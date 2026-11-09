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Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

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Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

Ankara elektrik kesintisi programı, 9 ve 10 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle araştırılıyor. Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan planlı elektrik kesintisi listesinde Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı başta olmak üzere birçok ilçe yer alıyor. Elektrik verilemeyecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, kesintilerin hangi saatlerde başlayacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Ankara'da 9 Kasım Pazartesi ve 10 Kasım Salı günleri gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından açıklanan programa göre şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin süresi bölgelere göre değişirken etkilenecek cadde ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verilmesinin planlandığı saatler duyuruldu.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10 KASIM

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞULBEY

09.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAAĞIZLI, 6045, GÖKÇEHÜYÜK

09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME

10.11.2026 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4060, ANKARA, 3901, YURTBEYİ, 3902, KARAOĞLAN

10.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ANDEZIT KESME TAŞ FAB, KARAOĞLAN, YURTBEY

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA, BAHÇE KENT KOOP, 1618, KARDELEN EVLERİ, BALLIKPINAR MAHALLESİ, DOSA SİTESİ, 1842, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, BALLIKPINAR KÜME

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1

10.11.2026 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM, BAHÇELİEVLER

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026 13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2693 (BEYSUPARK SİTESİ), FIRAT, YAKAMOZ, 2694, 2694 ERGÖNÜL K.Y.KOOP., RÜYALAR, OKYANUS, TÜRKMAVİSİ, DÜŞLER, YILDIZLI, DALGALI, SALUR, YELKENLİ, ENDER, EFSANE, 2693

09.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1628, 1630, 1621, 1623, 1627

09.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DR.NEFİ ERARSLAN, KAHYA KADİR, 314, ÇAVDARLI(KUZULUK SİTESİ), ÇAVDARLI, ŞABAN ÜSTÜN, CEHENNEM AĞZI MAĞARALARI, 1 NOLU İSTASYON, HASAN CANVER, 1 NOLU KAHYA KADİR, MERKEZ

09.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 935

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

10.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1407, 68, ZİYABEY, AŞKAABAT, İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI PARKI İŞY., AKDENİZ, ŞEHİT MEHMET ARAS, AŞKABAT, WİLHELM THOMSEN

10.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABİDİN DAVER, AHMET RASİM

10.11.2026 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DADAĞI, 221, AVDAN, GÜLŞEHİR, ALİ AYHAN, YAĞMUR, 5, BÜYÜK KIŞLA, BARAN, DİLEM, ROZET, RÜZGAR, MEHTAP, 1630, NEVŞEHİR, AVANOS

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERMEROĞLU

09.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1942, 1834, 1849, 1848, 1837, 1835, 1836, 1847, 1841, 1838

09.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1858

10.11.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, 2254, 2257, 2256

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3103, YUVA KÖYÜ, 3088, 3105

09.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5, KARABÜK

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 114., ÇAKIR, 141., FIRAT, SİDRE, 146, 952, 112., 122., 119., 133., 121., 117, 115., 125., 118, GÜNDÜZ, 127, 140.., 124., 116, 126, KAZIM KARABEKİR.., 120., 943, 145.

10.11.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 467, 464, 34.., 35.

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1

09.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİAÇIK, ÇETİN, UZUN, KAYAPINAR, İMAMLAR, ŞAHİN, MOLLA, DOĞAN, BAYRAKTAR, ZADELER, CEYHAN., ARSLAN., MENEKŞE., ADNAN MENDERES., PEÇENEK KÜME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AHMET YESEVİ., MEVLANA..., TAYTAKU, DUMLUPINAR, ÖZGÜR, HACI BAYRAM VELİ, YAĞMUR, PEÇENEK, NECİPPAŞA

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADATOPRAKPINAR, SİNANLI

09.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI UZUNBEY, YUKARI HACIOSMANOĞLU, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI UZUNBEY

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ OCAKLARI, TUZLA

10.11.2026 13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18, 17, 19 MAYIS, 1151, 1182, 1185, 1190, 1191, SAMSUN DEVLET YOLU, 1189, 1184

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU

09.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELMALI, ATAPARK, ŞEHİT AHMET ÇAĞLAR, 1263, 1264, 1270, 1265, AŞIK VEYSEL, ENGELLER, 1268, YUVARLAKKAYA, 1267, ELMALIK, GÖRKEMLİ, GÜNGÖRMÜŞ, 341

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSAK

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

10.11.2026 12:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1921, 1825, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846

09.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1350/2, 1343, 1349, MEHTAP, 540, 1345, PASİNLER, 1346, 1348, 1347, 1350

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 638

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HARMAN, ALTINPARK, UZAYAN, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, DERME, ÇEVRELİ

09.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜVEREN, HARMAN, 3, ÇEVRELİ, ALTINPARK, İSTİNYE, 4, ÇAĞDAŞ

09.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DERME, DİK, DEFİNE, ARAMA, UZAYAN, ÇİĞDEM, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇEVRELİ, KOVAN, KARA AHMET, ÇABA

09.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EKİM, ŞEHİT CEMALETTİN, KARA AHMET, ÇAĞRI, ÇAKILTAŞ, CEPHE, ÇEMBER, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇAĞDAŞ

09.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKERLİ 1, ÇİMEN, ORUÇ REİS, FATİH 5, 196, GENÇLİK, CELAL BAYAR, SAĞLIK., ŞEKERLİ, FATİH

10.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUYGULU, ŞEHİT CEMALETTİN, GÖKYÜZÜ, TURGUT ÖZAL, EĞİLMEZ, ŞEHİT BÜLENT AY, KARA AHMET, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇAĞDAŞ

10.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINPARK, GAR, 3, UZAYAN, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, GÜVEREN, 2, KIRKTAŞ, İSTİNYE, ÇEVRELİ

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1

09.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BODURLAR, KOYUNBABA, KARADANA

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CELAL BAYAR, BELEDİYE_1, ZİRAAT 1, KARAKOL, MENDERES, PAZAR, 127, ŞEKERLİ 1, YILDIZ_1, 124, FATİH, ŞEKERLİ, EROL, FATİH 5, ZİRAAT 2, ZİRAAT, NUR

09.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MENDERES, LOJMAN 1, OKULLAR, ÇAL 1, ANAYURT, BÜYÜK CAMİ, İLKOKUL, YILDIZ_1, MANTAR_1, GÜVEN_1, ÇINAR, 16, KARAKOL, BELEDİYE_1, TAŞAĞIR, YANTİRİ, KÜPYOKUŞU, CELAL BAYAR, HARMAN, KAYALI

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..

09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

09.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BODURLAR, KARADANA

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA ÇAMKÖY

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1

10.11.2026 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM, BAHÇELİEVLER

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEMDUH BULUT, NERGİZ, KALE, İNALLI BALLI, BARBAROS, CİVRİZ, KURTULUŞ, NECİP FAZIL, ŞEHİT ALİ BOZ GEDİK, SULTANÇİFLİĞİ, BOZKUŞ, KARALLI, BARAKLI, ŞEHİT CUMHUR ŞİMŞEK, ÇIRAK, M.AKİF, GENÇ OSMAN, SÜMBÜL, BAŞAK, YAVUZ SULTAN SELİM, ŞAHİNLER, TOKİ KONUTLARI, ÇANKIRI, KÖY SOKAĞI, YUNUS EMRE, YILDIZ, GÜVEN, GÜLBURUN, KARATEKİN, NEVZAT AYAZ, TARLACI, GAZİ, YENİDOĞAN, SANAYİ C BLOK, KIRGIZ, ÖZBEK, HİLAL, BEKİR SOYSAL, TARIM, KARAÖMER, KARANFİL, ÖNDER, PARK, KARAMÜRSEL, CAMİİ, KÖYİÇİ, AŞAĞIPELİTÖZÜ, CUMHURİYET, SAKARCA, GÜL, BÜYÜKBAHÇELİ, KUZEYKIŞLA, GÜLER, IRMAK, FATİH, BOYACIOĞLU, KÖY MERKEZİ, BAYANPINAR, KARADİBEK, KORÇULLU, YENİYAPAN, ŞHT. REMZİ ASLAN, TIMARLI, KAAN, BUMİN, YUKARIALEGÖZ, CACIKLAR, AŞAĞIALEGÖZ, ERGENEKON, SAFFET SAKARYA, İSMAİL HAKKI KARADAYI, RÜZGARLI, HALLAÇLI, OĞUZ, BAYINDIR, SARAYCIK, GÖKTÜRK, GÜNEYKIŞLA, ŞHT.ADEM BALLI, ASAĞIOVACIK, KEMALLI, BOZKIR, TEPEALAGÖZ, KAPAKLI, KAVLAKLI, SUNGURLU, DEDE

09.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..

Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi

10.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇE.., EMEK, HASANOĞLU, ÇİFTLİK, AYAŞ-POLATLI YOLU, SANAYİ, POLATLI 1, FİDAN, BURHAN DEMİRBAŞ, TEKKE

09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, OĞUZLAR, AYAŞ

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