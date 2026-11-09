Galatasaray'da Batrakov gelişmesi: Yeni kontrat için "Görüşme yapacağız" sözleri
Galatasaray'da Aleksey Batrakov, 2 golle damga vurduğu 2-0'lık Stuttgart maçının ardından 4-3 kazanılan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da fileleri havalandırdı. Rus 10 numaranın menajeri Vladimir Kuzmichev, "yeni sözleşme" sorusunu cevapladı.
Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin ardından Aleksey Batrakov'un kontratındaki "55 milyon euroluk serbest kalma maddesi" gündeme gelmiş; Galatasaray yönetiminin, kısa sürede bu maddeyi kaldırması veya yükseltmesi gerektiği yorumları yapılmıştı.
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"BU KONUYU TOPLANTIDA KONUŞABİLİRİZ"
21 yaşındaki futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği yeni sözleşme konusunda açıklama yaptı. Kuzmichev, "Ara transfer döneminde Galatasaray'ın serbest kalma maddesini yükseltip yeni sözleşme imzalama ihtimali var mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Rus 10 numaranın menajeri, "Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle görüşmem olacak. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapacağız, bu kesin. Belki de bu konuyu o toplantıda gündeme getirirler" ifadelerini kullandı.