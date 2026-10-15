Iheanacho rekor kırdı, Bursaspor farklı kazandı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 yenen Bursaspor'da Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho rekora imza attı.
Bursaspor, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor’u 3-0 yendi.
IHEANACHO'DAN REKOR
Maçta iki kez ağları havalandıran Kelechi Iheanacho, çıktığı 10 maçın tamamında gol atarak (14) Türkiye'de profesyonel liglerde üst üste en çok maçta gol atan oyuncu rekorunun sahibi oldu.
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Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Mehmet Şengül
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kazmaz (Dk. 72 Bilal Ceylan), Mago, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur (Dk. 72 Avramovski), Ali Kaan Güneren, Çelhaka (Dk. 72 Camaj), Ahmet Emin Engin, Diarra, Osundina (Dk. 62 Poyraz Yıldırım), Yasin Uzunoğlu (Dk. 46 Sissoko)
Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Elitim, Halil Akbunar (Dk. 64 Hüseyin Maldar), Lincoln Henrique, Iheanacho (Dk. 84 Baran Başyiğit), Eyüp Akcan (Dk. 74 Baker), Boutrah (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Rahmetullah Berişbek (Dk. 84 Zeki Yavru), Barış Gök
Goller: Dk. 58 ve 79 Iheanacho, Dk. 83 Hüseyin Maldar (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Yasin Uzunoğlu, Dk. 53 Çelhaka, Dk. 90 Mago (Muğlaspor), Dk. 35 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)