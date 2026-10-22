MHK atamayı duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak dev maçın hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağını açıkladı.
RAMS Park'ta oynanacak dev maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Süper Lig'de 9'uncu hafta programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Şansalan
24 Ekim Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK: Melek Dakan
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
25 Ekim Pazar
16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 Göztepe - Çorum FK: Mehmet Türkmen
26 Ekim Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan