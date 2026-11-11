A101 aktüel ürünler 12 Kasım kataloğu satışa çıkıyor! A101'de bu hafta neler var?
A101 12 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Aldın Aldın fırsatları kapsamında televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, ev tekstili, mutfak gereçleri ve oyuncak çeşitleri satışa sunulacak. Elektrikli araçlardan çok amaçlı dolaplara, battaniye takımlarından mutfak ürünlerine kadar pek çok seçenek yeni katalogda yer alıyor. A101 12 Kasım Perşembe kataloğundaki ürünler ve fiyatları merak ediliyor.
A101'in 12 Kasım Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu haftanın Aldın Aldın kataloğunda 70 inç akıllı televizyon, çamaşır ve kurutma makineleri, elektrikli motosiklet, telsiz seti, çok amaçlı dolap, çalışma koltuğu, battaniye takımı ve kızartma tenceresi gibi farklı kategorilerden ürünler bulunuyor. İşte A101 12 Kasım 2026 aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyatları...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 12 KASIM 2026 KATALOĞU
70 inç Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL
55 inç 4K UHD webOS Smart QLED TV: 21.999 TL
40 inç frameless FHD QLED TV: 11.499 TL
32 inç HD Ready LED TV: 8.499 TL
Bluetooth kulaklık: 749 TL
Bluetooth kulak içi kulaklık: 449 TL
Akım korumalı 6'lı uzatma kablosu: 559 TL
3 akıllı saat: 1.299 TL
Bluetooth klavye ve mouse seti: 439 TL
Buzdolabı 471 L: 31.999 TL
Kurutma makinesi 10 kg: 19.499 TL
Çamaşır makinesi 11 kg: 21.999 TL
Çamaşır makinesi 9 kg: 28.599 TL
Bulaşık makinesi 4 programlı: 15.999 TL
Elektrikli çay makinesi: 1.399 TL
Multi blender seti: 2.499 TL
Türk kahvesi makinesi: 1.499 TL
Şarjlı su pompası: 199,50 TL
Saç kurutma makinesi: 999 TL
2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi: 1.999 TL
Şarjlı dik süpürge: 4.999 TL
Şarjlı düz süpürge: 359 TL
Saç düzleştirici: 599 TL
Aroma difüzör: 529 TL
Dijital baskül: 399 TL
Şarjlı tiftik temizleyici: 399 TL
Vakumlu masaj aleti: 1.299 TL
Dikey elektrikli süpürge: 1.399 TL
Üç tekerlekli elektrikli moped: 94.990 TL
Üç tekerlekli elektrikli moped: 84.990 TL
4 tekerlekli elektrikli araç: 129.990 TL
Elektrikli motosiklet: 69.990 TL
İki tekerlekli elektrikli moped: 32.990 TL
Yuvarlak saklama kabı 4'lü: 75 TL
Kare saklama kabı 4'lü: 75 TL
Dikdörtgen saklama kabı 2'li: 75 TL
Vakumlu saklama kabı 2'li: 75 TL
Saklama kabı 600 ml: 75 TL
Yuvarlak saklama kabı: 75 TL
Kızartma tenceresi: 489 TL
Kapaklı metal saklama kabı seti: 679 TL
Metal sütlük tava: 369 TL
Silikon hazırlık seti 3'lü: 149,50 TL
Tutmalı çelik termos bardak: 499 TL
Döküm kek kalıbı çeşitleri: 399 TL
Çift taraflı kesme tahtası: 1.899 TL
Ayaklı kahve yanı bardak 2'li: 229 TL
Çift cidarlı kase: 129,50 TL
Çift cidarlı kase: 169,50 TL
Süt kupası: 499 TL
Figürlü seramik kupa çeşitleri: 189,50 TL
Çift hazneli matara: 289 TL
Kulplu pipetli plastik mug: 249 TL
Ayaklı kase 2'li: 349 TL
İncelemeli seramik kupa: 99,50 TL
4 parça matça yapma seti: 849 TL
Desenli cam tepsi: 299 TL
Tulip çay bardağı: 189,50 TL
Kelebek detaylı cam lokumluk: 149,50 TL
Renkli kavanoz: 99,50 TL
Ayaklı cam kase: 99,50 TL
Bölmeli kaplamalı hamur tabağı: 29,50 TL
Poşet klipsi 12'li: 49,50 TL
Meyve bıçağı 3'lü: 119,50 TL
Saklama kabı seti 2'li: 129,50 TL
Hareketli dinozor figürleri: 799 TL
Uzaktan kumandalı oyuncak akrobat araba: 749 TL
Blok kaydıraklı oyuncak seti: 389 TL
Oyuncak itfaiye ve polis merkezi: 269 TL
Oyuncak helikopter: 159,50 TL
Pelüş oyuncak çeşitleri: 179 TL
Mini figürler: 79,50 TL
Canavar kamyon araçlar: 299 TL
Oyun halısı: 349 TL
Sesli oyuncak top: 249 TL
Oyuncak hamburger ve pizza seti: 179,50 TL
Pelüş kuklalar: 269 TL
Oyuncak doktor seti: 159,50 TL
Oyuncak tren seti: 349 TL
Lisanslı puzzle: 109,50 TL
Boyama kitabı: 50 TL
Oyuncak projeksiyon el feneri: 79,50 TL
Kart oyunu: 129 TL
Bebek oyuncak: 289 TL
Çelik kupa seti 4'lü: 699 TL
Asılabilir büyük boy lamba: 299 TL
Telsiz seti 2'li: 1.299 TL
Çok fonksiyonlu kamp baltası: 429 TL
Profesyonel dürbün: 1.499 TL
Halat 15 m: 369 TL
Katlanır ahşap desenli masa: 749 TL
Katlanabilir eşya taşıma kutusu: 1.699 TL
Katlanabilir portatif tuvalet: 849 TL
Uyku tulumu: 849 TL
Erkek polar ceket: 549 TL
Kadın polar ceket: 549 TL
Battaniye takımı 3'lü: 1.499 TL
Pötikare masa örtüsü: 179,50 TL
Bordürlü soft yüz havlusu: 109,50 TL
Pamuklu pike kurulan bezi 2'li: 89,50 TL
Anne bebek keçe organizer: 89,50 TL
Kadın havuz taban süet terlik: 299 TL
Mıknatıslı ayakkabı çekeceği: 79,50 TL
Kadın kalpli süet pijama takımı: 399 TL
2 kapaklı erzak ve kiler dolabı: 5.999 TL
Fileli kolçaklı çalışma koltuğu: 1.999 TL
4 katlı portatif çok amaçlı dolap: 1.499 TL
Kovalı tuvalet kağıtlık: 389 TL
Kalorifer kurutmalık: 199,50 TL
Çok amaçlı saklama kutusu 27 L: 249 TL
Dönebilen raflı organizer: 249 TL
Ev kumbara: 229 TL
3 çekmeceli organizer: 149,50 TL
Kapaklı hasır organizer: 299 TL
Ahşap saplı kristal organizer: 99,50 TL
Büyük makyaj organizeri: 199,50 TL
Yaş kedi maması 85 g: 23,50 TL
Kedi ödül maması 4x85 g: 78,50 TL
Kedi yaş maması 85 g: 22,95 TL
Kuru kedi maması 1 kg: 95 TL
Kedi maması 1,4 kg: 329,50 TL
Yavru kedi maması 300 g: 79,50 TL
Kedi maması 4x85 g: 67,50 TL
Yetişkin kedi maması 4x85 g: 71,50 TL
Kedi maması 85 g: 21,95 TL
Kedi tasması: 69,50 TL
Kedi oltalı oyuncak: 109,50 TL
Kedi tırmalama aparatı: 99,50 TL
Plastik kemik köpek oyuncağı: 79,50 TL
İnteraktif evcil hayvan oyuncağı: 649 TL
Şarjlı hareketli top oyuncak: 229 TL
Akıllı dönen top oyuncak: 279 TL
Fare şekilli evcil hayvan oyuncağı: 69,50 TL
Kedi top oyuncağı: 299 TL
Şarjlı otomatik evcil hayvan oyuncağı: 219 TL
Şarjlı lazer evcil hayvan oyuncağı: 499 TL
Tablet çikolata 100 g: 149,50 TL
Sütlü fındıklı çikolata 3'lü 37,5 g: 54 TL
Cevizli beyaz çikolata 40 g: 41,50 TL
Bisküvi 4x175 g: 75 TL
Sütlü brownie kek 45 g: 17,75 TL
Gofret 4'lü 40 g: 19,50 TL
Kremalı bisküvi 176 g: 49,50 TL
Kayısılı bisküvi 125 g: 99 TL
Orman meyveli grissini 52 g: 20 TL
Rulo pasta 235 g: 65 TL
Duble çikolatalı kek 55 g: 14 TL
Çikolatalı marshmallow bisküvi 22 g: 9,75 TL
Sürpriz oyuncaklı yumurta: 39,50 TL
Marshmallow şeker 128 g: 45 TL
Çikolata kaplı gofret 40 g: 15 TL
Antep fıstıklı çikolata 80 g: 79,50 TL
Antep fıstıklı pişmaniye 220 g: 79,50 TL