MHK atamayı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak dev maçın hakemi belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağını açıkladı.

RAMS Park'ta oynanacak dev maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Atilla Karaoğlan

Süper Lig'de 9'uncu hafta programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK: Melek Dakan

19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

Alper Akarsu

25 Ekim Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

19.00 Göztepe - Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk

21.30 Galatasaray - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

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