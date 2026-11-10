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Fatih Terim'den Galatasaray itirafı: Çok yetenekli, daha da iyi olacak

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Fatih Terim'den Galatasaray itirafı: Çok yetenekli, daha da iyi olacak
Başlık ResmiFatih Terim'den Galatasaray itirafı: Çok yetenekli, daha da iyi olacak

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, sarı-kırmızılı forma altında kalitesini gösteren ve kısa sürede camiaya kendini kabul ettiren Aleksey Batrakov'u çok beğendiğini belirtirken, 21 yaşındaki oyuncunun daha iyi duruma geleceğini savundu.

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Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan ve teknik direktör olarak büyük başarılar kazanan Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün sezon başında 25 milyon euro bonservis ödediği Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un performansını değerlendirdi.

Aleksey Batrakov'un, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiAleksey Batrakov'un, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"GERÇEKTEN ÇOK BEĞENİYORUM"

Rus basınından Vestikavkaza'a konuşan 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Aleksey çok yetenekli bir oyuncu, onu gerçekten beğeniyorum. Şu anda çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a, büyük bir kulübe alışıyor. Bence gelecekte şu an olduğundan daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da teknik direktörlük yaptı.
Başlık ResmiFatih Terim, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da teknik direktörlük yaptı.

13 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Fatih Terim'in Galatasaray'a ve İstanbul'a çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu vurguladığı Batrakov, sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı. Genç futbolcu, sahada kaldığı 831 dakikada 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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