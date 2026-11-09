Ankara elektrik kesintisi 9-10 Kasım! Başkent Edaş planlı elektrik kesintisi
Ankara elektrik kesintisi programı, 9 ve 10 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle araştırılıyor. Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan planlı elektrik kesintisi listesinde Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı başta olmak üzere birçok ilçe yer alıyor. Elektrik verilemeyecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, kesintilerin hangi saatlerde başlayacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor.
Ankara'da 9 Kasım Pazartesi ve 10 Kasım Salı günleri gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından açıklanan programa göre şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin süresi bölgelere göre değişirken etkilenecek cadde ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verilmesinin planlandığı saatler duyuruldu.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10 KASIM
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞULBEY
09.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAAĞIZLI, 6045, GÖKÇEHÜYÜK
09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME
10.11.2026 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4060, ANKARA, 3901, YURTBEYİ, 3902, KARAOĞLAN
10.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ANDEZIT KESME TAŞ FAB, KARAOĞLAN, YURTBEY
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA, BAHÇE KENT KOOP, 1618, KARDELEN EVLERİ, BALLIKPINAR MAHALLESİ, DOSA SİTESİ, 1842, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, BALLIKPINAR KÜME
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1
10.11.2026 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM, BAHÇELİEVLER
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026 13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2693 (BEYSUPARK SİTESİ), FIRAT, YAKAMOZ, 2694, 2694 ERGÖNÜL K.Y.KOOP., RÜYALAR, OKYANUS, TÜRKMAVİSİ, DÜŞLER, YILDIZLI, DALGALI, SALUR, YELKENLİ, ENDER, EFSANE, 2693
09.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1628, 1630, 1621, 1623, 1627
09.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DR.NEFİ ERARSLAN, KAHYA KADİR, 314, ÇAVDARLI(KUZULUK SİTESİ), ÇAVDARLI, ŞABAN ÜSTÜN, CEHENNEM AĞZI MAĞARALARI, 1 NOLU İSTASYON, HASAN CANVER, 1 NOLU KAHYA KADİR, MERKEZ
09.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 935
10.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1407, 68, ZİYABEY, AŞKAABAT, İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI PARKI İŞY., AKDENİZ, ŞEHİT MEHMET ARAS, AŞKABAT, WİLHELM THOMSEN
10.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABİDİN DAVER, AHMET RASİM
10.11.2026 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DADAĞI, 221, AVDAN, GÜLŞEHİR, ALİ AYHAN, YAĞMUR, 5, BÜYÜK KIŞLA, BARAN, DİLEM, ROZET, RÜZGAR, MEHTAP, 1630, NEVŞEHİR, AVANOS
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERMEROĞLU
09.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1942, 1834, 1849, 1848, 1837, 1835, 1836, 1847, 1841, 1838
09.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1858
10.11.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, 2254, 2257, 2256
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3103, YUVA KÖYÜ, 3088, 3105
09.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5, KARABÜK
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 114., ÇAKIR, 141., FIRAT, SİDRE, 146, 952, 112., 122., 119., 133., 121., 117, 115., 125., 118, GÜNDÜZ, 127, 140.., 124., 116, 126, KAZIM KARABEKİR.., 120., 943, 145.
10.11.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 467, 464, 34.., 35.
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1
09.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİAÇIK, ÇETİN, UZUN, KAYAPINAR, İMAMLAR, ŞAHİN, MOLLA, DOĞAN, BAYRAKTAR, ZADELER, CEYHAN., ARSLAN., MENEKŞE., ADNAN MENDERES., PEÇENEK KÜME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AHMET YESEVİ., MEVLANA..., TAYTAKU, DUMLUPINAR, ÖZGÜR, HACI BAYRAM VELİ, YAĞMUR, PEÇENEK, NECİPPAŞA
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADATOPRAKPINAR, SİNANLI
09.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI UZUNBEY, YUKARI HACIOSMANOĞLU, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI UZUNBEY
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ OCAKLARI, TUZLA
10.11.2026 13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18, 17, 19 MAYIS, 1151, 1182, 1185, 1190, 1191, SAMSUN DEVLET YOLU, 1189, 1184
09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU
09.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELMALI, ATAPARK, ŞEHİT AHMET ÇAĞLAR, 1263, 1264, 1270, 1265, AŞIK VEYSEL, ENGELLER, 1268, YUVARLAKKAYA, 1267, ELMALIK, GÖRKEMLİ, GÜNGÖRMÜŞ, 341
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSAK
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
10.11.2026 12:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1921, 1825, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846
09.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1350/2, 1343, 1349, MEHTAP, 540, 1345, PASİNLER, 1346, 1348, 1347, 1350
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 638
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HARMAN, ALTINPARK, UZAYAN, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, DERME, ÇEVRELİ
09.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜVEREN, HARMAN, 3, ÇEVRELİ, ALTINPARK, İSTİNYE, 4, ÇAĞDAŞ
09.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DERME, DİK, DEFİNE, ARAMA, UZAYAN, ÇİĞDEM, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇEVRELİ, KOVAN, KARA AHMET, ÇABA
09.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EKİM, ŞEHİT CEMALETTİN, KARA AHMET, ÇAĞRI, ÇAKILTAŞ, CEPHE, ÇEMBER, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇAĞDAŞ
09.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKERLİ 1, ÇİMEN, ORUÇ REİS, FATİH 5, 196, GENÇLİK, CELAL BAYAR, SAĞLIK., ŞEKERLİ, FATİH
10.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUYGULU, ŞEHİT CEMALETTİN, GÖKYÜZÜ, TURGUT ÖZAL, EĞİLMEZ, ŞEHİT BÜLENT AY, KARA AHMET, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇAĞDAŞ
10.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINPARK, GAR, 3, UZAYAN, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, GÜVEREN, 2, KIRKTAŞ, İSTİNYE, ÇEVRELİ
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1
09.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BODURLAR, KOYUNBABA, KARADANA
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CELAL BAYAR, BELEDİYE_1, ZİRAAT 1, KARAKOL, MENDERES, PAZAR, 127, ŞEKERLİ 1, YILDIZ_1, 124, FATİH, ŞEKERLİ, EROL, FATİH 5, ZİRAAT 2, ZİRAAT, NUR
09.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MENDERES, LOJMAN 1, OKULLAR, ÇAL 1, ANAYURT, BÜYÜK CAMİ, İLKOKUL, YILDIZ_1, MANTAR_1, GÜVEN_1, ÇINAR, 16, KARAKOL, BELEDİYE_1, TAŞAĞIR, YANTİRİ, KÜPYOKUŞU, CELAL BAYAR, HARMAN, KAYALI
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..
09.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
09.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BODURLAR, KARADANA
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA ÇAMKÖY
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1
10.11.2026 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM, BAHÇELİEVLER
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEMDUH BULUT, NERGİZ, KALE, İNALLI BALLI, BARBAROS, CİVRİZ, KURTULUŞ, NECİP FAZIL, ŞEHİT ALİ BOZ GEDİK, SULTANÇİFLİĞİ, BOZKUŞ, KARALLI, BARAKLI, ŞEHİT CUMHUR ŞİMŞEK, ÇIRAK, M.AKİF, GENÇ OSMAN, SÜMBÜL, BAŞAK, YAVUZ SULTAN SELİM, ŞAHİNLER, TOKİ KONUTLARI, ÇANKIRI, KÖY SOKAĞI, YUNUS EMRE, YILDIZ, GÜVEN, GÜLBURUN, KARATEKİN, NEVZAT AYAZ, TARLACI, GAZİ, YENİDOĞAN, SANAYİ C BLOK, KIRGIZ, ÖZBEK, HİLAL, BEKİR SOYSAL, TARIM, KARAÖMER, KARANFİL, ÖNDER, PARK, KARAMÜRSEL, CAMİİ, KÖYİÇİ, AŞAĞIPELİTÖZÜ, CUMHURİYET, SAKARCA, GÜL, BÜYÜKBAHÇELİ, KUZEYKIŞLA, GÜLER, IRMAK, FATİH, BOYACIOĞLU, KÖY MERKEZİ, BAYANPINAR, KARADİBEK, KORÇULLU, YENİYAPAN, ŞHT. REMZİ ASLAN, TIMARLI, KAAN, BUMİN, YUKARIALEGÖZ, CACIKLAR, AŞAĞIALEGÖZ, ERGENEKON, SAFFET SAKARYA, İSMAİL HAKKI KARADAYI, RÜZGARLI, HALLAÇLI, OĞUZ, BAYINDIR, SARAYCIK, GÖKTÜRK, GÜNEYKIŞLA, ŞHT.ADEM BALLI, ASAĞIOVACIK, KEMALLI, BOZKIR, TEPEALAGÖZ, KAPAKLI, KAVLAKLI, SUNGURLU, DEDE
09.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..
10.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇE.., EMEK, HASANOĞLU, ÇİFTLİK, AYAŞ-POLATLI YOLU, SANAYİ, POLATLI 1, FİDAN, BURHAN DEMİRBAŞ, TEKKE
09.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, OĞUZLAR, AYAŞ