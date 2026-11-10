Aleksey Batrakov'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler

Şampiyonlar Ligi sahnesi ve Türkiye'de sergilediği üst düzey performansla kısa sürede Galatasaray taraftarlarının büyük sevgisini kazanan Rus 10 numara Aleksey Batrakov, Süper Lig ile ilgili izlenimlerini paylaştı.

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis karşılığında Lokomotiv Moskova'dan renklerine bağladığı Aleksey Batrakov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. 21 yaşındaki futbolcu,"Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz" dedi.

"EN ÇOK ENDİŞENDİĞİM ŞEY"

Aleksey Batrakov, "Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da 13 maça çıkan Aleksey Batrakov, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

"FENERBAHÇE'DE OYUNCULAR DAHA YAŞLI"

Rus orta saha oyuncusu, "Süper Lig'e kariyerinin sonundaki oyuncuların geldiğini söyleyemem. Belki Salah (Muhammed) öyle yapmıştır ama Osimhen (Victor) için kesinlikle öyle değil. Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu da söyleyemeyiz. Belki Fenerbahçe’de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde böyle bir durum yok. Yine de Salah, Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı. Şimdiden goller atıyor ve verimliliğini gösteriyor" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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