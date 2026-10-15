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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı

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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı
Başlık ResmiTrabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Çağdaş Altay, Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasını ise Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Ligde hafta, yarın saat 20.00’de oynanacak Çorum FK-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak. Açılış maçında Davut Dakul Çelik görev alacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı
Başlık ResmiTrabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. İki takım, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Reşat Onur Coşkunses, aynı gün saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ise Çağdaş Altay düdük çalacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı
Başlık ResmiTrabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı

SÜPER LİG’DE 8. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ

TarihSaatKarşılaşmaHakem
16 Ekim Cuma20.00Çorum FK - Çaykur RizesporDavut Dakul Çelik
17 Ekim Cumartesi13.30Erzurumspor FK - EyüpsporErdem Mertoğlu
17 Ekim Cumartesi16.00Gençlerbirliği - GalatasarayReşat Onur Coşkunses
17 Ekim Cumartesi16.00Amed Sportif Faaliyetler - KonyasporOzan Ergün
17 Ekim Cumartesi19.00Fenerbahçe - Corendon AlanyasporÇağdaş Altay
18 Ekim Pazar13.30Kasımpaşa - SamsunsporFatih Tokail
18 Ekim Pazar16.00Kocaelispor - GöztepeAlper Akarsu
18 Ekim Pazar19.00İstanbul Başakşehir - Gaziantep FKAlpaslan Şen
19 Ekim Pazartesi20.00Trabzonspor - BeşiktaşCihan Aydın
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: SPOR SERVİSİ
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