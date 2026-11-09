Bursa elektrik kesintisi 9-10-11 Kasım UEDAŞ programı (Mustafakemalpaşa, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya...)
Bursa elektrik kesintisi programı, 9, 10 ve 11 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle araştırılıyor. UEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti listesinde Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Mudanya ve Gemlik başta olmak üzere çok sayıda ilçe yer alıyor. Şebeke bakım, trafo ve tesis çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ile kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri merak ediliyor.
Bursa'da 9 Kasım Pazartesi, 10 Kasım Salı ve 11 Kasım Çarşamba günlerini kapsayan planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre kent genelinde bakım, onarım, tesis ve şebeke çalışmaları gerçekleştirilecek. Kesintilerin süresi ilçe ve mahallelere göre değişirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman kesileceğini ve saat kaçta yeniden verileceğini araştırıyor.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10-11 KASIM
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Tatkavaklı, Barış
Sokaklar:
Barış: Şehit Ali Özel, 41, 104 Nolu.
09.30 ile 17.30 arası
Mahalleler: Döllük, Osmaniye, Kestelek, Yenikızılelma, Hacıali, Soğukpınar, Camandar, Güller, Çaltılıbük, Çömlekçi, Işıklar, Karacalar.
Sokaklar: Döllük, Osmaniye, Kestelek, Yenikızılelma, Hacıali, Soğukpınar, Camandar, Çaltılıbük, Çömlekçi, Işıklar, Karacalar.
10 Kasım Salı
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Üçbeyli, Demireli
Sokaklar: Üçbeyli, Demireli.
09.20 ile 09.30 arası
Mahalleler: Çeltikçi, Durumtay, Koşuboğazı
Sokaklar:
Durumtay: Durumtay.
Çeltikçi: İbrahim Şahin, Salkan, Çeltikçi Yılmaz, Erim Çıkmazı, Çeltikçi Lale, Nadir Kocabaş Çıkmazı, Yılmaz Anıl, Halitpaşa, Çeltikçi Erdin Çıkış, Kosovalı, Akaylar, Çeltikçi Balıkesir, Çeltikçi Sanayi, Gündoğdu Çıkmazı, Veli Şaşmaz, Behçet Yaşarlar, Kanal, Arabacı Çıkmazı, Bulut, Sabri Uslu, Gazi Baytekin Çıkmazı, Karaca Çıkmazı, Anıl, Işık, Çeltikçi Şahin, Cevat Akgüneş, Üzmez, Ergin, Yokuş, Çeltikçi Çınar, Çeltikçi Erdem, Uslu Çıkmazı, İsmet İnönü, Mutlu Çıkmazı, Veli Şaşmaz (Yeni), Koşacı, Arif Karadeniz, Akkoyun, Kayıkçılar Çıkmazı, Batak, Kocaali, Dolip Kazım, Nazmi Karabulut, Dervişazmağı Mevkii, Çeltikçi Er, Çeltikçi Şehit Adnan Yıldız, Sanayi (Yeni), Çakırağa Çıkmazı, Çeltikçi Papatya, İbrahim Erdem, İsmail Kocabaş, Çeltikçi Cumhuriyet, Fikret Mutlu, Cinbaşlar, Çeltikçi Çayır, Akdeniz, Çeltikçi Menekşe, İbiş Düş Çıkmazı, Turan, Çeltikçi Barış, Varyemezler Çıkmazı, Arif Dede, Bıçkıcı Hasan, Çakıcı, Çeltikçi Mustafakemalpaşa, Hafız Mehmet Çıkmazı, Beyhanlar Çıkmazı, Bayram, Candan Çıkmazı, Çeltikçi Kanalboyu, Çiftçiler Çıkmazı, Çeltikçi Çerkez, Ceyhan, Mecit, Çeltikçi Yıldız, Zikri Pelvan Çıkmazı.
11 Kasım Çarşamba
09.00 ile 13.00 arası
Mahalleler: Yunus Emre, Hamidiye, Yalıntaş
Sokaklar:
Yunus Emre: Alparslan Türkeş, 35 Nolu, Şehit Kemal Çeven, Şehit Mustafa Girgin, 42 Nolu, Rüştiye, 8 Nolu, 48 Nolu, 37 Nolu, 31 Nolu, 14 Nolu, Şehit Cevat Turan, 5 Nolu, 44 Nolu, Rauf Denktaş, 46 Nolu.
Hamidiye: 33 Nolu, Rauf Denktaş, Alparslan Türkeş, 17 Nolu, 26 Nolu, Şehit Mehmet Turan, Rüştiye, 23 Nolu, 15 Nolu, 21 Nolu, 32 Nolu, 29 Nolu.
Yalıntaş: Alparslan Türkeş.
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 12.00 arası
Mahalle: Dumlupınar
Sokaklar: Akdeniz.
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Gökçe, İrfaniye
Sokaklar:
İrfaniye: Katip, Civan, 1. Selvi, Ortaçeşme, 1. Arda, 1. Bağlar, 1. Şimşek, 1. Petek, Uzun, 1. Serhat, 1. Damla, 1. Irmak, İzmir Yolu, 1. Meltem, 1. Derya, 142. İsimsiz, Çevik, 1. Çiftlik, 2. Bulut, 1. Başak, 1. Demet, Balkon, 1. Gül, 1. Ayazma, Ambar, 148. İsimsiz, Küplü, 1. Meriç, Yeniköşk, İrfaniye Gökçeköy Yolu, Gelin, Kavakçeşme, 166. İsimsiz, Lalezar, 1. Tuna, 1. Altay (620), Buğdaylı, 1. Güven, 1. Zafer, 1. Tepe, 1. Nehir, 1. Bereket, 160. İsimsiz, 643. İsimsiz, İrfaniye, 1. Zümrüt.
10 Kasım Salı
09.00 ile 16.00 arası
Mahalle: İhsaniye
Sokaklar: Can (110), Barbaros (110), 2. Er, İzmir Yolu, Çilek.
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: İrfaniye
Sokaklar: İrfaniye Gökçeköy Yolu, 1. Zümrüt, 1. Derya, Çevik, 1. Tepe, 148. İsimsiz, 1. Irmak, 142. İsimsiz, 643. İsimsiz, Ortaçeşme, Civan, 1. Bağlar, Gelin, 160. İsimsiz, İrfaniye, Ambar, 1. Gül, 2. Bulut.
09.00 ile 13.00 arası
Mahalle: Alaaddinbey
Sokaklar: Ayfatma.
10.00 ile 11.00 arası
Mahalle: İrfaniye
Sokaklar: 1. Başak, 1. Meltem, 1. Bereket, 1. Petek, 1. Selvi, İrfaniye, 166. İsimsiz, 1. Ayazma, Katip, 1. Güven, 1. Damla, 1. Altay (620), 1. Demet.
12.00 ile 13.00 arası
Mahalle: Ahmet Yesevi
Sokaklar: Bahçe (310).
13.00 ile 15.00 arası
Mahalle: Ahmet Yesevi
Sokaklar: Bilgin (310), Sanayi, Hemşeri, Hürriyet, Bilim (310), Bahçe (310), Burak (310), Balat, Balkan (310), Başaran.
13.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Yolçatı
Sokaklar: 1156, Gariplik.
14.00 ile 15.30 arası
Mahalle: Barış
Sokaklar: Asır (140), Gönen, Hanımeli (140), Üstün (140), Yıldız (140), Hazar (140), Nilüfer Hatun, Sümer, İkram.
15.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Ahmet Yesevi
Sokaklar: 539. İsimsiz, Piknik, Hülya, Hazar (310), Sapanca, Haziran, Hediye, Denizci.
11 Kasım Çarşamba
09.00 ile 12.00 arası
Mahalleler: Konak, Dumlupınar, Görükle
Sokaklar:
Konak: Göl, Gonca (120), Olgun (120), İlgi, Karagürgen, Biletçi, Şengül, Uğur (120), Kanun, Beşevler, Hekim (120), Eroğlu, Badem (120), Altay (120), Burak (120), Belgin, Basın (120), Konak, Ay (120), Şehit J. Komd. Er Eyüp Gürsoy, Beyce, Ege (120), Karakaş, Yıldırım.
Dumlupınar: Akın (500), Ada (500), Gürçay, Emek (500), Fidan (500), Sergen, Çetin Emec (500), Yukarı Harmanlık, Erdem (500), Seyran (500), Çağdaş, Fevzi Çakmak.
Görükle: Selvi (490), Kartal (490), Fevzi Çakmak.
13.00 ile 14.00 arası
Mahalle: Konak
Sokaklar: Şenocak, Barış (120), Biletçi, Burgaz, Kurşunlu, Lefkoşe, Olgun (120).
13.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Kültür, Beşevler, Konak
Sokaklar:
Kültür: Bilginler.
Beşevler: Papatya (130), Bilginler, Bilgi (130), Sevgi (130), Güneş, Yurt (130).
Konak: Çağlayan (120), Kır (120), Yeşil (120), Irmak (120), Gemici, Girgin, Cam, Bağış, Hisar (120), Zümrüt (120), Cihan (120), Ecem, Gelir, Konak.
14.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Dumlupınar
Sokaklar: Cemre, Elit, Tutku (500), Mızrak, Karaca (500), Başak (500), Toprak (500), Safir, Konak (500).
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 11.00 arası
Mahalle: Cumhuriyet
09.00 ile 12.00 arası
Mahalleler: Sungurpaşa, Boğazköy
09.00 ile 13.00 arası
Mahalleler: Mesudiye, Ertuğrulgazi
10 Kasım Salı
09.00 ile 10.30 arası
Mahalleler: Akhisar, Huzur
09.00 ile 15.00 arası
Mahalle: Cerrah
10.30 ile 12.00 arası
Mahalle: Yeniceköy
13.00 ile 14.00 arası
Mahalle: Kurşunlu
15.00 ile 16.00 arası
Mahalle: Kurşunlu
16.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Kurşunlu
11 Kasım Çarşamba
09.00 ile 10.30 arası
Mahalle: Mahmudiye
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Hamamlı
10.30 ile 12.00 arası
Mahalle: Kulaca
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.30 ile 12.00 arası
Mahalle: Çağrışan
10.00 ile 18.00 arası
Mahalleler: Mesudiye, Eğerce
12.00 ile 13.00 arası
Mahalle: Halitpaşa
10 Kasım Salı
08.00 ile 10.00 arası
Mahalleler: Işıklı, Yeni, Ömerbey
10.00 ile 11.00 arası
Mahalle: Halitpaşa
10.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Ömerbey
13.00 ile 15.30 arası
Mahalle: Aydınpınar
14.00 ile 15.00 arası
Mahalle: Halitpaşa
15.45 ile 17.30 arası
Mahalleler: Aydınpınar, Bademli, Çağrışan
11 Kasım Çarşamba
09.00 ile 10.00 arası
Mahalle: Mütareke
09.00 ile 13.00 arası
Mahalle: Akköy
11.00 ile 12.00 arası
Mahalle: Mütareke
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
08.30 ile 16.30 arası
Mahalleler: Emek Adnan Menderes, Yenibağlar
Sokaklar:
Emek Adnan Menderes: 12. Gazi, 6. Bal, Karanfil, Özkan, Şehit Şenol Şentürk, Gültepe, Kader, Göle, Gürbüz, Fırat, Emek Cumhuriyet, Sezer, Çanak, Altın, Değirmenci, Murat, Ekiz, Mermer, Buğday, Kocatepe, 2067, Oluk, Çaylak, Mekan, Kuru, Sancak, Kaymaz, 1. İncirli, Bekar, 2066, 9. Gümüş.
Yenibağlar: 2. Zeytin, 1. Çağrı, 1. Nil, 4. Dinç, 5. Ardıç, 3. Ömür, Karanfil, 3. Dar, 4. Çalı, 2. Haluk, 1. Gülcan, 3. Nane, 4. Çardak, 2. Demet, 2. Göçmen, Orak, 11. Çiçek, 3. Ender, Ayva, Esma, 9. Güzel, 3. Gündüz, 3. Fulya, 1. Dikmen, Kuş, 5. Aslı, Fethiye, 1. Ünlü.
11.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Hamitler
Sokaklar: 1. Onur, 5. Yeşil, 3. Kır, 3. Mese, 1. Tarım, 2. Petek, 1. Erkan, Asım Ağa, Abdülhamid Han, Tarçın, Bebek, 3. Engin.
10 Kasım Salı
08.30 ile 16.30 arası
Mahalleler: Yenibağlar, Emek Adnan Menderes, Akpınar
Sokaklar:
Yenibağlar: 5. Bahar, Halim, Adil, 1. Hekimoğlu, Hikmet, Halime, Hepsen, Tahtalı, Horasan, 3. Beste, Hemşin, Hafize, 1. Bakır, 2. Halıcı, Hayriye, 1. Canan, 1. Halep, Harbiye, 1. Hızalan, 1. Cevher, Otağ, Aday, 2. Çiftçi, 1. Denge, Cumhuriyet, Gököz, Hakimiyet, 3. Adalet, Eyüpoğlu, Mısırlı, Bekirağa, 1. Hamle, Papatya, Ziynet, Taşköprü, 1. Hazine, 1. Hüner, 1. Hazar, Esnaf, 1. Hürmüz, 1. Hanedan, 2. Hasbahçe, 6. Zambak, 1. Hızar, 5. Açelya, Hüsrev.
Emek Adnan Menderes: Hoşdere, Hakimiyet, 1. Hamle, Hafize, Yavuz Sultan Selim, Mehmetçik, Bulut, Dinçer, Emek Cumhuriyet, Toprak, Yağlıdere, Güllü, 8. Cami, 2. Beyazıt, Burak, Şehit Yunus Yılmaz, 5. Ceviz, Şehit Er Yakup Buruş, 2. Yonca, 14. Ara, Asır, Aktaş, Yakup Aktaş, Gani, İvaz Paşa, Mevzi, Hendek, Kardeşler, 1. Özcan, Keskin, Yavuz, Güven.
Akpınar: Haber, 2. Ada, 3. Armağan, Altıngül, 1. Ardıç, 412, Gürçay, 1. Akçay, Hakimiyet, 301.
11 Kasım Çarşamba
08.30 ile 16.30 arası
Mahalleler: Emek Adnan Menderes, Yenibağlar
Sokaklar:
Emek Adnan Menderes: Hudut, Hayrat, Karanfil, 12. Badem, Yasemin, Hoşdere, Sultan, Hasırcı, Ondokuzmayıs, Hamitler, Keklik, Hafize, Bağ, Hoşgör, Hardal, 744, Burak, Taşkaya, 3. Sevinç, Çetin, Alp, Ulu, 5. Nehir, 3. Gamze, Asır.
Yenibağlar: 2. Toprak, Karanfil, 16. Gül, 4. Ege, 1. Halep, 2. Nergis, Hafize, 5. Özen, 1. Halep, 5. Ova, İlkoğretim, 3. Dar, 1. Deste, 3. Ömür, 2. Toprak, 2. Haluk, 346, 6. Arda, 16. Gül, 361, 4. Burçak, Yakut, 4. Ege, Hasköy, Hamak, 2. Sel, 1. Hasanağa, Karanfil, 720.
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Katırlı, Feyziye, Muratoba, Fındıcak, Güvenli, Umurbey
09.00 ile 14.00 arası
Mahalle: Umurbey
13.00 ile 15.00 arası
Mahalle: Eşref Dinçer
10 Kasım Salı
09.00 ile 12.00 arası
Mahalle: Gençali
Sokaklar: 722, 723, 725, 726, 727, 728 ve 733 Nolu, Merkez.
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Umurbey
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Dışkayaköyü, Ericekköyü
10.00 ile 11.00 arası
Mahalle: Yenidoğan
11 Kasım Çarşamba
10.00 ile 11.00 arası
Mahalle: İstiklal
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 12.00 arası
Mahalleler: 75. Yıl, Esenevler, Yiğitler
Sokaklar:
75. Yıl: 51, 68/2, 1. Çaybaşı, 56, 68, 53, 55, 54, 1. Bulut, Esenevler, 68/4, Karagöz, 3. Kardelen, 1. Akide, Erman Taş, Yazıcı, 68/1, Kaktüs.
Esenevler: Esenevler.
09.00 ile 13.00 arası
Mahalle: Karapınar
Sokaklar: D109, C124, B148, B136, B125, B142, B137, B155, C124/1, B144, B138, B123/1, B129, B131, B133, B154, B152, B146, B140, B134, B121, 21, B135, B150, D111, C122, C126, C120, B127.
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Şükraniye, Mehmet Akif Ersoy
Sokaklar:
Şükraniye: 3. Hastane, 8. Çimen, Kütüphane, 6. Derya, 16. Gül, 6. Akın, 7. Yüksel, Yıldır, 4. Şanlı, 6. Engin, 3. Nar, 2. Ağaçlı, 2. Alpay, 3. Nazlı, 13. Pınar, 3. Sema, 9. Işık, 4. Aydınlık.
Mehmet Akif Ersoy: 5. Dikmen, 1. Gündüz Çıkmaz, 1. Malkara, 5. Yayla, 7. Temiz.
10.00 ile 11.00 arası
Mahalle: Demetevler
Sokaklar: A229, B216, B223, B208, B235, B279, B233, B214, B225, B218, B237, B202, B231, A239, İsmet Paşa, B212.
14.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Millet
Sokaklar: 3. Durmaz, 7210, Cengizhan, 2. Adalı, Derya, 7201.
10 Kasım Salı
09.00 ile 10.00 arası
Mahalleler: Zümrütevler, Yeşilyayla, Maltepe, Yeşil
Sokaklar:
Zümrütevler: 3. Günaydın, Semaver, 7. Narlı, 5. Fırat, 4. İnkılap, 2. Şimşir, Kurtbasan, Zengin, 2. Çinko.
Yeşilyayla: 11. Deniz, 8. Çayır, 6. Narlı, 4. Yörük, Safran, Kurtbasan, 2. Ertuğrul, Günay Çıkmazı, 6. Günay.
Maltepe: Kurtbasan, 1. Bafra.
Yeşil: 2. İnce Aralığı, Emirsultan, Akyokuş.
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Şirinevler
Sokaklar: 40, 15. Gül, Fethiye, 2. Cevher, 99, 39/1, Ramazan, 32, 2. Buluş, 4. Sümer.
10.00 ile 11.00 arası
Mahalleler: Erikli, Esenevler, Zümrütevler
Sokaklar:
Erikli: Eflak, Ezine, 2. Ece, 8. Dere, Erikli, 2. Efe, 1. Emre, Eskici, Eğridere, Aktan, Ersoy, Erik, Eşraf, 3. Adil, 1. Emekli.
Esenevler: Elibol, 4. Afacan, Esence, 5. Tuna, 2. Olgun, 3. Ebru, 8. Çiğdem, 6. Asker, 1. Hür, 10. Gül, 1. Gökbayrak, Erdoğan, 1. Emin, Ahenkli, Erikli, 6. Kader, Ekinci.
Zümrütevler: 5. Çağdaş, 11. Kaya, 7. Papatya, 7. Aksu, 15. Çınar, 4. Demet, 7. Aklım, 6. Altın, 6. Bahar, 2. Altıngül, 4. Kerem, Kocaman, Zeki, Tekgül, Çiçek, 2. Köşeli, 2. Çinko, Zıpkin, 3. Sevgi, 7. Bakır, 16. Cami, 21. Güneş, 7. Tan, 2. İmaret, 3. Seval, 4. Kestane, Sarıçam.
10.00 ile 11.00 arası
Mahalle: Değirmenönü
Sokaklar: D507.
12.00 ile 13.00 arası
Mahalle: Sıracevizler
Sokaklar: 15. Aydın, 1. Özcan, 6. Kale, 5. Günay, 5. Meral, Bağlarbaşı, 1. Gündoğdu, 1. Karlı, 4. Bilge, 3. Akbulut, 3. Sümer, 2. Fındık.
13.00 ile 14.00 arası
Mahalle: Zümrütevler
Sokaklar: 6. Fidan, Zeki, Tanpınar, 12. Yiğit, 6. Bahar, 7. Narlı, 2. Şimşir, Uysal, 5. Atilla, 5. Nilüfer, 16. Menekşe, 19. Şen, 2. Bahtiyar, 3. Erikli, 3. Selvili, 5. Kumru, Kocaman, 2. Altıngül, 7. Kale, 3. İnan, 7. Cam, 5. Zafer, Şen, 9. Ak, Dağlar, Kurtbasan, Kopal, Zat, 6. Altın, Çiçek, 7. Bakır, Semaver, 2. Akdeniz.
14.00 ile 15.00 arası
Mahalle: Zümrütevler
Sokaklar: Hilal, Kopal, 13. Lale, 5. Atilla, 6. Altın, 4. Mete, 6. Fidan, 11. Özen, Çiçek, 4. Kalkan, 4. Kahraman, 3. Kuşku, Çimenli, 8. Nur, 5. Sevimli.
15.00 ile 16.00 arası
Mahalleler: Yeşil, Hoca Taşkın, Namazgah
Sokaklar:
Yeşil: Sancı, Narlı, Türe, 8. Sağlık, 3. Yan, Kırkodalar, 2. Türbe, Şible, Emirsultan.
Hoca Taşkın: Emirsultan, 2. İnce Aralığı.
Namazgah: Türe.
16.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Kurtoğlu, Namazgah, Yeşil
Sokaklar:
Kurtoğlu: Karşı, Tayyarbey, 1. Yeşil, 1. Aziz, 1. Derebaşı, 10. Aydın, 3. Babacan, Çelebi Mehmet, Yaşit, 2. Önder.
Namazgah: 3. Fırın, Nine Çıkmaz, Çelebi Mehmet.
Yeşil: Sancı, Çelebi Mehmet, 3. Fırın, 1. Yeşil.
11 Kasım Çarşamba
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre
Sokaklar:
Mehmet Akif Ersoy: 3. Mercan, 5. Yiğit, 3. Aydoğan.
Yunus Emre: Karacalar, Köklü, 2. Akçay, 2. Kestaneli, 14. Akarsu, Kırkpınar.
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Tacir
09.30 ile 17.30 arası
Mahalle: Ömerli
10.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Kutluca
10 Kasım Salı
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Tacir
09.30 ile 17.30 arası
Mahalle: Ömerli
10.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Kutluca
11 Kasım Çarşamba
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Tacir
09.30 ile 17.30 arası
Mahalle: Ömerli
10.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Kutluca
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Taşlık
11 Kasım Çarşamba
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Seyran
09.40 ile 17.40 arası
Mahalle: Tavşanlı
KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
11.30 ile 14.30 arası
Mahalle: Ağlaşan
10 Kasım Salı
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: Saitabat, Burhaniye
KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Kasım Çarşamba
10.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Ertuğrulgazi
ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Kasım Çarşamba
09.00 ile 17.00 arası
Mahalleler: İsmetpaşa, Fevzipaşa
Sokaklar:
İsmetpaşa: Osman Uğur, Pınarlar, Hastahane, Karaağaç, Anbarcıoğlu, Mareşal Çakmak.
Fevzipaşa: Eren, Kedipınarı, Çaylan, Kışmir, Halk Eğitim, Osman Uysal, Osman Çakır, Mareşal Çakmak, Öztürk, Atatürk.
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Kasım Pazartesi
09.00 ile 11.00 arası
Mahalle: Selimiye
09.00 ile 12.00 arası
Mahalle: Çayırlı
09.00 ile 17.00 arası
Mahalle: Yolören
11 Kasım Çarşamba
10.00 ile 18.00 arası
Mahalle: Yolören