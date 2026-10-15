Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, Konferans Ligi'nde Finlandiya ekibi KuPS'a konuk oldukları maçta sakatlanarak oyundan çıktı.
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UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşan bordo mavililerde sakatlık şoku yaşandı.
Tammelan Stadı'nda suni çimde oynanan maça ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki futbolcu, henüz üçüncü dakikada fileleri sarsarken gol sonrası sakatlık geçirdi.
Sakatlık sonrası bir süre kendini deneyen Onuachu, oyuna devam edemezken 10. dakikada yerini Franculino'ya bıraktı.
Süper Lig'in sekizinci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Karadeniz ekibinde Onuachu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
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