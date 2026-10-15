TFF 1'inci Lig'de 11'inci hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'de 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pzar ve 19 Ekim Pazartesi günleri oynanacak 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig 11'inci hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
17 Ekim Cumartesi
16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kaan Çalışkan
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor: Süleyman Bahadır
18 Ekim Pazar
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Turgut Doman
16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: Asen Albayrak
19.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Burak Demirkıran
19 Ekim Pazartesi
17.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Melek Dakan
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969: Burak Kamalak