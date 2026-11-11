Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde farklı meslek gruplarında personel istihdamı sağlanacak. Adayların yayımlanan ilanlarda belirtilen yaş, eğitim, yabancı dil, sağlık ve mesleki deneyim kriterlerini karşılaması gerekiyor. İşte 2026 MİT personel alımı süreciyle ilgili paylaşılan detaylar...

Kaydet a- | +A

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), farklı meslek gruplarında görev almak isteyen adaylar için resmî kariyer sayfasında çeşitli pozisyonlara yönelik ilanlar yayımladı. İstihbarat uzmanından mühendise, dil uzmanından koruma ve emniyet memuruna kadar çeşitli pozisyonlar için başvuru koşulları paylaşıldı.

MİT HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIYOR?

Milli İstihbarat Teşkilatının resmî kariyer sayfasında farklı uzmanlık alanlarına yönelik meslek grupları yer alıyor. Kariyer ekranında şu pozisyonlar bulunuyor:

- İstihbarat Uzmanı

- Mühendis

- Dil Uzmanı

- Koruma ve Emniyet Memuru

- Tekniker

- İHA Sistemleri Pilotu

- Havacılık Teknisyeni

- Doktor

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MİT bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini Milli İstihbarat Teşkilatının resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

MİT personel alımı ilanları paylaştı! Hangi branşlarda alım yapılacak?

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli İstihbarat Teşkilatında görev almak isteyen adayların karşılaması gereken şartlar, başvurulacak pozisyona göre farklılık gösteriyor.

İSTİHBARAT UZMANI

İstihbarat uzmanı olarak başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)

Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT’nin YDS puan eş değerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir.)



Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmakç.

MÜHENDİS

Mühendis olarak başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



34 yaşını doldurmamış olmak



Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)



Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da 60 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT’nin YDS puan eş değerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir).

KORUMA VE EMNİYET MEMURU

Koruma ve emniyet memuru olarak başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için;

Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)

Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak

En az 1,75 metre boya ve 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak (BKİ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır.)

Kadın adaylar için;

29 yaşını doldurmamış olmak

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)

En az 1,63 metre boya ve 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak (BKİ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır.)

Tercihen savunma sporlarından herhangi biriyle aktif olarak ilgilenmiş olmak ve ilgili federasyona kayıtlı bulunmak

TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYIN

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala