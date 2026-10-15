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TFF 1'inci Lig'de ayrılık açıklandı: 9 maçta Stanojevic'in bileti kesildi

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TFF 1'inci Lig'de ayrılık açıklandı: 9 maçta Stanojevic'in bileti kesildi
Başlık ResmiTFF 1'inci Lig'de ayrılık açıklandı: 9 maçta Stanojevic'in bileti kesildi

Fatih Karagümrük, 52 yaşındaki Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic’e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Aleksandar Stanojevic
Başlık ResmiAleksandar Stanojevic

2025-2026 sezonunun devre arasında kırmızı-siyahlıları çalıştırmaya başlayan Sırp teknik adam, Fatih Karagümrük’ün başında Trendyol Süper Lig’de çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken; İstanbul ekibi, sezon sonunda küme düştü. 1'inci Lig'e de Stanojevic yönetiminde devam eden Karagümrük, 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 13 puan topladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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