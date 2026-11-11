İlkay Gündoğan sürprizi: Galatasaray'dan ayrılıyor, Süper Lig'de kalıyor

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon sadece 5 karşılaşmada toplam 74 dakika sahada kalan İlkay Gündoğan, skor katkısı sağlayamadı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek deneyimli orta saha, sürpriz bir transfer haberiyle gündeme geldi.

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Galatasaray ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunan ve bu sezon teknik direktör Okan Buruk'tan fazla forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan'ın, devre arası takımdan ayrılma ihtimali güçleniyor.

İlkay Gündoğan, Galatasaray'da yıllık 4,5 milyon euro garanti ücret alıyor.

BAŞAKŞEHİR YOLUNDA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in, parayı düşünmeyen ve Suudi Arabistan opsiyonuna şu an için sıcak bakmayan 36 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Deneyimli futbolcu, Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında süre almadı.

İSTANBUL PLANI

Sarı-kırmızılı kulüp ile Başakşehir'in transfer için anlaşma sağlaması durumunda İlkay Gündoğan, İstanbul'daki düzenini değiştirmeden futbol kariyerine Türkiye'de devam edebilecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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