Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları açıklandı. Müdürlük resmi adresinden yaptığı açıklamayla 2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmelerinin tamamlandığını duyurdu. Peki, VGM burs başvuru sonuç sorgulama nereden, nasıl yapılır?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik burs başvurularının değerlendirme işlemlerini tamamladı. Başvuruda bulunan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarını online sistem üzerinden öğrenebilecek. Ortaokul ve lise öğrencileri burs sonuçlarını 11 Kasım 2026 tarihi itibariyle sorgulayabilirken, üniversite öğrencileri için değerlendirme süreci KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı "Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 Öğretim Yılı Ortaöğretim Bursu Başvuru Sonucu" ekranı üzerinden burs sonucu sorgulanabiliyor. Öğrenciler T.C no, isim -soyisim, doğum tarihi ve baba adınu sisteme girerek burs başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor.



VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı (Ortaöğrenim burs başvuru sonucu sorgulama)

VGM BURS ÜCRETLERİ

VGM tarafından yeni eğitim öğretim yılı için belirlenen aylık burs ve eğitim yardımı tutarları da açıklandı.

Buna göre 2026-2027 eğitim yılında:

İlköğretim ve ortaöğretim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

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