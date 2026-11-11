A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101'de bu hafta neler var?

A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Aldın Aldın fırsatları kapsamında televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, ev tekstili, mutfak gereçleri ve oyuncak çeşitleri satışa sunulacak. Elektrikli araçlardan çok amaçlı dolaplara, battaniye takımlarından mutfak ürünlerine kadar pek çok seçenek yeni katalogda yer alıyor. A101 12 Kasım Perşembe kataloğundaki ürünler ve fiyatları merak ediliyor.

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A101'in 12 Kasım Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu haftanın Aldın Aldın kataloğunda 70 inç akıllı televizyon, çamaşır ve kurutma makineleri, elektrikli motosiklet, telsiz seti, çok amaçlı dolap, çalışma koltuğu, battaniye takımı ve kızartma tenceresi gibi farklı kategorilerden ürünler bulunuyor. İşte A101 12 Kasım 2026 aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyatları...

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 12 KASIM 2026 KATALOĞU

70 inç Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL

55 inç 4K UHD webOS Smart QLED TV: 21.999 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

40 inç frameless FHD QLED TV: 11.499 TL

32 inç HD Ready LED TV: 8.499 TL

Bluetooth kulaklık: 749 TL

Bluetooth kulak içi kulaklık: 449 TL

Akım korumalı 6'lı uzatma kablosu: 559 TL

3 akıllı saat: 1.299 TL

Bluetooth klavye ve mouse seti: 439 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Buzdolabı 471 L: 31.999 TL

Kurutma makinesi 10 kg: 19.499 TL

Çamaşır makinesi 11 kg: 21.999 TL

Çamaşır makinesi 9 kg: 28.599 TL

Bulaşık makinesi 4 programlı: 15.999 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Elektrikli çay makinesi: 1.399 TL

Multi blender seti: 2.499 TL

Türk kahvesi makinesi: 1.499 TL

Şarjlı su pompası: 199,50 TL

Saç kurutma makinesi: 999 TL

2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi: 1.999 TL

Şarjlı dik süpürge: 4.999 TL

Şarjlı düz süpürge: 359 TL

Saç düzleştirici: 599 TL

Aroma difüzör: 529 TL

Dijital baskül: 399 TL

Şarjlı tiftik temizleyici: 399 TL

Vakumlu masaj aleti: 1.299 TL

Dikey elektrikli süpürge: 1.399 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Üç tekerlekli elektrikli moped: 94.990 TL

Üç tekerlekli elektrikli moped: 84.990 TL

4 tekerlekli elektrikli araç: 129.990 TL

Elektrikli motosiklet: 69.990 TL

İki tekerlekli elektrikli moped: 32.990 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Yuvarlak saklama kabı 4'lü: 75 TL

Kare saklama kabı 4'lü: 75 TL

Dikdörtgen saklama kabı 2'li: 75 TL

Vakumlu saklama kabı 2'li: 75 TL

Saklama kabı 600 ml: 75 TL

Yuvarlak saklama kabı: 75 TL

Kızartma tenceresi: 489 TL

Kapaklı metal saklama kabı seti: 679 TL

Metal sütlük tava: 369 TL

Silikon hazırlık seti 3'lü: 149,50 TL

Tutmalı çelik termos bardak: 499 TL

Döküm kek kalıbı çeşitleri: 399 TL

Çift taraflı kesme tahtası: 1.899 TL

Ayaklı kahve yanı bardak 2'li: 229 TL

Çift cidarlı kase: 129,50 TL

Çift cidarlı kase: 169,50 TL

Süt kupası: 499 TL

Figürlü seramik kupa çeşitleri: 189,50 TL

Çift hazneli matara: 289 TL

Kulplu pipetli plastik mug: 249 TL

Ayaklı kase 2'li: 349 TL

İncelemeli seramik kupa: 99,50 TL

4 parça matça yapma seti: 849 TL

Desenli cam tepsi: 299 TL

Tulip çay bardağı: 189,50 TL

Kelebek detaylı cam lokumluk: 149,50 TL

Renkli kavanoz: 99,50 TL

Ayaklı cam kase: 99,50 TL

Bölmeli kaplamalı hamur tabağı: 29,50 TL

Poşet klipsi 12'li: 49,50 TL

Meyve bıçağı 3'lü: 119,50 TL

Saklama kabı seti 2'li: 129,50 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Hareketli dinozor figürleri: 799 TL

Uzaktan kumandalı oyuncak akrobat araba: 749 TL

Blok kaydıraklı oyuncak seti: 389 TL

Oyuncak itfaiye ve polis merkezi: 269 TL

Oyuncak helikopter: 159,50 TL

Pelüş oyuncak çeşitleri: 179 TL

Mini figürler: 79,50 TL

Canavar kamyon araçlar: 299 TL

Oyun halısı: 349 TL

Sesli oyuncak top: 249 TL

Oyuncak hamburger ve pizza seti: 179,50 TL

Pelüş kuklalar: 269 TL

Oyuncak doktor seti: 159,50 TL

Oyuncak tren seti: 349 TL

Lisanslı puzzle: 109,50 TL

Boyama kitabı: 50 TL

Oyuncak projeksiyon el feneri: 79,50 TL

Kart oyunu: 129 TL

Bebek oyuncak: 289 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Çelik kupa seti 4'lü: 699 TL

Asılabilir büyük boy lamba: 299 TL

Telsiz seti 2'li: 1.299 TL

Çok fonksiyonlu kamp baltası: 429 TL

Profesyonel dürbün: 1.499 TL

Halat 15 m: 369 TL

Katlanır ahşap desenli masa: 749 TL

Katlanabilir eşya taşıma kutusu: 1.699 TL

Katlanabilir portatif tuvalet: 849 TL

Uyku tulumu: 849 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Erkek polar ceket: 549 TL

Kadın polar ceket: 549 TL

Battaniye takımı 3'lü: 1.499 TL

Pötikare masa örtüsü: 179,50 TL

Bordürlü soft yüz havlusu: 109,50 TL

Pamuklu pike kurulan bezi 2'li: 89,50 TL

Anne bebek keçe organizer: 89,50 TL

Kadın havuz taban süet terlik: 299 TL

Mıknatıslı ayakkabı çekeceği: 79,50 TL

Kadın kalpli süet pijama takımı: 399 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

2 kapaklı erzak ve kiler dolabı: 5.999 TL

Fileli kolçaklı çalışma koltuğu: 1.999 TL

4 katlı portatif çok amaçlı dolap: 1.499 TL

Kovalı tuvalet kağıtlık: 389 TL

Kalorifer kurutmalık: 199,50 TL

Çok amaçlı saklama kutusu 27 L: 249 TL

Dönebilen raflı organizer: 249 TL

Ev kumbara: 229 TL

3 çekmeceli organizer: 149,50 TL

Kapaklı hasır organizer: 299 TL

Ahşap saplı kristal organizer: 99,50 TL

Büyük makyaj organizeri: 199,50 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Yaş kedi maması 85 g: 23,50 TL

Kedi ödül maması 4x85 g: 78,50 TL

Kedi yaş maması 85 g: 22,95 TL

Kuru kedi maması 1 kg: 95 TL

Kedi maması 1,4 kg: 329,50 TL

Yavru kedi maması 300 g: 79,50 TL

Kedi maması 4x85 g: 67,50 TL

Yetişkin kedi maması 4x85 g: 71,50 TL

Kedi maması 85 g: 21,95 TL

Kedi tasması: 69,50 TL

Kedi oltalı oyuncak: 109,50 TL

Kedi tırmalama aparatı: 99,50 TL

Plastik kemik köpek oyuncağı: 79,50 TL

İnteraktif evcil hayvan oyuncağı: 649 TL

Şarjlı hareketli top oyuncak: 229 TL

Akıllı dönen top oyuncak: 279 TL

Fare şekilli evcil hayvan oyuncağı: 69,50 TL

Kedi top oyuncağı: 299 TL

Şarjlı otomatik evcil hayvan oyuncağı: 219 TL

Şarjlı lazer evcil hayvan oyuncağı: 499 TL

A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101de bu hafta neler var?

Tablet çikolata 100 g: 149,50 TL

Sütlü fındıklı çikolata 3'lü 37,5 g: 54 TL

Cevizli beyaz çikolata 40 g: 41,50 TL

Bisküvi 4x175 g: 75 TL

Sütlü brownie kek 45 g: 17,75 TL

Gofret 4'lü 40 g: 19,50 TL

Kremalı bisküvi 176 g: 49,50 TL

Kayısılı bisküvi 125 g: 99 TL

Orman meyveli grissini 52 g: 20 TL

Rulo pasta 235 g: 65 TL

Duble çikolatalı kek 55 g: 14 TL

Çikolatalı marshmallow bisküvi 22 g: 9,75 TL

Sürpriz oyuncaklı yumurta: 39,50 TL

Marshmallow şeker 128 g: 45 TL

Çikolata kaplı gofret 40 g: 15 TL

Antep fıstıklı çikolata 80 g: 79,50 TL

Antep fıstıklı pişmaniye 220 g: 79,50 TL

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