Ankara elektrik kesintisi 11-12-13 Kasım Başkent EDAŞ (Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan...)
Ankara elektrik kesintisi 11, 12 ve 13 Kasım 2026 programı Başkent EDAŞ tarafından duyuruldu. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Altındağ ve Pursaklar başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek cadde ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.
Ankara'da 11, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin listesi belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan çalışma programına göre il genelinde şebeke iyileştirme faaliyetleri nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve diğer ilçelerde kesintiden etkilenecek bölgeler ile çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri açıklandı. İşte Başkent EDAŞ 11, 12 ve 13 Kasım Ankara planlı elektrik kesintisi programı...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13 KASIM
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1
11.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, FISKİYE, HORASAN, YENİ FOÇA, BAĞLAR, GÖLGELİ, HÜLYA
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1
11.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, FISKİYE, HORASAN, YENİ FOÇA, BAĞLAR, GÖLGELİ, HÜLYA
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEHLİVAN, AYAŞ ANKARA, ORTABEREKET, BAŞBEREKET
11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKŞEMSEDDİN, SALİHLER
13.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PERİLİ, BEYPAZARI, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU
13.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, A KÜMESİ AKKAYA, SEMERCİ, OĞUZ, OĞUZ KAAN, BARBAROS, SORGUN-, ATATÜRK..
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHAMZALI
11.11.2026 09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYNAM, SERHAT EVLERİ
11.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2670, TEKYAPI_SİLİNECEK, 2721, 2644, 2643, TURGUT ÖZAL, 2665, KIZILCAŞAR, 2669, 2640, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2645, HÜRRİYET, 2666, BAĞLAR
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM
11.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN
13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME
13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYVAŞIK, REŞİDE TORUN, KUMSÜREN SAĞ
12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜRSÖĞÜT
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY
12.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
13.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1986, 1979, 1978, 2072, 1966, 1980, 1983, 1977
11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, YAKUPABDAL
11.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2673
10.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABİDİN DAVER, AHMET RASİM
11.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DODURGA, ŞENUMAY SİTESİ, MELİS
12.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3276, SAZYOLU, GÜLÜMSER, MASUMLAR, NERGİS, NOKTA, TAŞPLAK, ATEŞTUTAN, BARBAROS, HATIRLI, FIRAT, ÖZLEYEN, IŞIKLAR, MERAKLI, DANSEDEN, SANATKARLAR, SIRVERMEZ, NİHAVENT, BESTECİ
12.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 604/4, 567, 555, 561, 564, 555 CAD., 559, 560, 558, 557, 554
12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563, 566
13.11.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 862, 859, 860, 856, 852, 861, 869, MEVLANA, 857, 853, 854, 850, 845, 858, AHMET YESEVİ
13.11.2026 14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 822, 820, 821, 824, 829, 826, 823, AHMET YESEVİ
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRIS, YAVUZ, EGE, MUSTAFA GEDİKOĞLU, SELİMİYE, LOKMAN, HUZUR_2, DURU, MÜFTÜ AYAZ, MUTLU, P.T.T., OSMANGAZİ, İZZET KORMAN, HÜKÜMET(1.KISIM), AKSU, ATATÜRK, TOLGA, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, PARK, HÜKÜMET, GÜNEŞ, KARANFİL, MEHMET AKİF ERSOY., ŞAMDAN
11.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 11, KORDON 5, HÜKÜMET, ZEMBİL, İBRET, DURU, MİLLİ PARK KÜMESİ, 1.1, 2, 3_1, 5, KORDON 2, ATATÜRK, PARK, 4, KORDON 1, BOŞNAK, KARANFİL, P.T.T., MURAT
11.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORDON 19, 540, İBRET, DURU, MİLLİ PARK KÜMESİ, ÇARIK 1, GAZİ EMİR, LOKMAN, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, ÇARIK 2, KARAGÖL, PAK, BOŞNAK, ŞEHİT İHSAN AKTAŞOĞLU, P.T.T.
12.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FUNDA, ÇELİK 1, SULTAN AHMET, BETÜL, ÇELİK, EMRE_1, ERKAN, GÜVEN, KARAGÖL, BARAJ, ULUBATLI, AKIN, ÇALIŞKAN
12.11.2026 13:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, ÇAYYOLU, EBU HANEFİ, MÜCADELE
13.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
Bakım Çalışması
13.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, A KÜMESİ AKKAYA, SEMERCİ, OĞUZ, OĞUZ KAAN, BARBAROS, SORGUN-, ATATÜRK..
13.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDÜLHAMİTHAN, P.T.T., ŞEYH ŞAMİL, SEMA, ZEYBEK, AHİ, SÜMBÜL, MERMER, CAN, NARİN, HÜKÜMET, REŞADİYE
13.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ATATÜRK, ZEYBEK, OKUL, GAZİ EMİR, ŞEHİT YARBAY AHMET ÖZTÜRK, GÜNEŞ, ÇALI 1, ŞEHİT KAZIM KARASÜLEYMANOĞLU, İZZET KORMAN, MESUT, HÜKÜMET(2.KISIM), ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, REŞADİYE, HÜKÜMET(1.KISIM), ZÜMRÜT 2, SELİMİYE, TEFEKKÜR, SÜMBÜL, CAN, ÇAMLICA, YEŞİL, ŞEHİT MUSA KAPLAN, HALLAÇ-I MANSUR, MUSTAFA GEDİKOĞLU, ZÜMRÜT, SARAY, HÜKÜMET
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MENDERES, 104
10.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 560
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, ZİRVE, 1040, 1035, ETİMESGUT, 1017, 1039
11.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORDON 19, 540, İBRET, DURU, MİLLİ PARK KÜMESİ, ÇARIK 1, GAZİ EMİR, LOKMAN, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, ÇARIK 2, KARAGÖL, PAK, BOŞNAK, ŞEHİT İHSAN AKTAŞOĞLU, P.T.T.
11.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1666, 6116
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 106, 83/1, 105, 127
11.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA KÜME, 1540, KIRIM, GÖKÇEHÜYÜK
11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCAPINAR, KOCAIRMAK, SAPANCA GÖLÜ, ÖRENCİK
11.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUZ GÖLÜ, FIRAT, GEDİZ, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, ÇORUH, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, YEDİGÖLLER
11.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANYAS GÖLÜ, ÖRENCİK, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, ÇILDIR GÖLÜ
12.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 832/2 TEK LOJMANLARI, ŞEHİT SELAMİ ATABEY
12.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PORSUK, TUNCA, SAPANCA GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, TUZ GÖLÜ
12.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EYMİR MAHALLESİ TOKİ, KÜÇÜK MENDERES OVASI, EĞİRDİR GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, TUZ GÖLÜ, FIRAT
12.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak VAN GÖLÜ, ÇORUH, EYMİR GÖLÜ, ÖRENCİK, 892, 897, 899, BEYŞEHİR GÖLÜ, YEDİGÖLLER, KIZILIRMAK
12.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜK MENDERES OVASI, FIRAT, GEDİZ
12.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYAPANÇARŞAK, DAĞ EVLERİ, SEVKUR, AKÖRENÇARŞAK, EMİRLER, ÇİMŞİT, EMİRLER 1
13.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI YASSIHÜYÜK, YUKARI SARIOBA, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, ÇEVİK, YUKARI SAZLAR, AŞAĞI SARIOBA, ORTA YASSIHÜYÜK, AŞAĞI SAZLAR, YENİKÖSELER MEVSİMLİK İŞÇİLER, KIRANHARMANI, CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ, SAZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER, ÇİFTLİKLER, YENİKÖSELER, KARACAAHMET
13.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1540, 79 CADDE(PAPATYA SİTESİ), 253, 221, 226, 215, YEŞİL DOSTLAR KOOP., 83/1, 276, 95, 11, 233, 80/1, 93, 63, 158, 84, 225, 227, 336, 81, LEYLA HANIM, KARAOĞLAN, 79, 222, 83, 61, 62, 35, OĞULBEY
13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME
13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, ALAHACILI, BÜYÜKKONAK, KARAİLYAS, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, OKUL ÖZYURT, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, 100.YIL, KÖPRÜ., AVDANLI, GİRİŞ, 1021/1-, TEPE ÜSTÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, YARALI, AŞAĞI TÜRKTACİRİ, ADATOPRAKPINAR, HACIMUSLU, BEŞKÖPRÜ, 1651, KARABENLİ, MERKEZ, YUKARI KOCAHACILI, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, KABAK, AŞAĞI KOCAHACILI, SABANCA, TEPE ALTI, SOĞULCA, KAVAK, ILICA
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1
11.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 30, 28, 91, ADNAN MENDERES
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1669, GÜL YAPRAĞI, GAZZE, 205, 203, KARDEŞLER 1, UYLAŞ, 202, 206, 207, 159, SÜLEYMANİYE, 204
11.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 217, 202, 215, 198, 159, 212, 213, 216, 203
11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DADAĞI, 1668, 1677, ROZET, RÜZGAR, SİNEM, SÖĞÜT YAPRAĞI, YAĞMUR, SEVAL, NEVŞEHİR, SEDA, ALEMLİ
11.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRÖZÜ, GÜL YAPRAĞI, ÇEŞTEPE, GAZZE, ÖNDAĞ, ÜÇBAŞ, YULGUN, ORHANİYE, SAHRAYICEDİT
11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKILTAŞ, CEPHE, ALTINPARK, BEBEK, ARILIK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ÇAĞDAŞ, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇAĞRI, KOVAN, ARAMA
11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12, 28, 1, 13., 90, 87, 101, 2., LEZGİ, YAKUT., GÜZELYURT BAĞLUM, 94, 32, 86, KÖY YOLU, KILIÇLAR KÜME, 20, MEVLANA, FATİH SULTAN MEHMET, 318, MEMLİK, YEŞİLYURT MAH, 6., 27, SİRKELİ YEŞİLOVA, SARIBEYLER, ÇALSEKİ
11.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DODURGA, ŞENUMAY SİTESİ, MELİS
13.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1740, 1669, 1788, 1831, 1783, 1778
13.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALEMLİ, SAĞLICAN, 1792, 1779, 1768, 1936, PELİT YAPRAĞI, 1686, 1637, 1669, 1777, 1670, ŞEHİT BAYRAM ULUER, SELİM, ŞEHİT HAKAN BAYRAK, 1775, ŞEHİT BAYRAM KAVCI, 1776, 1778, 1781
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMLİ
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, YAKUPABDAL
11.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA, BEKPINAR YOLU
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA, AĞCATAŞ YOLU, BEKPINAR YOLU
11.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 876, 553/3, NATOYOLU, 880, 565, 553, 877, 560, NEŞET ERTAŞ, 850, 874, 555
11.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKERLİ, CELAL BAYAR, 104, ZİRAAT, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ZİRAAT 1, SAĞLIK 4, MENDERES, ZİRAAT 2, ABDULKADİR KARACA, ABDULKADİR KARACA 1, GÜMÜŞPALA, TARIM, SAĞLIK.
12.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI, YEŞİL KUŞAK, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI YOLU, KARAPÜRÇEK, İSLAMİ İLİMLER KÜLLİYESİ, KAVAKLI YOLU., ORTAKÖY
13.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA, AĞCATAŞ YOLU, BEKPINAR YOLU
13.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA, BEKPINAR YOLU
13.11.2026 14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUTLU., ÇİM, 56, KARADENİZ., ÇİĞDEM 1, PAPATYA, AKIN, ÇİĞDEM 2, ÇINAR, ÇİĞDEM, ÜLKER_1, İSTİKLAL, MİMAR SİNAN.., MENEKŞE., BAŞÇAVUŞ, PAPATYA 1, BARBAROS, YAĞMUR, PAMUK, YUNUS EMRE, HAKİMLER, MİMAR SİNAN, NERGİZ, ÜLKER
13.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1779/3, KÖY İÇİ, KOZAYAĞI, AHMETADİL
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, Ş. ERCAN ALTINOK, 303, YUNUS, 306, 301, 304, 302, FATİH
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, ALAHACILI, BÜYÜKKONAK, KARAİLYAS, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, OKUL ÖZYURT, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, 100.YIL, KÖPRÜ., AVDANLI, GİRİŞ, 1021/1-, TEPE ÜSTÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, YARALI, AŞAĞI TÜRKTACİRİ, ADATOPRAKPINAR, HACIMUSLU, BEŞKÖPRÜ, 1651, KARABENLİ, MERKEZ, YUKARI KOCAHACILI, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, KABAK, AŞAĞI KOCAHACILI, SABANCA, TEPE ALTI, SOĞULCA, KAVAK, ILICA
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, AKASYA, TÜRKOBASI
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERAT, CELAL BAYAR, BABAYAKUP, ATATÜRK.., İNÖNÜ., KAZIM KARABEKİR, SÜMBÜL, LİSE., MEHMET AKİF ERSOY., CENGİZ TOPEL., OBA.
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, YUKARI KOCAHACILI
12.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1
11.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ..
11.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORDON 19, 540, İBRET, DURU, MİLLİ PARK KÜMESİ, ÇARIK 1, GAZİ EMİR, LOKMAN, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, ÇARIK 2, KARAGÖL, PAK, BOŞNAK, ŞEHİT İHSAN AKTAŞOĞLU, P.T.T.
11.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MUSA KAPLAN, P.T.T., ERTUĞRUL GAZİ_1, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, VAKİT, ABDÜLHAMİTHAN, ÇARIK 2
11.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKILTAŞ, CEPHE, ALTINPARK, BEBEK, ARILIK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ÇAĞDAŞ, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ, ÇAĞRI, KOVAN, ARAMA
11.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12, 28, 1, 13., 90, 87, 101, 2., LEZGİ, YAKUT., GÜZELYURT BAĞLUM, 94, 32, 86, KÖY YOLU, KILIÇLAR KÜME, 20, MEVLANA, FATİH SULTAN MEHMET, 318, MEMLİK, YEŞİLYURT MAH, 6., 27, SİRKELİ YEŞİLOVA, SARIBEYLER, ÇALSEKİ
12.11.2026 13:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, ÇAYYOLU, EBU HANEFİ, MÜCADELE
13.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
13.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZGUN_1, TAVAS, SEDEF., YILDIZ.., GÜRGEN, ESENLER, CENGİZ TOPEL, YÜKSELEN, GAZEL, CENGAVER, KAFİLE, YILDIZ, KESEN, BAHAR, SAĞLAM
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MELİH GÖKÇEK, 58.
11.11.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 68, AHİ MESUD, SÜVARİ, SARP, HÜRRİYET., 69, SARNIÇ, 64, SERA, SOYSAL, MİMAR SİNAN
11.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, ALAHACILI, BÜYÜKKONAK, KARAİLYAS, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, OKUL ÖZYURT, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, 100.YIL, KÖPRÜ., AVDANLI, GİRİŞ, 1021/1-, TEPE ÜSTÜ, AŞAĞI TOYDEMİR, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, YARALI, AŞAĞI TÜRKTACİRİ, ADATOPRAKPINAR, HACIMUSLU, BEŞKÖPRÜ, 1651, KARABENLİ, MERKEZ, YUKARI KOCAHACILI, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, KABAK, AŞAĞI KOCAHACILI, SABANCA, TEPE ALTI, SOĞULCA, KAVAK, ILICA
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, AKASYA, TÜRKOBASI
11.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERAT, CELAL BAYAR, BABAYAKUP, ATATÜRK.., İNÖNÜ., KAZIM KARABEKİR, SÜMBÜL, LİSE., MEHMET AKİF ERSOY., CENGİZ TOPEL., OBA.
12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398, ALİ SEMERKANDİ, 4413, ADA, ÇİÇEKTEPE
12.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY
13.11.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZÜBEYDE HANIM
13.11.2026 12:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALCI MAHALLESİ, 2106, 2105, 2107, 2104, ZÜBEYDE HANIM, 2099
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇINAR DİBİ, FATİH SULTAN MEHMET, ÇALDIRAN., İSTİKLAL, 120
11.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN, HACI KOCA, LALE, BOZKUŞ, 2112/1, ÇIRDAK, MERKEZ, ZİYAGÖKALP, KALE, SADIK EFENDİ, KALEKAPISI, YAYLA YOLU, ASLANLI, SİVRİBEY, MEZARLIK, SİVRİ BEY, BAYIR, YEŞİL, KIZILCA, YILDIRIM BEYAZIT, ATATÜRK, ARAÇDERESİ, AĞILÖZÜ, CAMİ, YAKA, CAMİİ, GÖLLÜCE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, RIHTIM, YARAĞZI, ALAYÜREK, ESKİAHIR, LÜLLÜK, YEŞİLÖREN, SUMUCAK, BEREKET