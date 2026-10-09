Hiç savrulmadık, çünkü ciğerlerini biliyorduk!

Bir gazeteci olarak bu üsluba hayatımda ilk defa kendimi mecbur hissettim.

8 Mart 2022’den bugüne kadar çizgimiz, ilkelerimiz, hassasiyetlerimiz hiç değişmedi!

Hep haktan, hukuktan, talimattan, kurallardan yana olduk! Oraya, buraya savrulmadık!

Ekranlardan ortalığa saçılan bu MHK’ya ne methiyeler düzülmüştü!

Birileri gibi, o sunumlara kanmadık!

Bugün söylediğimizi, yarın değiştirmedik! Güvenmedik, inanmadık, kefil olmadık!

Bir gün yanlarında olmadık, hep karşılarında olduk! Çünkü ciğerlerini biliyorduk!

Bir an için herkes şunu düşünsün!

Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek olmasaydı! Savcılarımız bu özen ve mesaiyi sarf etmeseydi...

Hakem Ali Tuna ve arkadaşları bu işin peşine düşmeseydi!

TFF Başkanı ve malum birkaç kulüp başkanı bu düzenin arkasında kapı gibi duracaklardı.

İki hafta sonraki (26 Ekim 2026) G.Saray-F.Bahçe derbisini Yasin Kol yönetirdi, gözlemcisi de Yunus Yıldırım olurdu!

Bu TFF, bu düzeni sürdürecekti. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

Bilmem anlatabildim mi?

Taylor, atama yapabilir mi?

Önceki gün MHK’nın X hesabından şu açıklandı: “Süper Lig hakemlerinin atanma sürecinde, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın teknik değerlendirmeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.”

Soru 1) Bu açıklama, TFF’nin X hesabından neden yayınlanmadı?

Soru 2) MHK, kendi görev sınırlarına hangi yetkisiyle Taylor’ı dâhil etti?

Soru 3) VAR’ları kim tayin etti, edecek? Bu konu galiba daha belli değil!

Bari hafızamızla dalga geçmeyin!

Kuddusi Müftüoğlu ve Bünyamin Gezer’e MHK başkanlığının teklif edildiği söylendi. Bu iddia yalanlanmadı!

Mevcut TFF Başkanı, 10 yıl önce Kuddusi Müftüoğlu ve 21 hakem, gözlemci için savcılığa “Bunlar FETÖ’cü.” diye başvurmuştu. Savcılık, takipsizlik vermişti.

Aradan 8 yıl geçiyor (20162024), yargı kararları tanınmıyor. TFF Başkanı, tutuklu eski MHK Başkanı’na Trabzonspor’un 3 maçındaki hakem ve gözlemcilerin tamamının FETÖ’cü olduğunu ve temizlenmesini istiyor.

WhatsApp yazışmalarında hepsi ortaya döküldü!

Peki, söz konusu o 3 maça tayinler yapan kimdi? Kuddusi Müftüoğlu’nun başkan, Bünyamin Gezer’in başkanvekili olduğu MHK’ydı. Üstelik hemşehrisi, şu anki vekil Hikmet Öksüzoğlu da o kuruldaydı.

Şimdi üç ihtimal var:

1) Birileri, birilerini yiyor!

2) Riva’da iki başlılık var!

3) TFF Başkanı, üç maça yapılan tayinleri kimin yaptığını unuttu!

Buralar tehlikeli sular...

Bir hakem, düdük çalacağı maçta VAR’da istediği hakemleri yazabiliyorsa bu durum manipülasyona çok açıktır.

Çünkü VAR, bir yerde sizi denetleyen mekanizmadır!

Onu sen belirleyemezsin, arkadaş!

Bu ülke, öksürükle sinyal veren VAR’ları gördü!

TFF iç hukuku işletmiyor!

Bu tutuklanan ve adli kontrol şartı konulan kişiler ne zaman PFDK’ya sevk edilecek?

TFF Hukuk Müşavirliği, yakın tarihte o kadar adamı bir çırpıda PFDK’ya sevk etmişti!

Zorbay Küçük gözaltına alınınca PFDK’ya tedbirli sevk edilmişti (28 Ekim). Tedbir kalktı (10 Kasım), hakemliğe dönemedi. Şimdi bu tutuklamalara rağmen tedbirli sevkler neden yok?

Jaap Ulenberg’in mektubu!

8 Mart 2022’den hemen sonra Hollandalı UEFA hakem eğitimcisi Jaap Ulenberg, ayrılırken Ferhat Gündoğdu MHK’sı için şu satırları kaleme almıştı:

“Ben bu MHK’ye ve bu MHK Başkanı’na güvenemem ve destekleyemem. Çalışma yöntemler adil ve dürüst değil ve bütün hakemler için çok tehlikeli, liste içinde kalmış hakemler de dâhil. Devam ederlerse daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren bu MHK ile iş birliğimi sonlandırıyorum.” (4 Nisan 2022)

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