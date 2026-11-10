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Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

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Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

Ankara elektrik kesintisi 11, 12 ve 13 Kasım 2026 programı Başkent EDAŞ tarafından duyuruldu. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Altındağ ve Pursaklar başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek cadde ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Ankara'da 11, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin listesi belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan çalışma programına göre il genelinde şebeke iyileştirme faaliyetleri nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve diğer ilçelerde kesintiden etkilenecek bölgeler ile çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri açıklandı. İşte Başkent EDAŞ 11, 12 ve 13 Kasım Ankara planlı elektrik kesintisi programı...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13 KASIM

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1

11.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, FISKİYE, HORASAN, YENİ FOÇA, BAĞLAR, GÖLGELİ, HÜLYA

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1

11.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, FISKİYE, HORASAN, YENİ FOÇA, BAĞLAR, GÖLGELİ, HÜLYA

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
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AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak

11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEHLİVAN, AYAŞ ANKARA, ORTABEREKET, BAŞBEREKET

11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKŞEMSEDDİN, SALİHLER

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
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13.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PERİLİ, BEYPAZARI, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU

13.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, A KÜMESİ AKKAYA, SEMERCİ, OĞUZ, OĞUZ KAAN, BARBAROS, SORGUN-, ATATÜRK..

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHAMZALI

11.11.2026 09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYNAM, SERHAT EVLERİ

11.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2670, TEKYAPI_SİLİNECEK, 2721, 2644, 2643, TURGUT ÖZAL, 2665, KIZILCAŞAR, 2669, 2640, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2645, HÜRRİYET, 2666, BAĞLAR

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM

11.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN

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13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME

13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYVAŞIK, REŞİDE TORUN, KUMSÜREN SAĞ

12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜRSÖĞÜT

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
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ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY

12.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

13.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1986, 1979, 1978, 2072, 1966, 1980, 1983, 1977

11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, YAKUPABDAL

11.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2673

10.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABİDİN DAVER, AHMET RASİM

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11.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DODURGA, ŞENUMAY SİTESİ, MELİS

12.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3276, SAZYOLU, GÜLÜMSER, MASUMLAR, NERGİS, NOKTA, TAŞPLAK, ATEŞTUTAN, BARBAROS, HATIRLI, FIRAT, ÖZLEYEN, IŞIKLAR, MERAKLI, DANSEDEN, SANATKARLAR, SIRVERMEZ, NİHAVENT, BESTECİ

12.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 604/4, 567, 555, 561, 564, 555 CAD., 559, 560, 558, 557, 554

12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418

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13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563, 566

13.11.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 862, 859, 860, 856, 852, 861, 869, MEVLANA, 857, 853, 854, 850, 845, 858, AHMET YESEVİ

13.11.2026 14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 822, 820, 821, 824, 829, 826, 823, AHMET YESEVİ

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRIS, YAVUZ, EGE, MUSTAFA GEDİKOĞLU, SELİMİYE, LOKMAN, HUZUR_2, DURU, MÜFTÜ AYAZ, MUTLU, P.T.T., OSMANGAZİ, İZZET KORMAN, HÜKÜMET(1.KISIM), AKSU, ATATÜRK, TOLGA, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, PARK, HÜKÜMET, GÜNEŞ, KARANFİL, MEHMET AKİF ERSOY., ŞAMDAN

11.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 11, KORDON 5, HÜKÜMET, ZEMBİL, İBRET, DURU, MİLLİ PARK KÜMESİ, 1.1, 2, 3_1, 5, KORDON 2, ATATÜRK, PARK, 4, KORDON 1, BOŞNAK, KARANFİL, P.T.T., MURAT

11.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORDON 19, 540, İBRET, DURU, MİLLİ PARK KÜMESİ, ÇARIK 1, GAZİ EMİR, LOKMAN, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, ÇARIK 2, KARAGÖL, PAK, BOŞNAK, ŞEHİT İHSAN AKTAŞOĞLU, P.T.T.

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12.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FUNDA, ÇELİK 1, SULTAN AHMET, BETÜL, ÇELİK, EMRE_1, ERKAN, GÜVEN, KARAGÖL, BARAJ, ULUBATLI, AKIN, ÇALIŞKAN

12.11.2026 13:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, ÇAYYOLU, EBU HANEFİ, MÜCADELE

13.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
Bakım Çalışması
13.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, A KÜMESİ AKKAYA, SEMERCİ, OĞUZ, OĞUZ KAAN, BARBAROS, SORGUN-, ATATÜRK..

13.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDÜLHAMİTHAN, P.T.T., ŞEYH ŞAMİL, SEMA, ZEYBEK, AHİ, SÜMBÜL, MERMER, CAN, NARİN, HÜKÜMET, REŞADİYE

13.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ATATÜRK, ZEYBEK, OKUL, GAZİ EMİR, ŞEHİT YARBAY AHMET ÖZTÜRK, GÜNEŞ, ÇALI 1, ŞEHİT KAZIM KARASÜLEYMANOĞLU, İZZET KORMAN, MESUT, HÜKÜMET(2.KISIM), ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, REŞADİYE, HÜKÜMET(1.KISIM), ZÜMRÜT 2, SELİMİYE, TEFEKKÜR, SÜMBÜL, CAN, ÇAMLICA, YEŞİL, ŞEHİT MUSA KAPLAN, HALLAÇ-I MANSUR, MUSTAFA GEDİKOĞLU, ZÜMRÜT, SARAY, HÜKÜMET

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ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MENDERES, 104

10.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 560

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ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, ZİRVE, 1040, 1035, ETİMESGUT, 1017, 1039

11.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORDON 19, 540, İBRET, DURU, MİLLİ PARK KÜMESİ, ÇARIK 1, GAZİ EMİR, LOKMAN, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, ÇARIK 2, KARAGÖL, PAK, BOŞNAK, ŞEHİT İHSAN AKTAŞOĞLU, P.T.T.

11.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1666, 6116

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GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 106, 83/1, 105, 127

11.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA KÜME, 1540, KIRIM, GÖKÇEHÜYÜK

11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCAPINAR, KOCAIRMAK, SAPANCA GÖLÜ, ÖRENCİK

11.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUZ GÖLÜ, FIRAT, GEDİZ, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, ÇORUH, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, YEDİGÖLLER

11.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANYAS GÖLÜ, ÖRENCİK, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, ÇILDIR GÖLÜ

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12.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 832/2 TEK LOJMANLARI, ŞEHİT SELAMİ ATABEY

12.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PORSUK, TUNCA, SAPANCA GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, TUZ GÖLÜ

12.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EYMİR MAHALLESİ TOKİ, KÜÇÜK MENDERES OVASI, EĞİRDİR GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, TUZ GÖLÜ, FIRAT

12.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak VAN GÖLÜ, ÇORUH, EYMİR GÖLÜ, ÖRENCİK, 892, 897, 899, BEYŞEHİR GÖLÜ, YEDİGÖLLER, KIZILIRMAK

12.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜK MENDERES OVASI, FIRAT, GEDİZ

12.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

13.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI YASSIHÜYÜK, YUKARI SARIOBA, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, ÇEVİK, YUKARI SAZLAR, AŞAĞI SARIOBA, ORTA YASSIHÜYÜK, AŞAĞI SAZLAR, YENİKÖSELER MEVSİMLİK İŞÇİLER, KIRANHARMANI, CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ, SAZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER, ÇİFTLİKLER, YENİKÖSELER, KARACAAHMET

13.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1540, 79 CADDE(PAPATYA SİTESİ), 253, 221, 226, 215, YEŞİL DOSTLAR KOOP., 83/1, 276, 95, 11, 233, 80/1, 93, 63, 158, 84, 225, 227, 336, 81, LEYLA HANIM, KARAOĞLAN, 79, 222, 83, 61, 62, 35, OĞULBEY

13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME

13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, ALAHACILI, BÜYÜKKONAK, KARAİLYAS, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, OKUL ÖZYURT, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, 100.YIL, KÖPRÜ., AVDANLI, GİRİŞ, 1021/1-, TEPE ÜSTÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, YARALI, AŞAĞI TÜRKTACİRİ, ADATOPRAKPINAR, HACIMUSLU, BEŞKÖPRÜ, 1651, KARABENLİ, MERKEZ, YUKARI KOCAHACILI, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, KABAK, AŞAĞI KOCAHACILI, SABANCA, TEPE ALTI, SOĞULCA, KAVAK, ILICA

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1

11.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 30, 28, 91, ADNAN MENDERES

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1669, GÜL YAPRAĞI, GAZZE, 205, 203, KARDEŞLER 1, UYLAŞ, 202, 206, 207, 159, SÜLEYMANİYE, 204

11.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 217, 202, 215, 198, 159, 212, 213, 216, 203

11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DADAĞI, 1668, 1677, ROZET, RÜZGAR, SİNEM, SÖĞÜT YAPRAĞI, YAĞMUR, SEVAL, NEVŞEHİR, SEDA, ALEMLİ

11.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRÖZÜ, GÜL YAPRAĞI, ÇEŞTEPE, GAZZE, ÖNDAĞ, ÜÇBAŞ, YULGUN, ORHANİYE, SAHRAYICEDİT

11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKILTAŞ, CEPHE, ALTINPARK, BEBEK, ARILIK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ÇAĞDAŞ, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇAĞRI, KOVAN, ARAMA

11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12, 28, 1, 13., 90, 87, 101, 2., LEZGİ, YAKUT., GÜZELYURT BAĞLUM, 94, 32, 86, KÖY YOLU, KILIÇLAR KÜME, 20, MEVLANA, FATİH SULTAN MEHMET, 318, MEMLİK, YEŞİLYURT MAH, 6., 27, SİRKELİ YEŞİLOVA, SARIBEYLER, ÇALSEKİ

11.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DODURGA, ŞENUMAY SİTESİ, MELİS

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

13.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1740, 1669, 1788, 1831, 1783, 1778

13.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALEMLİ, SAĞLICAN, 1792, 1779, 1768, 1936, PELİT YAPRAĞI, 1686, 1637, 1669, 1777, 1670, ŞEHİT BAYRAM ULUER, SELİM, ŞEHİT HAKAN BAYRAK, 1775, ŞEHİT BAYRAM KAVCI, 1776, 1778, 1781

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMLİ

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, YAKUPABDAL

11.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA, BEKPINAR YOLU

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA, AĞCATAŞ YOLU, BEKPINAR YOLU

11.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 876, 553/3, NATOYOLU, 880, 565, 553, 877, 560, NEŞET ERTAŞ, 850, 874, 555

11.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKERLİ, CELAL BAYAR, 104, ZİRAAT, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ZİRAAT 1, SAĞLIK 4, MENDERES, ZİRAAT 2, ABDULKADİR KARACA, ABDULKADİR KARACA 1, GÜMÜŞPALA, TARIM, SAĞLIK.

12.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI, YEŞİL KUŞAK, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI YOLU, KARAPÜRÇEK, İSLAMİ İLİMLER KÜLLİYESİ, KAVAKLI YOLU., ORTAKÖY

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA, AĞCATAŞ YOLU, BEKPINAR YOLU

13.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA, BEKPINAR YOLU

13.11.2026 14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUTLU., ÇİM, 56, KARADENİZ., ÇİĞDEM 1, PAPATYA, AKIN, ÇİĞDEM 2, ÇINAR, ÇİĞDEM, ÜLKER_1, İSTİKLAL, MİMAR SİNAN.., MENEKŞE., BAŞÇAVUŞ, PAPATYA 1, BARBAROS, YAĞMUR, PAMUK, YUNUS EMRE, HAKİMLER, MİMAR SİNAN, NERGİZ, ÜLKER

13.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1779/3, KÖY İÇİ, KOZAYAĞI, AHMETADİL

NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, Ş. ERCAN ALTINOK, 303, YUNUS, 306, 301, 304, 302, FATİH

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, ALAHACILI, BÜYÜKKONAK, KARAİLYAS, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, OKUL ÖZYURT, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, 100.YIL, KÖPRÜ., AVDANLI, GİRİŞ, 1021/1-, TEPE ÜSTÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, YARALI, AŞAĞI TÜRKTACİRİ, ADATOPRAKPINAR, HACIMUSLU, BEŞKÖPRÜ, 1651, KARABENLİ, MERKEZ, YUKARI KOCAHACILI, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, KABAK, AŞAĞI KOCAHACILI, SABANCA, TEPE ALTI, SOĞULCA, KAVAK, ILICA

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, AKASYA, TÜRKOBASI

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERAT, CELAL BAYAR, BABAYAKUP, ATATÜRK.., İNÖNÜ., KAZIM KARABEKİR, SÜMBÜL, LİSE., MEHMET AKİF ERSOY., CENGİZ TOPEL., OBA.

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, YUKARI KOCAHACILI

12.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1

11.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ..

11.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORDON 19, 540, İBRET, DURU, MİLLİ PARK KÜMESİ, ÇARIK 1, GAZİ EMİR, LOKMAN, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, ÇARIK 2, KARAGÖL, PAK, BOŞNAK, ŞEHİT İHSAN AKTAŞOĞLU, P.T.T.

11.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MUSA KAPLAN, P.T.T., ERTUĞRUL GAZİ_1, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, VAKİT, ABDÜLHAMİTHAN, ÇARIK 2

11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKILTAŞ, CEPHE, ALTINPARK, BEBEK, ARILIK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ÇAĞDAŞ, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇAĞRI, KOVAN, ARAMA

11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12, 28, 1, 13., 90, 87, 101, 2., LEZGİ, YAKUT., GÜZELYURT BAĞLUM, 94, 32, 86, KÖY YOLU, KILIÇLAR KÜME, 20, MEVLANA, FATİH SULTAN MEHMET, 318, MEMLİK, YEŞİLYURT MAH, 6., 27, SİRKELİ YEŞİLOVA, SARIBEYLER, ÇALSEKİ

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

12.11.2026 13:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, ÇAYYOLU, EBU HANEFİ, MÜCADELE

13.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

13.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZGUN_1, TAVAS, SEDEF., YILDIZ.., GÜRGEN, ESENLER, CENGİZ TOPEL, YÜKSELEN, GAZEL, CENGAVER, KAFİLE, YILDIZ, KESEN, BAHAR, SAĞLAM

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MELİH GÖKÇEK, 58.

11.11.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 68, AHİ MESUD, SÜVARİ, SARP, HÜRRİYET., 69, SARNIÇ, 64, SERA, SOYSAL, MİMAR SİNAN

11.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, ALAHACILI, BÜYÜKKONAK, KARAİLYAS, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, OKUL ÖZYURT, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, 100.YIL, KÖPRÜ., AVDANLI, GİRİŞ, 1021/1-, TEPE ÜSTÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, YARALI, AŞAĞI TÜRKTACİRİ, ADATOPRAKPINAR, HACIMUSLU, BEŞKÖPRÜ, 1651, KARABENLİ, MERKEZ, YUKARI KOCAHACILI, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, KABAK, AŞAĞI KOCAHACILI, SABANCA, TEPE ALTI, SOĞULCA, KAVAK, ILICA

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, AKASYA, TÜRKOBASI

11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERAT, CELAL BAYAR, BABAYAKUP, ATATÜRK.., İNÖNÜ., KAZIM KARABEKİR, SÜMBÜL, LİSE., MEHMET AKİF ERSOY., CENGİZ TOPEL., OBA.

12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398, ALİ SEMERKANDİ, 4413, ADA, ÇİÇEKTEPE

12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

13.11.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZÜBEYDE HANIM

13.11.2026 12:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALCI MAHALLESİ, 2106, 2105, 2107, 2104, ZÜBEYDE HANIM, 2099

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

11.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇINAR DİBİ, FATİH SULTAN MEHMET, ÇALDIRAN., İSTİKLAL, 120

Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)

11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN, HACI KOCA, LALE, BOZKUŞ, 2112/1, ÇIRDAK, MERKEZ, ZİYAGÖKALP, KALE, SADIK EFENDİ, KALEKAPISI, YAYLA YOLU, ASLANLI, SİVRİBEY, MEZARLIK, SİVRİ BEY, BAYIR, YEŞİL, KIZILCA, YILDIRIM BEYAZIT, ATATÜRK, ARAÇDERESİ, AĞILÖZÜ, CAMİ, YAKA, CAMİİ, GÖLLÜCE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, RIHTIM, YARAĞZI, ALAYÜREK, ESKİAHIR, LÜLLÜK, YEŞİLÖREN, SUMUCAK, BEREKET

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