Ankara Keçiörengücü, Manisa FK karşısında tek gol attı, 3 puan aldı
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1'inci Lig 14'üncü hafta mücadelesinde Manisa FK'yi sahasında 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK, Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren gol, 38'inci dakikada Ömer Faruk Demirel'den geldi.
Ligde 2 maç sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 23'e yükseltti. Bu sezon 7'nci yenilgisini alan Manisa FK ise 13 puanda kaldı.
KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 MANİSA FK
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu, Erkam Develi (Oğuzhan Ayaydın dk. 88), İshak Karaoğul, Odise Roshi (Herculano Nabian dk. 87), İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90+4), Moryke Fofana (Enes Yılmaz dk. 76), Ömer Faruk Demirel (Alcidio Raice dk. 76)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Christophe Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (dk. 49), Birama Toure, Yusuf Talum, Jonathan Lindseth (Alenis Vargas dk. 76), Julien Anziani, Yassine Benrahou, Cheikne Sylla
Gol: Ömer Faruk Demirel (dk. 38) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Osman Kaynak, Cheikne Sylla, Julien Anziani (Manisa FK) Odise Roshi, Wellington, Mehmet Erdoğan, Oğuzhan Ayaydın (Ankara Keçiörengücü)