Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

TFF 1'inci Lig'de 11'inci hafta hakemleri açıklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TFF 1'inci Lig'de 11'inci hafta hakemleri açıklandı
Başlık ResmiTFF 1'inci Lig'de 11'inci hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1'inci Lig'de 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pzar ve 19 Ekim Pazartesi günleri oynanacak 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Kaydet
|

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig 11'inci hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

17 Ekim Cumartesi
16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kaan Çalışkan
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor: Süleyman Bahadır

18 Ekim Pazar
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Turgut Doman
16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: Asen Albayrak
19.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Burak Demirkıran

19 Ekim Pazartesi
17.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Melek Dakan
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969: Burak Kamalak

ÖNERİLEN HABERLER
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı
SPOR

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.