Iheanacho rekor kırdı, Bursaspor farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 yenen Bursaspor'da Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho rekora imza attı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bursaspor, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor’u 3-0 yendi.

IHEANACHO'DAN REKOR

Maçta iki kez ağları havalandıran Kelechi Iheanacho, çıktığı 10 maçın tamamında gol atarak (14) Türkiye'de profesyonel liglerde üst üste en çok maçta gol atan oyuncu rekorunun sahibi oldu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kazmaz (Dk. 72 Bilal Ceylan), Mago, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur (Dk. 72 Avramovski), Ali Kaan Güneren, Çelhaka (Dk. 72 Camaj), Ahmet Emin Engin, Diarra, Osundina (Dk. 62 Poyraz Yıldırım), Yasin Uzunoğlu (Dk. 46 Sissoko)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Elitim, Halil Akbunar (Dk. 64 Hüseyin Maldar), Lincoln Henrique, Iheanacho (Dk. 84 Baran Başyiğit), Eyüp Akcan (Dk. 74 Baker), Boutrah (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Rahmetullah Berişbek (Dk. 84 Zeki Yavru), Barış Gök

Goller: Dk. 58 ve 79 Iheanacho, Dk. 83 Hüseyin Maldar (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Yasin Uzunoğlu, Dk. 53 Çelhaka, Dk. 90 Mago (Muğlaspor), Dk. 35 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala