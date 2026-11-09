BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİM'e neler geliyor?

BİM aktüel ürünler 10, 11 ve 13 Kasım 2026 katalogları yayımlandı. Bu hafta BİM raflarında gıda, temizlik, kişisel bakım, giyim, elektronik ve mutfak ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi yer alacak. Oyun bilgisayarları, valiz çeşitleri, çaydanlık, emaye tencere ve cam mutfak ürünleri dikkat çekerken yeni BİM aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatlar da belli oldu.

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BİM'in 10 Kasım Salı, 11 Kasım Çarşamba ve 13 Kasım Cuma günlerinden itibaren satışa sunacağı ürünler belli oldu. Salı günü gıda ve temizlik ürünleri, çarşamba günü oyun bilgisayarları ve mobilyalar, cuma günü ise mutfak gereçleri, giyim ürünleri ve valiz çeşitleri raflarda yerini alacak. Monster oyun bilgisayarı, PP valiz, çaydanlık ve pankek tavası gibi ürünlerin yer aldığı katalogda farklı bütçelere hitap eden seçenekler bulunuyor. İşte BİM 10, 11 ve 13 Kasım aktüel ürünler listesi ve fiyatları...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 10 KASIM SALI KATALOĞU

BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİMe neler geliyor?

Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü: 79 TL

Çamaşır Sodası 500 g: 55 TL

Bebek Bezi Aylık Paket: 425 TL

Kağıt Havlu 16'lı: 219 TL

Tuvalet Kağıdı 48'li: 359 TL

Islak Havlu 4x70'li: 99 TL

Çek Al Mendil 3 Katlı: 32 TL

Günlük Ped 30'lu: 49 TL

Hijyenik Ped Gece 30'lu: 139 TL

Kağıt Havlu 3 Katlı: 135 TL

Mini Islak Mendil 8'li: 49 TL

Kıvamlı Çamaşır Suyu 4 L: 119 TL

Çamaşır Suyu 5 L: 259 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 209 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml: 209 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml: 125 TL

BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİMe neler geliyor?

Karadut Özü 670 g: 229 TL

Oreolu Bisküvili Dolgulu Mini Yumurta Çikolata 86 g: 119 TL

Siyah Çay 1 kg: 320 TL

Gazlı Kola 4x1 L: 179 TL

Karışık Tropik Meyveli İçecek 1 L: 42,50 TL

Filtre Kahve 250 g: 199 TL

Zencefilli İçecek 3x60 ml: 179 TL

Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Kremalı Gofret 8x28 g: 99 TL

Portakal ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 60 g: 49 TL

Çikolata 47 g: 25 TL

Sütlü, Bitter ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye 180 g: 99 TL

Çikolatalı Kremalı Kakaolu Bisküvi 247,5 g: 69 TL

Sütlü Kremalı Bisküvi 3x360 g: 159 TL

Kakaolu Kremalı Oyuncaklı Yumurta 20 g: 29 TL

Sütlü Çikolatalı Frambuazlı Tart Kurabiye 108 g: 42 TL

Kakaolu Fındıklı Kremalı Sandviç Bisküvi 480 g: 80 TL

Protein Bar Çeşitleri: 55 TL

Sütlü Çikolata Kaplamalı Krema Dolgulu Kakaolu Kek 168 g: 75 TL

BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİMe neler geliyor?

Dana Kangal Sucuk 400 g: 289 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 L: 41,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 419 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 155 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g: 159 TL

Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g: 279 TL

Labne 3x150 g: 155 TL

Ayran 1 L: 52,50 TL

Dilimli Cheddarlı Peynir 200 g: 129 TL

Quark 140 g: 54,50 TL

Ayran 200 ml: 10 TL

Orman Meyveli Süt 200 ml: 16 TL

%20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml: 21,50 TL

Kakaolu Protein Milkshake 310 ml: 49,50 TL

Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı Yoğurt 250 ml: 35 TL

Hindi Füme 2x90 g: 69 TL

Mantı 1 kg: 215 TL

Piliç Döner 200 g: 49 TL

Çıtır Tavuk Burger 720 g: 249 TL

Çıtır Tavuk Parçaları 700 g: 209 TL

Piliç Schnitzel 1000 g: 139 TL

BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİMe neler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 11 KASIM ÇARŞAMBA KATALOĞU

Oyun Bilgisayarı Intel Core i7, 16 GB RAM, RTX 3050: 49.990 TL

Masaüstü Oyun Bilgisayarı AMD Ryzen 5, 16 GB RAM, RX 7600: 59.990 TL

Oyuncu Mouse: 799 TL

2 Kapaklı 3 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.690 TL

Orta Sehpa 2'li: 1.990 TL

2 Kapaklı 21 Bölmeli Çok Amaçlı Kiler Dolabı: 6.990 TL

Çekmeceli Komodin: 1.390 TL

2 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: 4.690 TL

5 Bölmeli Duvara Asılan Banyo Dolabı: 1.790 TL

BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİMe neler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 13 KASIM CUMA KATALOĞU

Dora Yumak 2'li: 89 TL

Kristal Yumak 2'li: 89 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek: 349 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın: 349 TL

Kaşkorse Sweat Kadın: 299 TL

Kaşkorse Pantolon Kadın: 299 TL

Eşofman Altı Erkek: 269 TL

Eşofman Altı Kadın: 269 TL

Tam Fermuarlı Garnili Polar Erkek: 739 TL

Pantolon Erkek: 719 TL

Fanila Erkek: 179 TL

Boxer Erkek: 149 TL

Dokuma Pantolon Erkek: 419 TL

Trekking Ayakkabı Erkek: 799 TL

Pantolon Çorabı Kadın: 49 TL

BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİMe neler geliyor?

PP Valiz Küçük Boy: 999 TL

PP Valiz Orta Boy: 1.199 TL

PP Valiz Büyük Boy: 1.399 TL

6'lı Valiz Organizer: 135 TL

Çanta: 195 TL

Pelüş ve Metal Toka Çeşitleri: 59 TL

Bel ve Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL

Çocuk Şemsiye: 459 TL

Yağmur Çizmesi Kız ve Erkek: 459 TL

Çocuk Çorap Kız ve Erkek: 79 TL

10'lu Dikiş Seti: 169 TL

Dikiş İpi 900 m 2'li: 139 TL

Lastik 3 cm 10 m: 179 TL

Lastik 2 cm 10 m: 139 TL

Düz Dikişsiz Bone: 55 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone: 75 TL

Flamlı Eşarp 100x100 cm: 99 TL

Yazma 100x100 cm: 99 TL

BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİMe neler geliyor?

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 25 TL

Desenli Emaye Bakraç 5,25 L: 549 TL

Desenli Emaye Saklama Kabı 6 Parça: 649 TL

Desenli Emaye Kızartma Tenceresi 22 cm: 579 TL

Desenli Emaye Sosluk 1,5 L: 349 TL

Alüminyum Döküm Pankek Tavası 26 cm: 449 TL

Çaydanlık 3 L: 999 TL

Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL

Gold Saplı Akasya Mutfak Gereçleri: 99 TL

Kase Seti 2'li: 129 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml: 89 TL

Paslanmaz Süt Süzgeci 14 cm: 75 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1,4 L: 45 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 25 L: 299 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL

Organizer Çeşitleri: 69 TL

Çemberli Badya 4,5 L: 75 TL

BİM aktüel ürünler 10-11-13 Kasım kataloğu çıktı! Bu hafta BİMe neler geliyor?

Çay Bardağı 6'lı 170 cc: 219 TL

Cam Kupa 6'lı 190 ml: 229 TL

3 Katlı Kapaklı Sunumluk 765 cc: 139 TL

Desenli Saklama Kabı 240 cc: 49 TL

Cam Kavanoz 575 cc: 35 TL

Cam Kavanoz 1050 cc: 45 TL

Gravürlü Cam Tatlı Tabağı 12 cm: 30 TL

Gravürlü Cam Kase 20 cm: 119 TL

Meşrubat Bardağı 390 cc 3'lü: 109 TL

Su Bardağı 270 cc 3'lü: 89 TL

Gravür Kenarlı Cam Fırın Tepsisi 2850 cc: 299 TL

Renkli Meşrubat Bardağı 390 cc: 49 TL

Mutfak Ekipmanları Çeşitleri: 69 TL

Desenli Kayık Tabak 26,5x16 cm: 129 TL

Baharatlık Seti 3'lü: 399 TL

Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü: 399 TL

Rimli Desenli Kupa 200 ml: 129 TL

Pipetli Matara 550 ml: 129 TL

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