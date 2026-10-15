Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Süper Lig’de 8. hafta atamaları açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Çağdaş Altay, Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasını ise Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
Ligde hafta, yarın saat 20.00’de oynanacak Çorum FK-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak. Açılış maçında Davut Dakul Çelik görev alacak.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK
Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. İki takım, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Reşat Onur Coşkunses, aynı gün saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ise Çağdaş Altay düdük çalacak.
SÜPER LİG’DE 8. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ
|Tarih
|Saat
|Karşılaşma
|Hakem
|16 Ekim Cuma
|20.00
|Çorum FK - Çaykur Rizespor
|Davut Dakul Çelik
|17 Ekim Cumartesi
|13.30
|Erzurumspor FK - Eyüpspor
|Erdem Mertoğlu
|17 Ekim Cumartesi
|16.00
|Gençlerbirliği - Galatasaray
|Reşat Onur Coşkunses
|17 Ekim Cumartesi
|16.00
|Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor
|Ozan Ergün
|17 Ekim Cumartesi
|19.00
|Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
|Çağdaş Altay
|18 Ekim Pazar
|13.30
|Kasımpaşa - Samsunspor
|Fatih Tokail
|18 Ekim Pazar
|16.00
|Kocaelispor - Göztepe
|Alper Akarsu
|18 Ekim Pazar
|19.00
|İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK
|Alpaslan Şen
|19 Ekim Pazartesi
|20.00
|Trabzonspor - Beşiktaş
|Cihan Aydın