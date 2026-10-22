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MHK atamayı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

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MHK atamayı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Başlık ResmiMHK atamayı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak dev maçın hakemi belli oldu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağını açıkladı.

RAMS Park'ta oynanacak dev maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Atilla Karaoğlan
Başlık ResmiAtilla Karaoğlan

Süper Lig'de 9'uncu hafta programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK: Melek Dakan
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

Alper Akarsu
Başlık ResmiAlper Akarsu

25 Ekim Pazar
16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 Göztepe - Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

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