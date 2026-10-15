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Süper Lig'de eylül ayının en iyisi Salah

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Süper Lig'de eylül ayının en iyisi Salah
Başlık ResmiSüper Lig'de eylül ayının en iyisi Salah

Süper Lig'de eylül ayının en iyi oyuncusu bordo mavililerin yıldızı Muhammed Salah oldu.

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Trendyol Süper Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, eylül ayının MVP'si oldu.

SALAH'IN PERFORMANSI

Eylül ayında 3 Süper Lig maçına çıkan Mısırlı yıldız, 3 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti. Trabzonspor bu maçlarda 2 galibiyet alırken 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'A KARŞI HAT-TRICK YAPTI

34 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 yendikleri karşılaşmada hat-trick yaparken 1 de asist kaydetti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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