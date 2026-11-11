Basra Körfezi'nden rafine petrol ürünleri sevkiyatı ekimde günlük 3 milyon varile ulaştı. Mayıstaki dip seviyenin ilk defa 3 katına çıkan bu hacim, Hürmüz Boğazı'nda 6 ay sonra toparlanma sinyalini verdi. Küresel motorin arzında rahatlama ve fiyatlarda düşüş beklentisi de güçlendi. 11 Kasım itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 95,21 TL’den satılıyor. Kasımın ilk haftasında litre fiyatı 100 TL’nin üzerine çıkmıştı.

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Orta Doğu’daki çatışmalarla birlikte küresel enerji ticaretinde sadece petrol değil dizel gibi petrol ürünleri sevkiyatında da ciddi problemler yaşanıyor. Bölgeden gelen son veriler ise özellikle dizel ürün için umut veren bir tabloya işaret etti.

Gemi takip ve analiz şirketi Vortexa'nın verilerine göre, Basra Körfezi'nden yüklenen rafine ürün miktarı ekim ayında günlük yaklaşık 3 milyon varile ulaştı. Bu rakam, mayıs ayında görülen 1 milyon varillik dip seviyenin yaklaşık 3 katına işaret etti. Söz konusu gelişme, küresel motorin piyasasında arz sıkışıklığının hafifleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Hürmüz’de 6 ay sonra bir ilk! Motorin fiyatı için iyi haber…

SAVAŞ ÖNCESİNİN YARISINDA

Basra Körfezi'nden yapılan sevkiyatlarda dizelin yanı sıra petrokimya hammaddesi nafta ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) da bulunuyor. Ekim ayındaki günlük 3 milyon varillik yükleme hacmi, 6 ay önceki dip seviyeye göre belirgin bir toparlanma gösterse de savaş öncesindeki miktarın yaklaşık yarısında kalmaya devam etti. Uzmanlar, bu sebeple enerji ticaretinde henüz tam normalleşme sağlamadığı uyarısında bulunuyor.

MOTORİN PİYASASINA ETKİSİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Savaş nedeniyle tanker trafiğinin aksaması, özellikle dizel gibi rafine ürünlerin uluslararası piyasalara ulaşmasını zorlaştırdı.

Uzmanlar “Sevkiyatların yeniden artması, Avrupa ve Asya başta olmak üzere motorin tedarikinde yaşanan sıkışıklığın hafiflemesine katkı sağlayabilir. Arzın güçlenmesi, uluslararası dizel fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Hürmüz’de 6 ay sonra bir ilk! Motorin fiyatı için iyi haber…

AKARYAKIT FİYATLARI

Hürmüz'den gelen toparlanma sinyalinin motorin fiyatları açısından olumlu olmakla birlikte, muhtemel indirimin boyutunun ve zamanlamasının, döviz kuru ve rafineri marjları şartlarına bağlı olacağı ifade ediliyor.

11 Kasım itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyat 95,21 TL’den satılıyor. Kasımın ilk haftasında litre fiyatı 100 TL’nin üzerine çıkmıştı.

Öte yandan küresel piyasalarda petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 92,50 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Diplomasi umutlarıyla birlikte Brent fiyatında geçen haftaki yüzde 16’lık düşüşün ardından, bu hafta da yüzde 5’i aşan gerileme dikkat çekiyor.

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