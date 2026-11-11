Çankaya Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz akşam yemeği desteği sunduğu Gençlik Sofrası uygulaması başladı. Uygulama kapsamında, hafta içi her gün iki ayrı noktada kurulan sofralar, üniversite öğrencilerini bir araya getiriyor. Peki, "Gençlik Sofrası" nerelerde, saat kaçta kurulacak?

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Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, ücretsiz akşam yemeği hizmeti sunan Gençlik Sofrası’nı yeniden kurdu. Uygulama kapsamında öğrenciler, hafta içi her gün iki ayrı noktada kurulan sofralarda ücretsiz akşam yemeği yiyebiliyor. Hafta içi her gün iki farklı adreste kurulan sofralar, öğrencilerin beslenme ihtiyacına katkı sağlıyor.

Gençlik Sofrası uygulaması yeniden başladı! (Gençlik Sofrası adresleri ve saatleri)

İKİ AYRI NOKTADA ÜCRETSİZ YEMEK

Gençlik Sofrası, hafta içi her gün 17.30-19.00 saatleri arasında iki ayrı noktada hizmet veriyor. Uygulama kapsamında yemek ikramı yapılan adresler şöyle:

Çankaya Belediye Başkanlığı: Ziya Gökalp Caddesi No:11, Kat:3

100. Yıl Çankaya Evi: İşçi Blokları Mahallesi, 1534. Cadde No:3/1

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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