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VAR'ı dinlemedi, olanlar oldu: Tarih yazan hakeme o penaltı sonrası tarihi ceza

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VAR'ı dinlemedi, olanlar oldu: Tarih yazan hakeme o penaltı sonrası tarihi ceza
Başlık ResmiVAR'ı dinlemedi, olanlar oldu: Tarih yazan hakeme o penaltı sonrası tarihi ceza

Göztepe ile Alanyaspor arasında 14 Marta 2026 tarihinde oynanan maçı yöneterek "Süper Lig'de 22 sene sonra görev alan ilk kadın hakem" olan Asen Albayrak'a dikkat çeken bir ceza geldi. Trandyol 1'inci Lig'in 11'inci haftasındaki Kayserispor-Batman Petrolspor karşılaşmasında VAR uyarısına rağmen verdiği karar tartışma konusu olan FIFA kokartlı Albayrak, bu hafta amatör kümeye atandı.

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Trendyol 1'inci Lig'in 11'inci haftasında 2-2 sonuçlanan Kayserispor-Batman Petrolspor maçına hakem kararları damga vurdu. FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak tarafından ev sahibi ekip Kayserispor lehine verilen penaltı, müsabakanın en çok tartışılan pozisyonlarından oldu.

Kayserispor-Batman Petrolspor maçının hakemi Asen Albayrak'a seremonide çocuklar tarafından çiçek verildi.
Başlık ResmiKayserispor-Batman Petrolspor maçının hakemi Asen Albayrak'a seremonide çocuklar tarafından çiçek verildi.

VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Pozisyonun ardından VAR (Video Yardımcı Hakem) uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörde izleyen Albayrak, uyarıya rağmen kararını değiştirmedi ve beyaz noktayı gösterdi. Batman Petrolspor'un sert tepkisine neden olan penaltı, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) dikkatinden kaçmadı.

İngiliz Anthony Taylor, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasından sonra MHK Başkanı oldu.
Başlık Resmiİngiliz Anthony Taylor, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasından sonra MHK Başkanı oldu.

"SÜPER AMATÖR" KARARI

Atamalar açıklandığında, "kolay penaltı" olarak görülen bir pozisyonda düdüğünü çalan deneyimli hakemle ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. MHK, Süper Lig veya alt liglerde görev bekleyen Asen Albayrak'a, hafta sonu Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçına atadı.

FIFA kokartı taşıyan 29 yaşındaki Asen Albayrak, amatör kümede Mamak Belediyespor-Anadolubeyispor arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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