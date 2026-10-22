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TFF 1'inci Lig'de 12'nci hafta hakemleri belli oldu

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TFF 1'inci Lig'de 12'nci hafta hakemleri belli oldu
Başlık ResmiTFF 1'inci Lig'de 12'nci hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

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Trendyol 1'inci Lig'de 23 Ekim, 24 Ekim, 25 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde oynanacak 12'nci hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

23 Ekim Cuma
20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: Emrullah Baydar

24 Ekim Cumartesi
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: Yücel Büyük
16.00 Muğlaspor-İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur

25 Ekim Pazar
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: Burak Pakkan
13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Antalyaspor-Bodrum FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Emre Kargın

Oğuzhan Aksu
Başlık ResmiOğuzhan Aksu

26 Ekim Pazartesi
20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK: Hakan Ülker

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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