Yiğit, 6. Bahar, 7. Narlı, 2. Şimşir, Uysal, 5. Atilla, 5. Nilüfer, 16. Menekşe, 19. Şen, 2. Bahtiyar, 3. Erikli, 3. Selvili, 5. Kumru, Kocaman, 2. Altıngül, 7. Kale, 3. İnan, 7. Cam, 5. Zafer, Şen, 9. Ak, Dağlar, Kurtbasan, Kopal, Zat, 6. Altın, Çiçek, 7. Bakır, Semaver, 2. Akdeniz.

14.00 ile 15.00 arası

Mahalle: Zümrütevler

Sokaklar: Hilal, Kopal, 13. Lale, 5. Atilla, 6. Altın, 4. Mete, 6. Fidan, 11. Özen, Çiçek, 4. Kalkan, 4. Kahraman, 3. Kuşku, Çimenli, 8. Nur, 5. Sevimli.

15.00 ile 16.00 arası

Mahalleler: Yeşil, Hoca Taşkın, Namazgah

Sokaklar:

Yeşil: Sancı, Narlı, Türe, 8. Sağlık, 3. Yan, Kırkodalar, 2. Türbe, Şible, Emirsultan.

Hoca Taşkın: Emirsultan, 2. İnce Aralığı.

Namazgah: Türe.

16.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Kurtoğlu, Namazgah, Yeşil

Sokaklar:

Kurtoğlu: Karşı, Tayyarbey, 1. Yeşil, 1. Aziz, 1. Derebaşı, 10. Aydın, 3. Babacan, Çelebi Mehmet, Yaşit, 2. Önder.

Namazgah: 3. Fırın, Nine Çıkmaz, Çelebi Mehmet.

Yeşil: Sancı, Çelebi Mehmet, 3. Fırın, 1. Yeşil.

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

11 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre

Sokaklar:

Mehmet Akif Ersoy: 3. Mercan, 5. Yiğit, 3. Aydoğan.

Yunus Emre: Karacalar, Köklü, 2. Akçay, 2. Kestaneli, 14. Akarsu, Kırkpınar.

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Tacir

09.30 ile 17.30 arası

Mahalle: Ömerli

10.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Kutluca

10 Kasım Salı

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Tacir

09.30 ile 17.30 arası

Mahalle: Ömerli

10.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Kutluca

11 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Tacir

09.30 ile 17.30 arası

Mahalle: Ömerli

10.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Kutluca

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Taşlık

11 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Seyran

09.40 ile 17.40 arası

Mahalle: Tavşanlı

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

11.30 ile 14.30 arası

Mahalle: Ağlaşan

10 Kasım Salı

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: Saitabat, Burhaniye

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Kasım Çarşamba

10.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Ertuğrulgazi

Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)

ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00 arası

Mahalleler: İsmetpaşa, Fevzipaşa

Sokaklar:

İsmetpaşa: Osman Uğur, Pınarlar, Hastahane, Karaağaç, Anbarcıoğlu, Mareşal Çakmak.

Fevzipaşa: Eren, Kedipınarı, Çaylan, Kışmir, Halk Eğitim, Osman Uysal, Osman Çakır, Mareşal Çakmak, Öztürk, Atatürk.

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Kasım Pazartesi

09.00 ile 11.00 arası

Mahalle: Selimiye

09.00 ile 12.00 arası

Mahalle: Çayırlı

09.00 ile 17.00 arası

Mahalle: Yolören

11 Kasım Çarşamba

10.00 ile 18.00 arası

Mahalle: Yolören

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