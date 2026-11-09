Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Galatasaray'da Batrakov gelişmesi: Yeni kontrat için "Görüşme yapacağız" sözleri

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Galatasaray'da Aleksey Batrakov, 2 golle damga vurduğu 2-0'lık Stuttgart maçının ardından 4-3 kazanılan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da fileleri havalandırdı. Rus 10 numaranın menajeri Vladimir Kuzmichev, "yeni sözleşme" sorusunu cevapladı.

Kaydet
|

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin ardından Aleksey Batrakov'un kontratındaki "55 milyon euroluk serbest kalma maddesi" gündeme gelmiş; Galatasaray yönetiminin, kısa sürede bu maddeyi kaldırması veya yükseltmesi gerektiği yorumları yapılmıştı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
Başlık ResmiAleksey Batrakov, Galatasaray'da 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA
KÖŞE YAZILARI

UEFA'nın Batrakov oyunu: Kendi verdiği ödülü gizledi

"BU KONUYU TOPLANTIDA KONUŞABİLİRİZ"

21 yaşındaki futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği yeni sözleşme konusunda açıklama yaptı. Kuzmichev, "Ara transfer döneminde Galatasaray'ın serbest kalma maddesini yükseltip yeni sözleşme imzalama ihtimali var mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Rus futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiRus futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rus 10 numaranın menajeri, "Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle görüşmem olacak. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapacağız, bu kesin. Belki de bu konuyu o toplantıda gündeme getirirler" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Rus basınından Batrakov için Messi benzetmesi
SPOR

Rus basınından Batrakov için Messi benzetmesi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.