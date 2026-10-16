Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı, Türkçe paylaşım yaptı: Kelechi ağabey

Bursaspor'un Nijeryalı santrforu Kelechi Iheanacho, Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırarak, Türk futbol tarihine geçti. 30 yaşındaki oyuncu, Muğlaspor maçı sonrası Türkçe paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Bursaspor, Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin formasını giyen Kelechi Iheanacho, 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Kelechi Iheanacho, bu sezon 10 maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

REKORUN YANİ SAHİBİ IHEANACHO

Iheanacho, "üst üste 10 maçta gol atan ilk oyuncu" olarak Türk futbol tarihine geçti. Söz konusu istatistikte daha önceki rekor, 9'ar maçla Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya aitti. Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla; Saffet Sancaklı ise 1995-96 sezonunda Kocaelispor formasıyla art arda 9 müsabakada fileleri havalandırmıştı.

Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Bursaspor, sahasında Mardin 1969'a 2-1 yenildi. Takımının tek gölünü atan Kelechi Iheanacho, hayatını kaybeden kulübün aşçıbaşı Ramazan Korkmaz'ın şapkasını taktı.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

Türk futbol tarihine geçtiği Muğlaspor maçı sonrası Türkçe paylaşım yapan Iheanacho, "We go ball till eternity (sonsuza kadar top oynarız). Kelechi Ağabey" mesajını yazdı. Deneyimli santrforun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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